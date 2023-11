Hannover. Mannschaft und Fans der Braunschweiger Eintracht reisen am Sonntag nach Hannover. Alle Entwicklungen zum Derby lesen Sie im Ticker.

Die Vorfreude auf das anstehende Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 ist riesig – trotz der jeweils verpatzten Generalproben gegen Düsseldorf und auf Schalke. Die Tickets für den Gäste-Block etwa waren innerhalb kürzester Zeit verkauft, auch die Plätze im Sonderzug waren schnell belegt.

In diesem Liveticker begleiten wir bis Sonntag alle Geschehnisse rund um das Derby – von Fan-Geschichten über die Pressekonferenzen bis hin zur Bilanz, von der Aufstellung bis zum Schlussjubel. Das Spielgeschehen auf dem Rasen der Heinz-von-Heiden-Arena wiederum können Sie detailliert in diesem Liveticker verfolgen.

Es ist Derby-Zeit: Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 – der Liveticker

Freitag, 13.15 Uhr: Schauen wir langsam in Richtung Eintracht-Stadion. Dort hält BTSV-Interimstrainer Marc Pfitzner gleich seine Pressekonferenz zum Derby. Wir streamen die PK live.

Freitag, 12.50 Uhr: Der bereits angesprochene Havard Nielsen ist beiden Seiten ein Begriff. Denn der mittlerweile 30 Jahre alte Norweger stürmte von Anfang 2014 bis Mitte 2015 für die Braunschweiger Eintracht und erzielte unter anderem ein Derby-Tor – seit Sommer 2022 schnürt er für Hannover seine Schuhe. In dieser Saison hat er bereits vier Tore erzielt. Zuletzt fehlte er wegen einer Rotsperre. Diese ist aber nun abgesessen, sodass Nielsen für Sonntag eine ernstzunehmende Option im Hannoveraner Kader neben Topstürmer und Neu-Papa Cedric Teuchert (8 Tore) ist.

Im Spiel gegen Kaiserslautern Anfang Oktober sah der Ex-Braunschweiger, nun aber Hannoveraner Havard Nielsen die rote Karte. Im Derby am 5. November ist er aber wieder einsatzbereit. Rückt er gleich in die Startelf gegen die Eintracht? © dpa | Uwe Anspach

Freitag, 12.30 Uhr: Blickt man auf die aktuelle Saison, liegt die Favoritenrolle klar bei den Hannoveranern. Das Team von Stefan Leitl ist seit August zu Hause ungeschlagen und liegt mit 18 Punkten aus elf Spielen gut im Aufstiegsrennen. Zudem gehört die Offensive um Cedric Teuchert und Havard Nielsen zu den gefährlichsten der Liga (24 Tore). Im direkten Statistik-Vergleich der beiden Vereine liegt Hannover beim Ballbesitz, der Passquote und den Dribblings vorn – die Eintracht wiederum bei der Laufleistung, den Flanken und den Luftzweikämpfen. Mit einem Augenzwinkern hat sich unsere Redaktion darüber hinaus mit einer anderen Statistik beschäftigt: In den Jahren mit einer 3 am Ende haben die Braunschweiger noch nie gegen Hannover verloren.

Freitag, 12.10 Uhr: Braunschweiger Fans dürften die beiden letzten Derby-Duelle gut in Erinnerung haben: Im September 2022 verzückte Anthony Ujah die mitgereisten BTSV-Anhänger mit einem verwandelten Kopfball, ehe Havard Nielsen für Hannover ausglich. Die Braunschweiger zeigten sich in diesem Derby im Gegensatz zum miesen Saisonstart mutig und kämpferisch, was die Fans trotz des Unentschiedens zu quittieren wussten. Im März 2023 wiederum zahlten die Blau-Gelben den Support auch mit drei Punkten zurück: Zuhause gelang Jannis Nikolaou in der Nachspielzeit das verdiente 1:0 – das Eintracht-Stadion verwandelte sich in ein Tollhaus.

Freitag, 12 Uhr: Es ist soweit: Das Hinrunden-Derby zwischen den Lokalrivalen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 steht an. Warum die beiden Traditionsvereine sich so spinnefeind sind, können Sie hier noch einmal nachlesen – genauso, wie das erste Aufeinandertreffen im Jahre 1905 ausging und welche anderen Niedersachsen-Derbys noch Geschichte schrieben. Ob dieses Derby seinen Platz in der Auflistung finden wird? Wir werden sehen.