Soltau. Der Star der Netflix-Serie tritt offenbar bei der Premiere der Musikveranstaltung in Soltau auf. Zusätzlich sind mehr als 30 weitere Acts dabei.

Das Line-Up des Heide-Park-Festivals ist um einen bekannten Namen reicher: Der venezolanisch-schwedische Serienstar Omar Rudberg tritt im Sommer bei der zweitägigen Veranstaltung in dem Freizeitpark auf. Die offizielle Bestätigung der Macher steht allerdings noch aus. Sie soll aber am Montag, spätestens Dienstag eintreffen. Am Sonntagabend heizten die Veranstalter die Omar-Gerüchte mit einer Story bei Instagram an, entsprechend euphorisch kommentierten die Fans in einem Posting die Verpflichtung.

All das kommt pünktlich zum Start der dritten und letzten Staffel der Erfolgsserie „Young Royals“, die ab sofort bei Netflix zu sehen ist. Rudberg verkörpert dort die Rolle des Simon. Der 25-Jährige hat bei Instagram mehr als zwei Millionen Follower, 2013 gründete er seine erste Band. Mehrmals nahm er im schwedischen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teil, scheiterte aber immer.

Am 31. August und 1. September werden dutzende internationale und nationale Acts auf zwei Bühnen im größten Freizeitpark des Nordens gastieren. Mehr als 30 weitere Künstler aus sämtlichen popkulturellen Genrebereichen stehen fest. Am Samstag sind unter anderem Don Diablo, Hardwell, Wincent Weiss, Levent Geiger und Julian Jordan auf den Bühnen, einen Tag später folgen zum Beispiel The Chainsmokers, Felix Jaehn, Leony, Vanessa Mai, Zara Larsson, Fabian Farell und Mike Williams. Die Brass- und Marchingband Knallblech aus Bonn soll an beiden Tagen für Unterhaltung während der Umbaupausen sorgen.

Wann es konkret losgeht, steht noch nicht fest. Fix ist jedoch: Parallel zum Bühnenprogramm werden die Fahr-Attraktionen ganz normal geöffnet haben, unter anderem auch der Darkride „Dämonen Gruft“, der seine Premiere erst am Karfreitag feiert. Wichtig: Heide-Park-Dauerkarteninhaber kommen an beiden Tagen nicht in den Park, es sei denn, sie kaufen, wie alle übrigen Gäste auch, entweder Tagestickets für jeweils 99,99 Euro oder das Festivalticket für 189,99 Euro.

