Soltau. Der 31-Jährige tritt im August beim Heide-Park-Festival in Soltau auf. Uns hat er einige Geschichten verraten, die er in dem Freizeitpark erlebt hat.

Premiere im zweitgrößten Freizeitpark Deutschlands: Zum ersten Mal findet am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September das Heide-Park-Festival statt. Weltstars wie The Chainsmokers, Hardwell und Zara Larsson sind dabei, auch Wincent Weiss gehört zum Line-Up. Er tritt am 31. August auf. Uns hat der 31-Jährige verraten, dass er ein leidenschaftlicher Freizeitpark-Gänger ist: „Ich komme ja aus Schleswig-Holstein, dort liegt auch der Hansa-Park, den ich als Schüler sehr häufig besucht habe, weil ich eine Jahreskarte hatte. Der Hansa-Park war aber damals noch nicht ganz so ausgebaut wie der Heide-Park in Soltau zum Beispiel. Dort gab es für uns viel mehr Attraktionen. Mit meinem besten Freund, den ich seit der Geburt kenne, war ich gerne dort in den Ferien“, berichtet er. „Es kommen also riesengroße Kindheits-Erinnerungen hoch, wenn ich bald dort auf einer Riesenbühne spielen darf.“

Und dann berichtet Weiss von einer Schummelei und erklärt, wie er es damals als kleiner Kerl doch auf die Holzachterbahn „Colossos“ geschafft hat: „Ich war damals für Colossos ein bisschen zu klein, sodass mir meine Mum einen Iro gegelt hat, damit ich in die Achterbahn konnte. Das hat tatsächlich auch geklappt. Ich war sehr, sehr jung und durfte dann mit der schnellsten Holzachterbahn der Welt einmal durch die Gegend düsen – das fand ich als Kind schon atemberaubend, aber auch heute noch.“

Die „Colossos“-Holzachterbahn im Heide-Park. © Privat | Heide-Park Resort

Wincent Weiss: Ich bin ein totaler Adrenalin-Junkie

Der Deutschpop-Star, der in diesem Sommer in Niedersachsen auch beim „Yellow Jockey“-Open-Air in Bad Harzburg am 3. August ein Konzert gibt, ist ein „totaler Adrenalin-Junkie“, gibt er zu. „Ich mag alles, was höher, schneller, weiter ist – genau wie mein Alltag. So habe ich es auch gerne auf den Achterbahnen. Ich stelle mich tatsächlich immer nur bei den krassen Achterbahnen an oder bei innovativen Neuerungen, zum Beispiel bei VR-Achterbahnen oder 4-, 5D-Kinos mit extra Atmosphären, die finde ich auch sehr, sehr spannend, oder auch Shows. Ich finde zum Beispiel akrobatische Shows großartig.“

Ob Wincent Weiss am 31. August im Heide-Park Zeit zum Achterbahnfahren finden wird? Tagestickets für das Heide-Park-Festival gibt es online ab 99,99 Euro, ab dem 15. April kosten die Tagestickets 109,99 Euro. Zwei-Tages-Tickets kosten aktuell 189,99 Euro, ab Mitte April 199,99 Euro.

