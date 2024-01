Braunschweig. Viele Weltstars kommen in diesem Jahr nach Braunschweig und Hannover. Wir haben auf die Ticketpreise geschaut. Das sind die Top 10.

Niedersachsen kann sich auf ein tolles Konzert- und Showjahr 2024 freuen. Vor allem in Hannover und Braunschweig sind viele Weltstars zu Gast. Bruce Springsteen, Rod Stewart, Tool und weitere stehen in den nächsten Monaten auf den Bühnen in unserer Region. Wir blicken mit etwas anderem Blick auf das regionale Kulturjahr: Denn wir präsentieren die Top 10 der bislang bestätigten Konzerte und Shows anhand der Preise. Wir schauen bei Eventim, dem Marktführer für Konzerttickets, wie teuer die höchste Preiskategorie ist. Viele Tickets gibt es aber auch bei anderen Vorverkaufsstellen und Internetseiten, zum Beispiel bei der Konzertkasse.

Dabei schauen wir ausschließlich auf Einzelshows, explizit nicht auf (mehrtägige) Festivals und blicken auch ausschließlich auf die Normalpreise, nicht auf Vip-Tickets oder Fansale-Angebote. Alle Künstler in den Top 10 verlangen mittlerweile dreistellige Preise für die Top-Kategorie. Allerdings handelt es sich dabei auch um die absoluten Megastars. Die Spitzenpreise für den Erstplatzierten sind höher als manche Monats-Wohnungsmieten. Trotzdem ist die Resonanz gut. Das ist unser Überblick:

Platz 10: Riverdance am 8. Dezember in Hannover, Kategorie 1 für 116,45 Euro

Riverdance kehrt zurück und macht am 8. Dezember Halt in der Swiss-Life-Hall in Hannover. Die irische Show, die aus Stepptanz und keltischer Musik besteht, gibt es seit Mitte der 90er-Jahre und gilt als Vorläufer für Produktionen wie Lord of the Dance, das auch in diesem Jahr nach Hannover kommt. Karten gibt es ab 60,10 Euro bei Eventim, die teuersten Tickets kosten 116,45 Euro. Die ersten Reihen sind schon gut gebucht, im Mittelblock gibt es aber noch genügend Auswahl.

Die Show "Riverdance" kommt am 8. Dezember nach Hannover. © FMN | A.C.T + DEAG Concerts

Platz 9: Das große Schlagerfest XXL am 15. Mai in Braunschweig und 17. Mai in Hannover, Kategorie für 119,90 Euro

Florian Silbereisen geht mit vielen Schlagerkünstlern aus den Feste-Shows wieder auf Tournee und stoppt auch zweimal in Niedersachsen: Am 15. Mai gastiert der Tross zum großen Schlagerfest XXL in der VW-Halle Braunschweig, zwei Tage später in der ZAG-Arena Hannover. Für beide Shows sind die Preise in den jeweiligen Kategorien identisch. Die Top-Sitzplätze kosten 119,90 Euro, der geringste Preis liegt bei 59,90 Euro. Aber dafür ist das Schlagerprogramm auch pickepackevoll: Thomas Anders, DJ Ötzi, Michelle, Ross Antony, Olaf der Flipper, Eric Philippi, Voxxclub, Pia Malo und die DDC Breakdancer gehören zum Line-Up. Beide Hallen sind aktuell etwa zur Hälfte gefüllt.

Florian Silbereisen kommt mit seinem Schlagerfest gleich zweimal nach Niedersachsen: Er tritt in Line-Up in Braunschweig und Hannover auf. © Rüdiger Knuth | Rüdiger Knuth

Außerdem: Let‘s Dance am 15. November in Hannover und 18. November in Braunschweig, Kategorie 1 für 119,90 Euro

Zum Ende des Jahres geht die beliebte TV-Show „Let‘s Dance“ wieder auf Tournee. Auch Braunschweig und Hannover stehen dann erneut auf der Liste. Noch nicht bekannte Tänzerinnen und Tänzer lassen sich dann von den Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bewerten. Aktuell gibt es noch in allen Kategorien ausreichend Karten. In der höchsten Preiskategorie kosten sie in beiden Städten 119,90 Euro, die günstigsten Karten gibt es für 69,90 Euro.

