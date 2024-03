Osterode. Sie suchen Kontakt zum Service, in die Redaktion oder die Anzeigen-Abteilung des Harz Kurier? Unsere Mitarbeitenden stellen sich vor.

Egal ob Anzeigen-Beratung, Service-Frage oder redaktionelles Anliegen: Für jede Aufgabe gibt es beim Harz Kurier einen passenden Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin. In einer kleinen Übersicht stellen die Mitarbeitenden sich vor.

Für allgemeine Anfragen: die wichtigsten Kontakte beim Harz Kurier

Eines vorweg: Geht es um die Zustellung der Zeitung, das E-Paper oder Fragen zum Online-Abo? Dann wenden Sie sich ganz einfach an unseren Leserservice:

Oder haben Sie ein allgemeines Anliegen für die Redaktion, wie etwa Leserbriefe, Ankündigungen oder Fragen zum Inhalt? Dann mailen Sie uns gerne unter:

Geht es um Anfragen in dem Bereich Sales? Dann ist unsere Anzeigen-Abteilung gerne für Sie da:

Osteroder Service-Center: Martina Hogreve

Martina Hogreve. © Mark Haertl | Mark Härtl

Martina Hogreve arbeitet schon viele Jahre im Service-Center für den Harz Kurier. Sie hilft den Kunden gern bei allen Fragen und Anliegen rund um den Harz Kurier und die Zustellung der Zeitung. Die Erfassung von Familien- und Kleinanzeigen und der Verkauf von Konzertkarten sowie die Beratung und Buchung von Leserreisen gehören natürlich auch zu ihren Aufgaben. Sie hat für jedes Problem ein offenes Ohr.

Gipsmühlenweg 2-4, 37520 Osterode am Harz

martina.hogreve@funkemedien.de

05522/3170-466

Osteroder Service-Center: Sabine Holthausen

Sabine Holthausen. © HK | Mark Härtl

Sabine Holthausen arbeitet im Team Service-Center und ist Ansprechpartnerin rund um den Leserservice, Kleinanzeigen, Familienanzeigen, Reisen und die Konzertkasse.

Gipsmühlenweg 2-4, 37520 Osterode am Harz

sabine.holthausen@funkemedien.de

05522/3170-466

Osteroder Service-Center: Nina Weber

Nina Weber. © HK | Mark Härtl

Nina Weber arbeitet im Team unseres Service-Centers in Osterode. Ihre Aufgaben sind die Beratung im Abo-Verkauf und im Print- und E-Paper-Bereich, die Erfassung von und Beratung zu Privatanzeigen sowie der Verkauf von Tickets und Artikeln aus unseren Shops. „Mein Ziel ist es, für die Kunden da zu sein. Dazu gehört, auch immer ein offenes Ohr für die Belange der Kundschaft zu haben und das eine oder andere nette Gespräche zu führen, sodass die Kunden zufrieden sind und gern wiederkommen.“

Gipsmühlenweg 2-4, 37520 Osterode am Harz

05522/3170-466

Geschäftsführung & Redaktionsleiterin: Svenja Paetzold-Belz

Svenja Paetzold-Belz. © HK | Mark Härtl

Svenja Paetzold-Belz ist Geschäftsführerin und Redaktionsleiterin beim Harz Kurier. „Unser Medium in eine digitale Zukunft zu führen und es gemeinsam mit meinem tollen Team mit kreativen Ansätzen weiterzuentwickeln, das betrachte ich als meine wichtigste Aufgabe“, sagt sie. „Dazu gehört es auch, die Themen zu identifizieren, die die Menschen vor Ort wirklich bewegen.“ Als Geschäftsführerin möchte Svenja Paetzold-Belz vor allem Botschafterin des Harz Kurier sein. „Was wir alles können, welche tollen digitalen Angebote wir auch im Anzeigen-Bereich für Kundinnen und Kunden haben, das wissen viele Menschen gar nicht. Das in die Öffentlichkeit zu tragen und dabei mit Menschen aus der Region ins Gespräch zu kommen, ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit.“

