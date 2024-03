Zorge. Neue Ära beginnt: Hans Peter Allewelt folgt Martin Neulen als Ortsbrandmeister in Zorge nach. Dieser war seit 2006 im Amt.

Umbruch bei der Freiwilligen Feuerwehr Zorge: 18 Jahre stand Martin Neulen den Brandschützern im Südharz als Ortsbrandmeister vor. Doch diese Ära ist beendet. Auf der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder der Einsatzabteilung Hans Peter Allewelt zu seinem Nachfolger. Der Schritt kam nicht überraschend - hatte Neulen den Schritt bereits langfristig vorher angekündigt, bedeutet er aber dennoch eine Zäsur.

Wechsel an der Spitze der Feuerwehr in Zorge

Seit dem Jahr 1988 gehörte Martin Neulen dem Ortskommando in Zorge ununterbrochen an: Erst als stellvertretender Jugendwart, dann Jugendwart, Gerätewart - und dann wurde er im Jahr 2006 zum Ortsbrandmeister gewählt beziehungsweise ernannt. Ganz offiziell ist der Wechsel allerdings noch nicht. Erst muss noch der Gemeinderat Walkenried die Ernennung von Allewelt beschließen und die eigentliche Amtsübergabe soll dann am 26. April bei einer Dienstversammlung im Südharz erfolgen. Wie lang Martin Neulen sich im Ehrenamt engagiert und für das Gemeinwohl einsetzt, bestätigte auch Kreisbrandmeister Karsten Krügener noch einmal. Er hatte Neulen im Jahr 1989 erstmals kennengelernt, als beide damals noch im Bereich der Jugendwarte aktiv waren.

Geehrte, gewählte und beförderte Mitglieder der Feuerwehr Zorge. © Verein | Feuerwehr Zorge

Die Kommandowahlen der Feuerwehr Zorge:

Ortsbrandmeister: Hans Peter Allewelt

Jugendwart: Cedric Scheele

Stellvertretende Jugendwartin: Jil Emely Hundt

Gerätewart: Michael Sommerfeldt

Atemschutzgerätewart: Michael Sommerfeldt

Schriftführer: Cedric Scheele

Sicherheitsbeauftragter: Holger Niede

Voll im Trend liegt die Feuerwehr Zorge auch bei den Einsatzzahlen, die auch im Südharz stetig ansteigen. Wie überall, so konnte Neulen auch für Zorge von einer Entwicklung berichten: Die Zahl der Brände geht zurück - 7 waren es 2023, davor noch 10; während die Zahl der sogenannten Hilfeleistungen, wie beim Hochwasser an Weihnachten, stetig ansteigt. Mit 34 Einsätzen hat sich die Anzahl im Vergleich zum Jahr 2022 mehr als verdoppelt.

Einsätze der Feuerwehr Zorge im Jahr 2023:

Brände: 7 (Vorjahr 10)

Hilfeleistungen: 34 (13)

Brandsicherheitswache: 1 (1)

Fehlalarme: 8 (11)

Insgesamt: 50 (35)

Ein Problem, das auch Gemeindebrandmeister Tobias Mielke und Kreisbrandmeister Karsten Krügener thematisierten. Vor allem Mielke bemängelte, dass immer mehr Aufgaben auf die ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder abgewälzt würden, da die öffentliche Hand, wie zum Beispiel das Land Niedersachsen, seine Aufgaben nicht mehr in vollem Umfang wahrnehme.

Bester Beleg sei der Blick in die Einsatzstatistik in der Gemeinde Walkenried. Seit dem Jahr 2021 hat sich die Anzahl der Einsätze, die die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Wieda, Zorge und Walkenried abarbeiten mussten, verdoppelt. Exakt 191 Mal waren die Wehrmitglieder im Jahr 2023 Einsatz, 2021 waren es gerade einmal 89. Sein Fazit: „Die Belastungsgrenze ist fast erreicht.“

Erfreut zeigte sich Martin Neulen darüber, dass man gleich drei Mitglieder in die Einsatzabteilung übernehmen konnte. Pascal Tometzki konnte dabei aus der Jugend übernommen werden. „Er hat auch bereits den Lehrgang Truppmann Teil 1 absolviert.“ Aber auch eine Besonderheit insbesondere der Feuerwehr in Zorge konnte der scheidende Ortsbrandmeister mitteilen. Mit Lena und Alexander Kalesse habe man erneut zwei Quereinsteiger für den Dienst für die Allgemeinheit gewinnen können.

Ehrungen und Beförderungen:

Oberfeuerwehrmann: Roy Fischer

Löschmeister: Cedrik Scheele

Hauptlöschmeisterin: Désirée Bothe

10 Jahre aktive Mitgliedschaft: Roy Fischer

40 Jahre aktive Mitgliedschaft: Martin Neulen

Die übernommenen Mitglieder mit Ortsbrandmeister Martin Neulen und seiner Stellvertreterin Desireé Bothe. © Verein | Feuerwehr Zorge

Übernahme in die Einsatzabteilung der Feuerwehr:

Pascal Tometzki

Lena und Alexander Kalesse

Blick in die Mitgliederstatistik der Brandschützer im Südharz:

Mitglieder in der Einsatzabteilung zum 31. Dezember 2023: 18

Jugendfeuerwehr: 8

Kinderfeuerwehr: 7

Altersabteilung/Ehrenmitglieder: 9

Fördernde Mitglieder: 98

Mitglieder insgesamt: 139

Zum Abschluss seiner Amtszeit hielt Martin Neulen auch noch einmal einen Ausblick auf geplante Veranstaltungen und Aktionen im Jahr 2024. Gleich drei Jubiläen stehen dabei im Fokus: Sowohl die Ortsfeuerwehr Walkenried, als auch die Wehren in Braunlage und Hohegeiß feiern in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen „und wir werden daran teilnehmen“. Natürlich werde zum Jahresende auch wieder gegrillt und Übungsdienst gebe es auch. „Bleibt die Frage, was noch an Einsätzen wieder kommt.“ Zudem dankte er noch einmal den Einsatzkräften für ihr Engagement sowie deren Familien, den fördernden Mitgliedern, Verwaltung, Rat und Gemeindekommando für die Unterstützung.

Auch interessant