Braunschweig. Hunderttausende werden in diesem Jahr die vielen spektakulären Konzerte in Niedersachsen erleben. Bei diesen zehn Shows wird am meisten los sein.

Spätestens mit der Bekanntgabe der beiden Konzerte von AC/DC im Sommer auf dem Messegelände in Hannover dürften die ganz großen Shows in Niedersachsen für dieses Jahr allesamt bestätigt sein. Neben den beiden Events auf dem Messegelände können sich die Musikfreunde in diesem Jahr auch noch auf drei Stadionkonzerte freuen. Wir geben einen Überblick über die Top10 der Konzerte, an denen die meisten Zuschauer teilnehmen. Festivals haben wir in dieser Übersicht ausgeklammert.

Platz 10: Pur am 10. August in Osnabrück vor 12.000 Zuschauern

Unser erstes Konzert bringt uns nach Osnabrück. Beim Schlossgarten-Open-Air tritt am 10. August die Band Pur auf. Und sämtliche 12.000 Karten waren binnen weniger Tage weg. Auch wenn der Über-Erfolg der Band langsam schwindet, das aktuelle Album „Persönlich“ schaffte es „nur“ auf Platz 3 in den Charts, sind die Konzerte von Hartmut Engler und seinen Mannen immer noch sehr beliebt. In unserer Region tritt die Band übrigens am 18. August beim Raffteich-Open-Air in Braunschweig auf, die Tickets für die beiden Shows auf der Gilde-Parkbühne an den Tagen zuvor sind auch schon vergriffen. Tickets für Braunschweig gibt es unter anderem bei der Konzertkasse und Eventim.

Pur mit Hartmut Engler (rechts) und Joe Crawford touren in diesem Jahr erfolgreich durch Niedersachsen. © FMN | Rüdiger Knuth

Platz 9: Sting am 27. Juli in Lingen vor 14.000 Zuschauern

Eigentlich sollte Sting berets im vergangenen Jahr vor der Emsland-Arena in Lingen auftreten, doch eine Unwetterwarnung verhinderte dies. Nun soll sein Gastspiel am 27. Juli über die Bühne gehen. Die Veranstaltung ist längst ausverkauft. Karten gibt es keine mehr. Für das Emsland ist das Konzert des Weltstars das Event des Jahres. Der 17-fache Grammy-Gewinner präsentiert bei seinem „My Songs“ seine ganz großen Hits und die seiner Band The Police. „Roxanne“, „Every breath you take“ und „Fields of Gold“ können die Zuschauer zum Beispiel erwarten.

Sting gibt am 27. Juli im Emsland sein einziges Konzert 2024 in Niedersachsen. © dpa | Christophe Gateau

Platz 8: Ayliva am 6. September und 2. Oktober in Hannover vor jeweils 14.000 Zuschauern

Einen unfassbaren Senkrechtstart legte die gebürtige türkischstämmige Recklinghausenerin Ayliva hin. Die 26-Jährige brachte 2021 ihre erste Single „Deine Schuld“ heraus. Von da an ging die Karriere steil bergauf. Das aktuelle Album „Schwarzes Herz“ erreichte in Deutschland, Österreich und der Schweiz Platz 1. Der Song „Hässlich“ schaffte es auf Platz 1 der Single-Charts, weitere Stücke kamen in die Top 10. Gigantisch auch die Nachfrage nach Tickets ihrer „In Liebe“-Tour, die sie auch zweimal in die ZAG-Arena Hannover führt. Die Shows am 6. September und 2. Oktober sind restlos ausverkauft. Auch für Berlin, Hamburg und Köln etwa gibt es keine Karten mehr.

Ayliva ist einer der Shooting-Stars in der deutschen Musikszene. © dpa | Felix Hörhager

Platz 7: Apache 207 am 2. und 3. Mai in Hannover vor jeweils 14.000 Zuschauern

Nach dem riesengroßen Hype um Apache 207 und dem Über-Hit „Komet“ im vergangenen Jahr, das Lied stand mehr als 20 Wochen und damit als Längstes überhaupt an der Spitze der Charts, ist es aktuell etwas ruhiger geworden. Doch das wird sich in wenigen Wochen ändern. Dann geht der Mannheimer auf große Arena-Tour – und rockt unter anderem zweimal die ZAG-Arena in Hannover. Karten für den 2. und 3. Mai gibt es schon seit Monaten nicht mehr. Die knapp 30.000 Karten waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Für die große Tour mussten sich die Fans ihre Tickets personalisieren lassen. Seine beiden Konzerte in Hannover geben so ein bisschen den Startschuss in einen fulminanten Konzertsommer.

Ob es auch Anfang Mai in Hannover feurig wird? Gleich zweimal tritt Apache 207 in Hannover. © dpa | Hannes P Albert

Platz 6: Dieter Thomas Kuhn am 31. August in Hannover vor bis zu 25.000 Zuschauern

Zum Abschluss der „Das Festival der Liebe“ kommt die „singende Föhnwelle“ Dieter Thomas Kuhn, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, nach Hannover. Am 31. August findet auf der Expo-Plaza die gigantische Schlagerparty statt. Seine Fans sind traditionell bunt gekleidet, als Hippie, mit Blumenkette. Die großen Schlager der 1970er-Jahre interpretiert der 59-Jährige mit seiner Band seit 30 Jahren ziemlich erfolgreich. Viele seiner Alben schafften es die Charts. Hunderttausende haben seine Auftritte bislang gesehen. Karten für die Show in Hannover gibt es unter anderem bei der Konzertkasse und Eventim.