Stellvertretende Redaktionsleiterin & Workflow-Management: Melina Debbeler

Melina Debbeler. © Mark Haertl | Mark Haertl

Melina Debbeler ist seit Februar 2023 stellvertretende Redaktionsleiterin Print und seit Anfang 2024 zuständig für das Workflow-Management innerhalb der Redaktion. Sie verantwortet die lokale Printproduktion, trifft alle notwendigen Absprachen mit der Blattplanung in Essen in Bezug auf die jeweilige Seitenanzahl, -struktur und Platzierung sowie alle Absprachen mit der Redaktion in Braunschweig auf die für die Harz-Kurier-Leser relevanten überregionalen Themen. Neben Organisatorischem, insbesondere mit Schwerpunkt Workflow-Management im Zuge der Arbeitsoptimierung für Blattmacher und Redaktion, übernimmt sie unter anderem auch die Produktion lokaler redaktioneller Seiten.

Stellvertretende Redaktionsleiterin & Redaktion Bad Grund: Kathrin Franke

Kathrin Franke. © HK | Mark Härtl

Kathrin Franke, stellvertretende Redaktionsleiterin und Chefin vom Dienst: „Meine Aufgaben am Newsdesk beinhalten die Gewichtung von Themen, das Redigieren und Verfassen von Artikeln, Hotwriting, also das schnelle Erstellen von Blaulicht-Meldungen, die Gestaltung verschiedener Zeitungsseiten sowie die Kooperation mit unseren Partnerzeitungen. Besonders im Fokus habe ich dabei auch Bad Grund und Umgebung. Dort gibt es viele spannende Themen zu entdecken, die ich mit Unterstützung unserer festen freien Mitarbeiter unseren Lesern vermitteln möchte. Mich treibt auch nach vielen Jahren im Beruf die Neugier an, neue Menschen kennenzulernen und ihre Geschichten zu erzählen. Außerdem gibt es immer etwas, das man dazulernen kann. Ich bin Neuem gegenüber immer offen.“

Leiter der Online-Redaktion: Mark Härtl

Mark Härtl. © Privat | Anne Kingma

Mark Härtl ist seit 2024 Leiter der Online-Redaktion des Harz Kurier. Zu seinen Aufgaben gehören die Auswertung der Artikelperformance, die Qualitätssicherung unserer Inhalte und die Betreuung von Sonderprojekten. Er hilft den Redakteuren bei technischen Fragen sowie in Bezug auf SEO und übernimmt in der Redaktion häufig das sogenannte Hotwriting, also das schnelle Erstellen von Blaulicht-Meldungen. „Mir macht es Freude, unsere Leserinnen und Leser aktuell zu informieren und meinen Kollegen und der Zeitung bei der digitalen Transformation mit Rat und Tat zur Seite zu stehen“, sagt Mark.

Verlagsassistentin/Assistenz der Geschäftsführung: Nina Aßmann

Nina Aßmann. © FMN | Mark Haertl

Nina Aßmann arbeitet in der Redaktion und unterstützt Svenja Paetzold-Belz bei vielen organisatorischen Aufgaben. Sie ist Ansprechpartnerin für den Leserservice der Redaktion, wie etwa die Kirchenseite, den Ärzte- und Apothekennotdienst, die Geburtstage und den Terminkasten. Außerdem disponiert sie die Beilagen des Harz Kurier und koordiniert Anzeigen der Partnerverlage.

