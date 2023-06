Hannover. Das Konzert in der Hannoveraner ZAG-Arena am Sonntagabend endet abrupt. Helene Fischer verlässt blutend die Bühne – und kommt ins Krankenhaus.

Schlagerstar Helene Fischer nach Trapez-Unfall in Klinik – so geht es ihr

Das Konzert von Helene Fischer in Hannover ist am Sonntagabend abgebrochen worden. Die Schlagersängerin hat sich verletzt, die Show wurde abrupt beendet. Die Sängerin sei in einem Krankenhaus in Hannover behandelt worden, habe dieses aber im Anschluss daran wieder verlassen können, hieß es nun. Ihr gehe es nach dem Unfall auf der Bühne „den Umständen entsprechend gut“. Das teilte eine Sprecherin des Konzertveranstalters Live Nation am Montagmorgen mit. Es bestehe keinerlei Zweifel, dass die Tournee nach der Sommerpause wie geplant fortgesetzt werde.

Was genau für eine Verletzung sie sich zuzog, wurde zunächst nicht bekannt. In einem emotionalen Statement bedankte sie sich bei ihren Fans und sagte, dass bei den Untersuchungen im Krankenhaus „kein Bruch oder Sonstiges“ festgestellt wurde. Außerdem wurde bekannt, dass der Veranstalter Live Nation die Tickets erstattet.

Konzert in Hannover abgebrochen: Helene Fischer blutet nach Unfall – das ist passiert

Wie Besucher des Konzertes unserer Redaktion berichten, stieß Fischer bei einer Hebefigur, einer akrobatischen Einlage während der Show, mit dem Kopf gegen das Trapez. Bluten war die Folge, das Konzert wurde nach etwa 45 Minuten abgebrochen. Auf Konzertaufnahmen in den Sozialen Medien ist ein dumpfer Knall beim Unfall zu hören.

„Ich werde das jetzt erst einmal wegmachen, ihr Lieben. Alles ist in Ordnung, okay? Sorry!“, sagte die Schlagersängerin nach dem Ende des Lieds „Wunden“. Sie hatte den Song trotz des Blutens zu Ende gesungen, sich von ihren Tänzerinnen und Tänzern aus der Höhe auffangen lassen und war nach hinten von der Bühne gejoggt.

Der Auftritt war zunächst unter-, dann abgebrochen worden. Die ZAG-Arena ist mittlerweile leer. Eine Durchsage verkündete, dass sich Helene Fischer in medizinischer Behandlung befinde.

Die Schlagersängerin sollte am Sonntagabend ihre Mini-Konzertreihe in Niedersachsens Landeshauptstadt beenden. Am Dienstag hatte es das erste Konzert gegeben, der Auftritt am Sonntag war der fünfte.

Schon im Frühjahr hatte die Schlagersängerin Konzerte in Bremen und Köln absagen und verschieben müssen – wegen einer Rippenfraktur. Die 38-Jährige ist bekannt für ihre Akrobatik-Einlagen auf und über der Bühne – unter anderem am Trapez.

Fischer war zuletzt 2018 auf Tournee gewesen. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130.000 Fans. Seit dem Frühjahr steht sie bei ihrer Tournee wieder auf den Bühnen in Deutschland.

Nach Angaben des Veranstalters Live Nation war das Konzert am Sonntagabend in Hannover bereits das 42. der laufenden Tour. Die Show in der ZAG-Arena sei als das abschließende Konzert des ersten Tourneeteils geplant gewesen. Die Tournee pausiere nun planmäßig bis Ende August, dann soll Fischer in Köln auftreten.