Erst im November war „Let‘s Dance“ zu Gast in der Region. In diesem Jahr wird die Show zurückkehren. © Braunschweig | Rüdiger Knuth

Platz 8: Peter Maffay am 22. Juni in Hannover, Kategorie 1 für 119,95 Euro

Zum 75. Geburtstag geht Peter Maffay in diesem Jahr auf große „We love Rock‘n Roll“-Tour. Am 22. Juni singt die Rockschlager-Legende mit seiner Band in der Heinz-von-Heiden-Arena. Viele Karten sind schon verkauft, nur noch Randplätze, bei denen Ton und Sicht teilweise gestört sein können, gibt es noch im Vorverkauf. Sie gibt es ab 59,95 Euro. Die Top-Plätze für 119,95 Euro sind seit Langem weg. In Maffays Karriere soll diese Tour die letzte zusammenhängende sein. Einzelne Auftritte seien aber auch künftig möglich.

Peter Maffay rockt einen Tag nach Roland Kaiser das Stadion in Hannover. © dpa-Zentralbild | Robert Michael

Platz 7: Roland Kaiser am 21. Juni in Hannover, Kategorie 1 für 129,50 Euro

Die erste große Stadiontour zum 50-jährigen Bühnenjubiläum bringt Schlagerstar Roland Kaiser auch auf die ganz große Bühne in Niedersachsen: Am 21. Juni tritt der dann 72-Jährige in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover. Und die Resonanz ist gut: Die meisten Plätze gibt es nur noch in den hinteren Rängen im Oberrang. Der Stadion-Unterrang ist weitgehend ausverkauft. Bis zu 129,50 Euro müssen die Fans für die niedersächsische Kaisermania bezahlen. Die günstigen Karten gibt es für 69,50 Euro.

Roland Kaiser macht am 21. Juni auf seiner Open-Air-Tournee Station in Hannover. © dpa | MATTHIAS RIETSCHEL

Platz 6: André Rieu am 18. Januar in Hannover, Kategorie 1 für 137,50 Euro

Das erste Konzert des Jahres, was es in unsere Rangliste geschafft hat, ist der Auftritt von André Rieu und seinem Johann-Strauss-Orchester. Am 18. Januar findet das Konzert in der ZAG-Arena in Hannover statt. 137,50 Euro kostet es, wenn man ganz vorne sitzen möchte. Die sichtbehinderte Kategorie 6 ist bereits ausverkauft, es gibt nur noch Tickets ab 57,50 Euro. Um die 1,5 Millionen Euro dürften es sein, die André Rieu pro Show verdient, so Schätzungen. Das Konzert in Hannover ist schon fast ausverkauft. Neben Einzelplätzen sind nur noch Sitze in den letzten Reihen des Oberrangs verfügbar.

Mit seinem Johann-Strauss-Orchester tritt André Rieu schon am 18. Januar in Hannover auf. © dpa | Olaf Kraak

Platz 5: Ehrlich Brothers am 19. April in Braunschweig, Kategorie 1 für 142,45 Euro

Mit ins Ranking aufgenommen haben wir auch die Doppelshow der Ehrlich Brothers am 19. April in der VW-Halle Braunschweig. Die Nachfrage nach Tickets für die Nachmittagsshow (16 Uhr) und Abendveranstaltung (20.30 Uhr) sind auch schon gut weg. Bei beiden Events kosten sie bis zu 142,45 Euro. Die „Dream & Fly“-Magie-Show gehört zu den spektakulärsten Produktionen der Zauberbrüder, auch 2020 und 2023 war die Show abgewandelt in Braunschweig zu Gast. Die günstigste Preiskategorie, hier kosten die Tickets 50,50 Euro, ist bereits ausverkauft.

Spektakulär werden die Shows der Ehrlich Brothers in Braunschweig. © FMN | Ralph Larmann

Platz 4: Aida – Das Arena-Opern-Spektakel am 25. Februar in Hannover, Kategorie 1 für 152,40 Euro

Nicht direkt ein Konzert, aber auch beim Arena-Opern-Spektakel Aida am 25. Februar in der ZAG-Arena Hannover geht es um Musik. Beim gigantischen Spektakel auf Basis der Oper von Giuseppe Verdi wird die gesamte Arena zur Spielfläche, etwa 250 Mitwirkende hat die Produktion, darunter die 60 Musiker des Hanseatischen Symphonischen Orchesters. Und all das hat seinen Preis: 152,40 Euro kostet ein Normalpreis-Ticket für die erste Kategorie. Die Resonanz ist allerdings noch ausbaufähig. Aus dem Grund gibt es aktuell einen 40-Prozent-Deal. Die Top-Plätze kosten daher bei Eventim nur 92,44 Euro. Die günstigsten Karten gibt es schon ab 20,74 Euro.

Das Aida-Arena-Opern-Spektakel kommt im Februar nach Hannover. © FMN | Christoph Eisenmenger

Platz 3: Bruce Springsteen am 5. Juli in Hannover, Kategorie 1 für 200,75 Euro

Auf dem Bronze-Rang folgt das erste Stadionkonzert des Jahres: Bruce Springsteen tritt am 5. Juli in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover auf. Die einzige Show von „The Boss“ 2024 in Deutschland war binnen weniger Stunden ausverkauft. Da waren den Fans auch die 200,75 Euro egal, die sie für die Spitzenplätze berappen mussten. 75,75 Euro kosteten die günstigsten Karten für die mit Spannung erwartete Show.

Das einzige Deutschlandkonzert des Jahres gibt Bruce Springsteen am 5. Juli in Hannover. © dpa | Georg Wendt

Platz 2: Tool am 25. Mai in Hannover, Kategorie 1 für 203,65 Euro

Halb so teuer, aber immer noch sehr kostspielig, wird das Gastspiel von Tool am Samstag, 25. Mai, in der ZAG-Arena Hannover. Die US-Rocker, die mit ihren Alben international Platin- und Golderfolge einheimsen konnten, verlangen in der Spitze 203,65 Euro für die Top-Plätze. 80,15 Euro ist bei Eventim der Mindestpreis für das Konzert. Die Preise schrecken mehr als 12.000 Fans nicht ab: Das Konzert ist seit Tagen ausverkauft.

Die Rockband Tool tritt am 25. Mai in der ZAG-Arena in Hannover auf. © FMN | TRAVIS SHINN PHOTOGRAPHY

Platz 1: Rod Stewart am 14. Mai in Hannover, Kategorie 1 für 409,25 Euro

„One last Time“ ist das Motto der Tour von Rod Stewart, die ihn am Dienstag, 14. Mai, in die ZAG-Arena Hannover führen wird. Wer direkt vor der Bühne sitzen möchte, muss bei Eventim 409,25 Euro bezahlen. So viel wie für keinen anderen Künstler in Niedersachsen. Die günstigste Preiskategorie 7 liegt immer noch bei 87,25 Euro. Aber: Trotz der hohen Preise ist die Resonanz gewaltig, die Halle ist bereits zu drei Vierteln ausverkauft. Auch die ersten Reihen sind schon gut belegt.

Rod Stewart gehört zu den bestbezahlten Künstlern auf der Erde. Schon 2012 trat er 18 Mal in Las Vegas und kassierte insgesamt 50 Millionen Dollar, pro Show sind das 2,7 Millionen Dollar. Ein Veranstalter eines Schweizer Musikfestivals sagte mal in einem Interview, dass Rod Stewart für ein Konzert zwei Millionen Franken kassiert habe. Die

Rod Stewart gehört zu den teuersten Künstlern der Welt und tritt im Mai in Hannover auf. © DPA Images | Javier Vicencio

