Tödlicher Unfall: 31-Jährige prallt mit Auto gegen Baum

Bei einem Unfall in der Nähe von Neuenhaus im Landkreis Grafschaft Bentheim ist eine 31 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Frau war am Mittwochabend mit ihrem Fahrzeug aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Fahrerin wurde im Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße für den Verkehr gesperrt. Neben Feuerwehr und Rettungskräften waren auch Notfallseelsorger im Einsatz. Zunächst hatte die Polizei von einem schwer verletzten Autofahrer gesprochen.

Kreis Emsland: 73-Jähriger stürzt mit Pedelec an Bordstein und stirbt

Ein 73-Jähriger hat bei einem Sturz mit seinem Pedelec so schwere Verletzungen erlitten, dass er im Krankenhaus gestorben ist. Der Mann wollte mit seinem Fahrrad in Twist im Landkreises Emsland von der Straße auf den Geh- und Radweg fahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei stieß er mit dem Fahrrad gegen die Bordsteinkante und stürzte. Der Unfall ereignete sich bereits am Pfingstsonntag; am Mittwoch starb der Mann im Krankenhaus.

Kleinkind attackiert: Polizei erschießt bissigen Hund in Oldenburg

Nachdem ein Hund in Oldenburg ein zweijähriges Kind und fünf weitere Menschen gebissen hat, ist er von der Polizei erschossen worden. Der Pitbull sei am Mittwochabend aus der Wohnung der 63-jährigen Besitzerin entflohen und auf einen Parkplatz gelaufen, teilte die Polizei in der Nacht mit.

Dort biss er zunächst das Kind in den Arm und die 54-jährige Großmutter ins Gesicht, die das Enkelkind auf dem Arm hatte. Der zu Hilfe eilenden 31-jährigen Mutter biss er ebenfalls in den Arm. Zwei Bekannte der Hundebesitzerin versuchten den Hund zu beruhigen und erlitten Bisswunden am Arm und an den Beinen. Auch die alkoholisierte Hundebesitzerin, die dazu kam, konnte den Hund nicht kontrollieren und trug Bisswunden am Bein davon. Die Polizei erschoss den Hund schließlich. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Gegen die Hundehalterin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Acht verletzte Polizeibeamte bei Protesten in Bremen

Bei den Protesten in Bremen gegen den Schuldspruch für die Studentin Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten sind acht Einsatzkräfte der Polizei durch Tritte verletzt worden. Sie konnten ihren Dienst aber fortsetzen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es seien am Mittwochabend zudem durch Tritte sowie Flaschenwürfe Schäden an Einsatzfahrzeugen entstanden. Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt. Insgesamt seien 70 Menschen vorläufig festgenommen worden. Von ihnen seien 56 zum Polizeipräsidium gebracht worden. Alle wurden inzwischen wieder entlassen.

Im Bremer Steintor hatten sich am Mittwochabend rund 350 meist vermummte Personen versammelt. Sie waren den Angaben der Polizei zufolge „relativ schnell und unvermittelt“ auf Einsatzkräfte losgegangen. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Lage habe sich am späten Abend wieder beruhigt.

Lina E. war am Mittwoch zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Dresden sprach die 28-Jährige wegen Angriffen auf Rechtsextreme der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung schuldig. Drei mitangeklagte Männer erhielten Strafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten. Der Haftbefehl gegen Lina E. wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Reststrafe muss sie erst verbüßen, wenn das Urteil rechtskräftig ist.

Toter in Wohnung im Kreis Emsland: Umstände geben weiterhin Rätsel auf

Nach dem Auffinden eines toten 67-Jährigen in Haren im Landkreis Emsland sind die Umstände des Todes nach wie ungeklärt. Auch die Obduktion habe keine Hinweise darauf ergeben, ob der Mann durch Fremdeinwirkung gestorben sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Der 67-Jährige war am Dienstagabend mit einer Stichverletzung tot in seiner Wohnung gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln den Angaben zufolge in alle Richtungen. Gemeldet worden war der Tote von seinem Mitbewohner.

Kreis Grafschaft Bentheim: Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Ein Autofahrer hat am Mittwoch bei Neuenhaus im Landkreis Grafschaft Bentheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Ursache des Unfalls im Bereich einer Kurve war zunächst nicht bekannt.

Mordprozess gegen 79-Jährigen startet in Lüneburg

Nach dem gewaltsamen Tod seiner Ehefrau muss sich ein 79-Jähriger von Donnerstag (13 Uhr) an wegen Mordes vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Der Mann aus Lachendorf im Landkreis Celle soll im Dezember 2022 die schlafende 78-Jährige mit einem Kissen erstickt haben. Danach rief er selbst den Notruf und gestand die Tat bei der Polizei. Er habe angegeben, von seiner seit Tagen erkrankten Frau genervt gewesen zu sein, teilten die Beamten damals mit. Der 79-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Nach Gerichtsangaben sind für den ersten Verhandlungstag fünf Zeugen geladen, darunter ein Polizist. Insgesamt sind drei Prozesstage angesetzt. Das Urteil könnte nach dieser Planung am 8. Juni gesprochen werden.