Redaktion Osterode: Kevin Kulke

Kevin Kulke. © BZV | Bernward Comes

Kevin Kulke ist der Redakteur für die Stadt Osterode und ihre Teilorte. Als Schwabe hat es ihn auf Umwegen in den Harz verschlagen. Er hat am Bodensee und in Rheinland-Pfalz Politik, Verwaltungswissenschaft und Kommunikation studiert, später in Schwerin und Erfurt im Schnittbereich dieser Felder gearbeitet. „Ich bin ein Geschichtenerzähler – ich liebe es, das Besondere und Skurrile im schnöden Alltag zu finden.“ Beim Harz Kurier setzt er sich dafür ein, lebendigen, ehrlichen Qualitätsjournalismus zu betreiben: „Ich möchte mehr Meinung in der Zeitung sehen und mehr Debatte. Eine lokale Zeitung muss sich trauen, Dinge beim Namen zu nennen und darf nicht beliebig sein.“

Redaktion Herzberg: Kirsten Buchwald

Kirsten Buchwald. © Mark Haertl | Mark Haertl

Kirsten Buchwald ist Redakteurin für Herzberg, Hattorf und alle Orte, die dazu gehören. Ursprünglich kommt sie aus NRW, hier hat sie Germanistik, Literaturen der britischen Inseln und Sozialwissenschaften studiert. Vor und während des Studiums hat sie Zeit im Ausland verbracht: in Nordirland und später auch in der Republik Irland. Seit 2008 lebt Kirsten aber schon im Harz und arbeitet beim Harz Kurier. Hier hat sie schon in unterschiedlichen Redaktionen gearbeitet, immer mit Spaß, weil der Job als Lokalredakteurin schon immer ihr Traumjob war. Kirsten findet es spannend, welche Geschichten die Menschen von „nebenan“ zu erzählen haben und wie die Entscheidungen der großen Politik das Leben vor Ort beeinflussen.

Redaktion Herzberg & Social-Media-Redakteurin: Nina Schmitzer

Nina Marie Schmitzer. © HK | Tobias Brabanski

Nina Schmitzer ist als Redakteurin für den Bereich Social Media mit besonderem Fokus auf Instagram zuständig. Außerdem ist sie die Vertretung von Herzberg-Redakteurin Kirsten Buchwald und unterstützt sie bei der Berichterstattung in Herzberg, der Samtgemeinde Hattorf und deren umliegenden Gemeinden. Als Social-Media-Redakteurin möchte Nina Schmitzer neue und kreative Formate nutzen, um den Menschen in der Region spannende Themen aus der Feder der Harz Kurier-Redaktion näherzubringen. „Mit einem neuen Fokus auf Videoformate möchte ich unsere Region und die Menschen und Themen, die sie so besonders machen, aus einem ganz neuen Blickwinkel für unsere Follower aufbereiten“, sagt Nina.

Redaktion Bad Lauterberg: Katharina Franz

Katharina Franz. © HK | Mark Härtl

Katharina Franz ist als Redakteurin für die Stadt Bad Lauterberg im Harz und deren Ortsteile Barbis, Bartolfelde und Osterhagen zuständig. Außerdem ist sie die Vertretung von Sportredakteur Robert Koch und unterstützt ihn an den Wochenenden bei Sportveranstaltungen in der Region. Als Lokaljournalistin begeistert sich Katharina Franz für zahlreiche Themengebiete und hat Spaß daran, die Region und die Menschen mit jedem Beitrag ein Stückchen besser kennenzulernen. Sie freut sich über Hinweise zu einmaligen Veranstaltungen, neuartigen Aktionen und besonderen Lebensgeschichten.

Redaktion Bad Sachsa: Thorsten Berthold

Thorsten Berthold. © Mark Haertl | Mark Haertl

Thorsten Berthold ist als Redakteur für die Berichterstattung in der Stadt Bad Sachsa inklusive der Ortsteile Neuhof, Steina und Tettenborn sowie die Einheitsgemeinde Walkenried mit den Mitgliedsgemeinden Wieda und Zorge zuständig. In Bad Harzburg geboren und in der Gemeinde Walkenried wohnend, ist der Südharz für ihn gleichermaßen Lebens- wie Arbeitsraum. „Das Abenteuer Harz Kurier hat für mich im Jahr 2002 als Praktikant begonnen und nicht mehr losgelassen.“

