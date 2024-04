Bad Harzburg. Im Juni geht Wincent Weiss auf große Open-Air-Tour. Mehr als 20 Konzerte stehen an. Der Sänger hat uns verraten, wie die Planungen für die Shows laufen.

Ende Juni startet die Sommertour von Wincent Weiss. Mehr als 20 Konzerte, unter anderem am 3. August in Bad Harzburg und am 31. August beim Heide-Park-Festival in Soltau, gibt der 31-Jährige bis Mitte September – und das, obwohl er im vergangenen Jahr angekündigt hatte, eine Pause machen zu wollen. Uns hat er berichtet, wie der Sinneswandel zustande kam: „Ich habe vergangenes Jahr im Sommer auf Tour so viel Spaß und Ruhe erfahren, weil mir das Team super viel Arbeit abgenommen hat und daher für mich die Konzerte nicht zum Alltagsstress wurden, wie in der Hochphase, als ich 120 Shows gespielt habe. Die Tour wurde einfach zu einer schönen Wohlfühlzeit. Diese zwei Stunden auf der Bühne geben mir so viel Ruhe, Liebe und Spaß. Wenn man sein Jahr ein bisschen besser strukturiert und plant, dann sind diese Konzerte einfach der pure Genuss, und ich will den einfach im Jahr nicht missen“, erzählt er uns im Interview.

Auch interessant

Wincent Weiss im Heide-Park: So schummelte er sich einst auf „Colossos“ Von Stefan Lienert

In den nächsten Tagen starten die Proben für die Sommertour. „Wir treffen uns meistens um zehn, frühstücken dann kurz, besprechen den Tagesplan, und dann proben wir meistens bis 22 Uhr“, erzählt Weiss. „Diesmal sind es elf Tage, an denen wir musikalische Proben machen, danach geht es weiter mit den Produktionsproben, wo dann Licht, Show und Pyro hinzugefügt werden.“

Wincent Weiss: Charthits und Akustik-Medley stehen auf der Sommertour-Setlist

Weiss gibt zu, dass die Aufstellung der Liedreihenfolge für ihn und sein Team jedes Mal wieder dieselbe „Wissenschaft“ sei. „Man versucht, im Vergleich zu den vergangenen Touren immer viel umzustellen. Ich finde es aber generell schwierig, allen gerecht zu werden. Ich glaube, das kann man auch gar nicht. Gerade bei einer Sommershow ist es für einen Mainstream-Künstler, der ich bin, natürlich schwierig, die Radiohits nicht zu spielen. Viele Leute werden sicher enttäuscht sein, wenn ich ,Feuerwerk‘ und ,Musik sein‘ nicht einbaue. Aber ich glaube, dass wir bis jetzt immer ganz gute Shows und einen ganz guten musikalischen Aufbau hinbekommen haben, und das wird auch diesmal wieder passen.“

Seit einigen Jahren gehört das Akustik-Medley zum festen Bestandteil des Programms. Hier covern Weiss und seine Band bekannte Hits: „Das machen wir jedes Jahr neu, immer mit den größten Songs des vergangenen Jahres oder aus der vergangenen Zeit. Die neue Liste entsteht im April. Man geht meistens die Top50 durch“, erzählt er. „,Zeit, dass sich was dreht‘ ist natürlich wieder im Kommen durch das Herbert-Grönemeyer-Feature. Ich denke auch, dass der inoffizielle EM-Song „Major Tom“ aktuell von allen gefordert wird. Das hatten wir 2023 schon dabei, aber das haben die Leute so krass mitgesungen aus vollem Herzen. Es könnte sein, dass wir den Song einfach drin lassen.“

Private Konzertliste von Wincent Weiss: Provinz, Giant Rooks und Taylor Swift

In diesem Jahr sind viele Weltstars in Deutschland unterwegs. Schaut sich Wincent Weiss eigentlich auch privat Konzerte an? „Klar, ich gehe privat tatsächlich auf sehr viele Konzerte. Von Provinz etwa oder zuletzt Giant Rooks. Das war echt richtig geil. Aber ich gehe auch zum Beispiel zu Taylor Swift, auf meinem Wunschzettel stehen noch Justin Timberlake und Adele.“

Diese Berichte über Konzerte in Niedersachsen könnten Sie auch interessieren:

Keine wichtigen News mehr verpassen: