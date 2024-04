Braunschweig. Der 31-Jährige tritt am 3. August beim „Yellow Jockey“-Open-Air in Bad Harzburg auf. Darum reist der Deutschpop-Sänger mehrmals pro Jahr in den Harz.

Wincent Weiss kommt in diesem Jahr wieder in den Harz: Nach seiner Show im vergangenen Jahr in Osterode rockt er am 3. August beim ersten „Yellow Jockey“-Open-Air die Galopprennbahn in Bad Harzburg. Uns hat der 31-Jährige erzählt, dass er eine besondere Beziehung zum Harz hat, denn seine Merchandise-Firma Brand that Remains sitzt dort. „Ich bin daher ganz oft ins Goslar“, erzählt er. „Alles, was wir mit Merchandise machen, passiert in Goslar. Von daher bin ich dorthin sehr verbandelt. Aber den Sprung nach Bad Harzburg habe ich bislang noch nie geschafft, obwohl es ja genau danebenliegt. Bald ist es jedoch endlich so weit.“

Gemeinsam mit Mitarbeiter Tim Pascharat, der in Goslar sitzt, überlegt Weiss, wie die ganze Fanartikel-Logistik für die Live-Shows bewerkstelligt werden kann. „Wir haben einen 40-Tonner, der nur für Merchandise reserviert ist. Wie kommt der von A nach B, wie wird er aufgefüllt, wer verkauft, woher kommen die Stände? Solch eine Aufgabe ist nicht zu vernachlässigen“, sagt Weiss.

Der Weisswein – diese Marketing-Idee entstand im Harz

Das Album „Irgendwie anders“ habe kürzlich fünfjähriges Jubiläum gehabt, dazu sei eine Sonderkollektion entstanden. „Nun bereiten wir uns auf die Sommershows vor. Wir designen die Sommerkollektion, produzieren sie und legen sie aufs Lager, dass wir am ersten Showtag damit losfahren können“, so Weiss.

Eine besondere Idee entstand im Harz, die Wincent Weiss nun mit einer Winzerin realisiert und vertreibt: der Weisswein. „Wir dürfen als Merchandise-Firma keine alkoholischen Getränke verkaufen. Ich glaube, da muss man rechtlich wirklich nochmal ganz, ganz andere Dinge beachten als bei reiner Textilvermarktung. Der Weisswein ist aber auch nur ein kleines Randprojekt.“

Karten für die Show in Bad Harzburg gibt es bei der Konzertkasse, bei Regiolights und anderen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Resonanz ist gut. Die Sitzplatztribüne ist schon ausverkauft.