Nach dem Volontariat hat Thorsten sowohl die Redaktionen Bad Sachsa, Herzberg, Sport, Sonderthemen als auch die Homepage bereits betreut, ehe es 2016 wieder in die Heimat, das Bad-Sachsa-Ressort ging. „Ich bin mit dem Harz Kurier erwachsen geworden und freue mich, dass ich weiterhin gleichermaßen über den Alltag und Außergewöhnliches aus meiner Heimat berichten kann. Kein Tag in meinem Beruf ist gleich und das macht es immer wieder spannend.“

Redakteur für Sonderthemen: David Krebs

David Krebs. © privat | Charlene Engelhardt

David Krebs ist Redakteur für Sonderthemen, der sich besonders für detaillierte Recherchen und ausführliche Interviews begeistert. Er ist gebürtiger Osteroder und beschäftigt sich mit den wichtigen Themen aus der ganzen Region. Wenn er nicht für den Harz Kurier schreibt, führt er für das fortytwomagazine detaillierte Interviews mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. „Im hektischen Tagesgeschäft bleibt für Stadtredakteure teils nicht die Zeit für tiefgründige Recherchen. Deshalb finde ich es großartig, dass ich mir beim Harz Kurier diese Zeit nehmen kann“, sagt er. Aus diesem Grund versucht er so viel wie möglich auch große und investigative Stücke zu verfassen.

Alt-Redakteur: Michael Paetzold

Michael Paetzold. © Mark Haertl | Mark Haertl

Michael Paetzold, langjähriger Redakteur für Osterode, ist auch im Ruhestand noch für den Harz Kurier tätig. Er kümmert sich als Reporter weiter um bestimmte Stadttermine und Themen aus Verwaltung, Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt.

Sport-Redaktion: Robert Koch

Robert Koch. © HK | Mark Härtl

Robert Koch ist als Redakteur für den Lokalsport im Einsatz und bewaffnet mit Kamera und Notizblock auf den Sportplätzen und in den Sporthallen der Region zu Hause. Ob Fußball, Eishockey, Handball oder Volleyball - wenn es sportlich zugeht, schlägt sein Herz höher. Zudem unterstützt er die Redaktion auch bei Themen, die nicht im Sport verankert sind. So begleitete Robert bereits eine Osteroder Delegation auf einer Reise in den Senegal und schilderte seine Eindrücke aus Kaolack. „Wenn ich mich mit den Menschen austauschen kann, egal ob Sportler oder nicht, dann bin ich glücklich. Dieses Gefühl möchte ich auch den Lesern vermitteln“, sagt der waschechte Harzer.

Mediengestalter am News-Desk: Frank Layda

Frank Layda. © FMN | Mark Haertl

„Kreativität ist der Spaß, den man als Arbeit verkaufen kann.“ Dieses Zitat wird Andy Warhol zugeschrieben. Nun - sich mit ihm zu vergleichen, würde Frank Layda nie wagen. Aber das Grafische und die Gestaltung der Printprodukte gefällt ihm sehr. Und das bereits seit über 40 Jahren. Als Mediengestalter und Layouter gestaltet er Printprodukte wie Zeitungsseiten, bearbeitet Bilder mit Photoshop und überarbeitet Texte für eine ansprechende Darstellung.

Mediengestalter am News-Desk: Thomas Müller

Thomas Müller. © FMN | Mark Haertl

Thomas Müller ist langjähriger Mitarbeiter beim Harz Kurier. Die Mediengestaltung hat er von der Pike auf gelernt. Wenn er aus „Bleisatz-Zeiten“ erzählt, müssen seine Kollegen schmunzeln. Layouten, die Gestaltung von Printprodukten und Bildbearbeitung gehören zu seinem Aufgabenbereich, in dem er motiviert und mit Freude dabei ist.