Dieter Thomas Kuhn mit seiner Band am 31. August auf die Expo-Plaza nach Hannover. © dpa | Paul Zinken

Platz 5: SDP am 23. und 24. August in Hannover vor je bis zu 25.000 Zuschauern

Auf „einmaliger Jubiläums-Tour“ befindet sich SDP in diesem Sommer – und rockt gleich zweimal die Expo-Plaza. Das Konzert am 24. August ist bereits ausverkauft, der Verkauf für das Zusatzkonzert am Tag davor läuft noch. Das 2022 erschienene und noch immer aktuelle Album „Ein gutes schlechtes Vorbild“ brachte das Musiker-Duo um Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin erneut an die Spitze der Charts. 2019 gelang den beiden das schon mit dem Album „Die unendlichste Geschichte“. Seit 25 Jahren gibt es SDP, die einen wilden Crossover-Mix bieten. Erfolgreichster Song: „Ich will nur, das du weißt“, den später Adel Tawil zu noch größerer Bekanntheit verhalf. Karten für das Konzert am 23. August gibt es unter anderem bei der Konzertkasse und Eventim.

Auf Jubiläumstour geht SDP im Sommer 2024. In Hannover finden zwei Shows auf der Expo-Plaza statt. © Rüdiger Knuth | FMN

Platz 4: Roland Kaiser am 21. Juni in Hannover vor knapp 40.000 Zuschauern

In unserer Auflistung nähern wir uns dem Treppchen und sind nun beim ersten Stadionkonzert in Hannover angekommen. Da es für die Show von Roland Kaiser am 21. Juni noch die meisten Karten im Vergleich zu den anderen beiden Stadionshows in Hannover gibt, schafft es Kaiser auf Platz 4. Auf seiner Tour „50 Jahre I 50 Hits“ präsentiert der 71-Jährige seine größten Songs, zum ersten Mal in mehreren ausgewählten Stadien Deutschlands. Vor allem im Oberrang, aber auch im Stehplatzbereich sind noch ausreichend Karten verfügbar. Karten für die niedersächsische Version der „Kaisermania“ gibt es unter anderem bei der Konzertkasse und Eventim.

Roland Kaiser singt in diesem Jahr erstmals vor 40.000 Zuschauern im Stadion Hannover. © dpa-Zentralbild | MATTHIAS RIETSCHEL

Platz 3: Peter Maffay am 22. Juni in Hannover vor 40.000 Zuschauern

Einen Tag nach der Show von Roland Kaiser das nächste Highlight im Stadion: „We love Rock‘n Roll“ ist das Motto der Farewell-Tour von Peter Maffay, die ihn mit seiner Band und Special Guest Anastacia in diesem Jahr auch nach Hannover führt. Auf einen Abend voller Evergreens dürfen sich die Zuschauer am 22. Juni freuen. Die Veranstaltung ist so gut wie ausverkauft. Wenige hundert Karten gibt es nur noch im Ober- und Unterrang seitlich der Bühne, hier sei die Sicht allerdings gestört, warnen sie bei Eventim. Die Tour soll die letzte zusammenhängende der Schlagerlegende sein, deren Karriere vor mehr als einem halben Jahrhundert begann. Neben Stadionkonzerten in Frankfurt, Köln, Leipzig, Rostock und Hannover hat sich der Maffay-Tross weitere große Open-Air-Plätze ausgesucht. Karten gibt es unter anderem bei Eventim.

Beinahe ausverkauft ist das Konzert von Peter Maffay am 22. Juni im Stadion Hannover. © dpa | Jörg Carstensen

Platz 2: Bruce Springsteen am 5. Juli in Hannover vor gut 40.000 Zuschauern

Da ist den Konzertveranstaltern ein Clou gelungen: Bruce Springsteen gibt in diesem Jahr ein einziges Deutschland-Konzert – und macht das in Niedersachsen. Am 5. Juli tritt der Boss in der Heinz-von-Heiden-Arena auf. Die gut 40.000 Karten gab es in mehreren Verkaufsphasen, sie waren jeweils insgesamt schnell weg. Die Menschen, die sich Tickets für die, so „Billboard“, „größte Show der Welt“ sichern konnten, dürfen sich auf eine etwa dreistündige Show mit handgemachtem Rock und vielen Welthits des 74-Jährigen und seiner E-Street-Band freuen. 2013 trat Springsteen schon einmal in Hannover auf, zum bisher ersten und letzten Mal. Ebenfalls im ausverkauften Stadion.

Bruce Springsteen gibt 2024 in Hannover sein einziges Deutschland-Konzert. © dpa | Georg Wendt

Platz 1: AC/DC am 31. Juli und 4. August in Hannover vor jeweils 75.000 Zuschauer

Neun Jahre mussten die Hardrock-Fans auf diese Shows warten: Gleich zweimal treten im Sommer AC/DC auf dem Messegelände in Hannover auf. Der Hype auf die insgesamt 150.000 Tickets war gigantisch. Nach gerade einmal 90 Minuten war die erste Show am 31. Juli ausverkauft, es brauchte keine weiteren 24 Stunden, da war auch die Veranstaltung am 4. August voll. Es sind die Shows zehn und elf von AC/DC in Hannover, die ihre „Power Up“-Tour anlässlich des 50-jährigen Bandbestehens begehen. Die Band kommt mit neuen Gesichtern nach Niedersachsen. Neben den Urgesteinen Brian Johnson und Angus Young gibt es Neuzugänge am Bass und Schlagzeug.