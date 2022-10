Wahl: So stehen die Chancen der Kandidaten für Göttingen/Harz

Am Sonntag, 9. Oktober 2022 ist Landtagswahl in Niedersachsen

Wie stehen die Chancen der Kandidat*innen im Wahlkreis 12 Göttingen/Harz?

Es wurde viel geschrieben über die Inhalte und Positionen der Direktkandidatin und Direktkandidaten des Wahlkreises 12 Göttingen/Harz bei der Niedersächsischen Landtagswahl – aber wie stehen eigentlich ihre jeweiligen Chancen? Nur eine oder einer von ihnen kann das Direktmandat gewinnen, die anderen müssen auf einen Listenplatz hoffen.

Fest steht: Mit Blick auf die letzten Landtagswahlen in den Jahren 2013 und 2017 hat der SPD-Kandidat Alexander Saade die besten Chancen – in beiden Jahren gewannen die Sozialdemokraten im Wahlkreis Göttingen/Harz sowohl nach Erst- als auch nach Zweitstimmen und entsandten ihren Direktkandidaten nach Hannover. Karl Heinz Hausmann holte seit 2008 immer das Direktmandat für die SPD, die CDU konnte zuletzt 2003 gewinnen. Hausmann tritt in diesem Jahr nicht mehr an.

Wahlkreis 12: Keine besonders aussichtsreichen Listenplätze

Keiner der Kandidaten aus dem Wahlkreis 12 hat es auf einen besonders aussichtsreichen Listenplatz geschafft: Alexander Saade steht auf der SPD-Liste auf Platz 75 von 100, Stefan Henkel bei der CDU auf 70 von 86, Almut Mackensen findet sich auf der Grünen-Liste auf Platz 59 von 78. Die Direktkandidaten von FDP, Linke und AfD stehen sogar gar nicht auf der Liste ihrer jeweiligen Partei und können somit nur über einen direkten Wahlsieg ins Hannoveraner Leineschloss einziehen.

Praktisch gilt das auch für die drei Erstgenannten. Der niedersächsische Landtag hat 135 Sitze –, dass davon 70 oder mehr an CDU oder SPD gehen ist ebenso unwahrscheinlich wie über 50 Sitze für die Grünen. Die letzte Wahlumfrage unseres „Niedersachsen Check“ von Ende September ergibt folgendes Bild: 47 Sitze für die SPD, 40 für die CDU, 28 für die Grünen, 13 für die AfD und sieben Sitze für die FDP. Die Listenplätze der Parteien werden nach ihrem Zweitstimmenergebnis vergeben, um die Zahl der Direktmandate bis zu den gewonnen Parlamentssitzen „aufzufüllen“.

Landtagswahl 2022 in Niedersachsen: Noch einige Ungewissheiten

Gerade bei den zwei größten Parteien dürfte die Mehrzahl der Sitze an Direktmandate gehen. 2017 gewann keine Partei außer SPD und CDU auch nur einen einzigen Wahlkreis in Niedersachsen. Von den insgesamt 50 Mandaten der CDU kamen immerhin noch 18 über die Landesliste, davon ist Henkels Platz 70 aber weit entfernt. Die SPD holte bei der vergangenen Wahl so viele Direktmandate (55), dass die Liste gar nicht zum Einsatz kam. Bei Grünen und FDP hingegen kamen die Mandate demnach alle über die jeweilige Liste. Das dürfte sich bei dieser Wahl weitestgehend so fortsetzen, obwohl gerade die Grünen in einigen Wahlkreisen wie zum Beispiel Göttingen Stadt durchaus eine Chance auf das Direktmandat haben. Das bleibt aber die Ausnahme.

Zwar gibt es den letzten Umfragen folgend noch einige Ungewissheiten. Die FDP könnte an der 5-Prozent-Hürde scheitern und die Linke überraschend den Einzug ins Parlament schaffen. Doch keine dieser beiden Szenarien würde die Sitzverteilung fundamental ändern. Es wird also nur der Gewinner oder die Gewinnerin des Direktmandats unsere Region in Hannover vertreten.