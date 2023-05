Auto prallt gegen Schrankenanlage - Fahrer schwer verletzt

Cuxhaven. Schwerer Unfall an einem Bahnübergang, Rasierklingen in Hunde-Leckerlis und ausgelaufener Diesel – Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Am Freitagabend kam es an einem Bahnübergang im Landkreis Cuxhaven zu einem schweren Unfall (Symbolbild).

Ein 53-jähriger Mann ist in der Gemeinde Wurster Nordseeküste im Landkreis Cuxhaven mit seinem Wagen gegen ein Andreaskreuz und eine Schrankenanlage geprallt. Das Auto überschlug sich, und der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Warum der Mann am Freitagabend von der Straße abkam, blieb zunächst unklar. Die Bahnstrecke wurde zunächst für etwa eine Stunde voll gesperrt. Weil eine Reparatur nicht möglich war, wurde die Schrankenanlage komplett außer Betrieb genommen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 23.000 Euro.

Hunde-„Leckerli“ mit Rasierklingen in Hildesheim gefunden

Hundehalter und Anwohner haben am Freitagabend mit Rasierklingenschneiden präparierte Trockenfutterstücke in der Oststadt in Hildesheim gefunden. Die Klingen waren in vermeintlichen „Leckerli“ versteckt, die Unbekannte mutmaßlich auf der Straße ausgelegt hatten, wie die Polizei mitteilte.

Sie riet Tierhaltern zu erhöhter Vorsicht und empfahl, Hunden Maulkörbe anzulegen. Nach Angaben eines Passanten mussten bereits zwei Hunde, die die Futterstücke gefressen hatten, in die Tierklinik gebracht werden.

Metallteil schlägt Leck in Tank: 300 Liter Diesel ausgelaufen

Ein Lkw hat am Freitagnachmittag nach einem Unfall in Hildesheim etwa 300 Liter Diesel verloren. Der Laster fuhr in der Hafenstraße über einen metallischen und scharfkantigen Gegenstand, der dabei aufgewirbelt wurde und ein Leck in den Tank schlug, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr versah die durch den Kraftstoff kontaminierte Fläche mit Bindemitteln. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der metallene Gegenstand zuvor vermutlich von einem fremden Fahrzeug gefallen.

