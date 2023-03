Braunschweig. Die Anspannung steigt: Am Sonntag steht das Niedersachsen-Derby in Braunschweig an. Wir begleiten den Countdown im Liveticker.

Niedersachsen-Derby Eintracht Braunschweig vs. Hannover 96 – das Derby im Liveticker

Wenn im Fußball Derbys anstehen, befinden sich die Heimatstädte der zwei Vereine oftmals im Ausnahmezustand. So wird es auch an diesem Wochenende sein: Das Team von Hannover 96 reist samt Fans nach Braunschweig, um im Eintracht-Stadion zu bestehen. Das Spiel ist mit knapp über 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft – Stadt und Polizei bereiten sich auf einen ereignisreichen Sonntag vor.

In diesem Liveticker begleiten wir die Geschehnisse im und vor dem Braunschweiger Eintracht-Stadion – sowie in der gesamten Löwenstadt. Zum Liveticker über das Spielgeschehen zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 gelangen Sie per Klick auf das unten stehende Widget.

Das Niedersachsen-Derby in Braunschweig – der Tag im Liveticker

Freitag, 19.04 Uhr: Blicken wir ansonsten noch kurz auf den Spieltag am Wochenende: Schon heute dürften die Braunschweiger mit Interesse auf die Partie zwischen den beiden Abstiegskonkurrenten Bielefeld und Nürnberg blicken. Regensburg spielt Samstagmittag gegen Paderborn, Fürth empfängt Magdeburg – und am Sonntag spielt Sandhausen gegen St. Pauli genauso wie Rostock gegen Düsseldorf. Am Ende hilft der Blick auf die Konkurrenz wenig, wenn die eigenen Spiele nicht gewonnen werden: Eintracht Braunschweig wartet seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg, Hannover gar seit acht Partien.

Freitag, 18.38 Uhr: Thema bei beiden Terminen waren natürlich die unmöglichen Drohgebärden, die zwei Braunschweiger Profis am Donnerstagmorgen vor ihren Häusern finden mussten. Zum Hintergrund: Unbekannte hatten in der Nacht blau-gelbe Holzkreuze vor den Anschriften aufgestellt und blutrote Flüssigkeit verschüttet. Beide Klubs verurteilten die Drohungen – selbst Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens gab ein Statement ab.

Freitag, 18.19 Uhr: In Hannover begann die Pressekonferenz vor dem Spiel einige Stunden später. 96-Trainer Stefan Leitl beantwortete ähnliche Fragen wie der ihm durch den Trainerlehrgang bekannte Schiele: „Das ist ein Derby. Wir brauchen nicht über Grundordnungen und taktische Dinge sprechen. Es wird zu Beginn losgehen wie die Feuerwehr. Es wird hitzig werden, es wird Zweikämpfe geben. Wir müssen, wollen und werden bereit sein!“ Im Derby gebe es keinen Favoriten, betonte Leitl. Er erwartet die Braunschweiger „hochemotionalisiert, hochmotiviert“. Aber: „Wir sind gefordert, zu liefern – und mal wieder zu gewinnen.“ Hannover hat in der Rückrunde noch gar nicht siegen können.

Pressekonferenz von Hannover 96 vorm Derby

Freitag, 18.11 Uhr: Für Trainer Michael Schiele ist es das erste Heim-Derby als Braunschweiger Trainer. Auf der Pressekonferenz heute Vormittag machte er trotz neun Punkten Differenz zu Hannover klar: „Wir sind auf jeden Fall auf Augenhöhe!“ Mut macht zudem das sich langsam lichtende Lazarett der Braunschweiger. Die wichtigen, aber lange verletzten Defensivstützen Brian Behrendt und Filip Benkovic scheinen am Sonntag wieder Optionen für Kurzeinsätze zu sein.

Augenhöhe? BTSV-Trainer Schiele zur Ausgangssituation vor dem Derby Augenhöhe? BTSV-Trainer Schiele zur Ausgangssituation vor dem Derby

Freitag, 18.00 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Liveticker! Wir begleiten in diesem Artikel alle Dinge rund um das anstehende Niedersachsen-Derby in Braunschweig zwischen dem BTSV und Hannover 96. Auf ein faires und friedliches Fußballspiel!

Im Wochentakt erfahren, was rund um Eintracht Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den wöchentlichen Eintracht-Newsletter anmelden!