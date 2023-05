Bötersen. Unfalltod am Bahnübergang in Rotenburg, Blitzeinbruch in Bremen und schwerer Autounfall bei Hildesheim – Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Am Donnerstagabend starb ein 79-Jähriger bei einem Unfall an einem Bahnübergang (Symbolbild).

Polizei-Überblick Niedersachsen: Traktorfahrer stirbt bei Unfall an Bahnübergang

Ein 79 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang gestorben. Zu dem Unfall kam es am Donnerstagabend im Landkreis Rotenburg (Wümme), wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf einem Traktor und mit einem Güllefass unterwegs. Als er den unbeschrankten Bahnübergang queren wollte, kam es zu dem Zusammenprall mit einem Zug. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 50 Jahre alte Lokführer blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50 000 Euro.

Hildesheim: 15-Jährige und zwei Fahrer bei Zusammenstoß von Autos verletzt

Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos im Landkreis Hildesheim schwer verletzt worden, darunter ein 15-jähriges Mädchen. Eine 20 Jahre alte Frau hatte am Donnerstagabend in Gronau (Leine) die Jugendliche auf dem Beifahrersitz ihres Autos mit dabei, wie die Polizei mitteilte. Ihr Wagen geriet ins Schleudern und stieß frontal mit dem Auto eines 52-Jährigen zusammen.

Die beiden Fahrer und das Mädchen wurden schwer verletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Blitzeinbruch in Juweliergeschäft im Bremer Ostertor

Im Bremer Stadtteil Ostertor sind Unbekannte bei einem Blitzeinbruch in der Nacht zu Freitag mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gefahren. Dabei hätten sie jedoch nichts erbeutet, sagte ein Sprecher der Polizei Bremen am Freitagmorgen.

Die Täter fuhren demnach mit dem Auto in den Vorraum des Ladens. Anschließend flüchteten sie. Ein Tatverdächtiger wurde bereits von der Polizei gestellt und festgenommen. Wie viele Täter an dem Vorfall beteiligt waren und womöglich noch flüchtig seien, war zunächst nicht bekannt. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, hieß es weiter.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!