Mediaberater in der Anzeigen-Abteilung: Udo Müller

Udo Müller. © FMN | Mark Härtl

Udo Müller ist Mediaberater und betreut Geschäftskunden im Bereich Osterode am Harz. Der gebürtige Osteroder kennt den lokalen Markt und bietet passgenaue Lösungen an - sei es für den „Tante-Emma-Laden um die Ecke“ oder den Global Player. Neben der klassischen Printwerbung ist eine deutliche Tendenz zu digitaler Werbung zu verzeichnen. „In diesem gab es eine spannende Angebotserweiterung, die weit über die bekannte Banner-Werbung hinausgeht“, weiß Udo Müller. Dies gilt für alle Bereiche, also unter anderem für Geschäftseröffnungen, Veranstaltungen, aber auch und vor allem für Stellenanzeigen.

Durch eine individuelle Bedarfsanalyse werden - gemeinsam mit dem Kunden - die passenden Produkte ermittelt und als Werbemaßnahme umgesetzt. Durch die Zugehörigkeit zur FUNKE Mediengruppe haben die Kunden die Möglichkeit, ihre Werbung auch in der Region Braunschweig und in Thüringen zu schalten.

Mediaberaterin in der Anzeigen-Abteilung: Stefanie Große

Steffi Große. © FMN | Nina Schmitzer

Stefanie Große ist Mediaberaterin und arbeitet seit 1990 beim Harz Kurier. „Mein Ziel ist es, für Unternehmen eine passende Werbestrategie auszuarbeiten. Nicht einmal eine ganze Seite, sondern die regelmäßige Werbung ist wichtig“, weiß Große. „Des Weiteren freue ich mich, neue Wege mit unseren Kunden zu gehen, das Netzwerk weiter auszubauen und unsere breite Palette der Möglichkeiten in den Umlauf zu bringen. Aber auch Ihre Wünsche und Ideen sind mir wichtig und zusammen finden wir eine Lösung“, sagt sie.

Steffi erklärt: „Wir sind nicht nur der Harz Kurier mit unserer Tageszeitung. Durch das große FUNKE-Netzwerk können wir so viele verschiedene Produkte anbieten: zum Beispiel Magazine, Podcasts, Werbung auf Social Media und im Fernsehen, Video-Produktionen mit komplettem Filmteam und vieles mehr. Wir übernehmen gern auch die Gestaltung Ihrer Homepage und betreuen diese für Sie. Außerdem können wir Plakate drucken und fast alles, was zu bedrucken geht, wie etwa Luftballons, Banner oder Postkarten für eine Werbeaktion.“

Das Buchen sämtlicher Stellenportale (Stepstone, Indeed etc.) und eigene, erfolgreiche Recruiting-Kampagnen, aber auch Werbung etwa in Berlin, Thüringen, Hamburg, seien kein Problem und können von Osterode aus gebucht werden, so Stefanie Große. „Ich würde mich sehr freuen, Sie als neuen Werbepartner zu gewinnen, aber natürlich auch, Sie als Stammkunden zu behalten. Also, bevor Sie woanders anfragen, kommen Sie erstmal zu uns und vielleicht springt der ‚Funke‘ ja über und zusammen bringen wir Ihre Firma weiter zum Ziel. Alles aus einer Hand - da stimmt auch der Preis und das Beste: Ich bin vor Ort und als gebürtige Herzbergerin, jetzt Pöhlderin, auch persönlich für Sie da.“

Mediaberater in der Anzeigen-Abteilung: Stephan Herold

Stephan Herold. © HK | Mark Härtl

Stephan Herold ist Mediaberater bei der FUNKE Media Sales Niedersachsen GmbH. „Die Beratung lokaler und regionaler Kunden bei Print, Online oder crossmedialen Kampagnen stehen im Fokus“, erklärt Herold. Ebenso die Pflege bestehender Kundenbeziehungen sowie die Neukundenakquise. Die Aufgaben und die Produktpalette seien so vielfältig und umfangreich wie nie zuvor. „Sich der veränderten Mediennutzung zu stellen und durch digitale Transformation zu begleiten, ist Herausforderung und Chance zugleich.“