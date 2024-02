Steina. Erfolgreiche Teamarbeit: Feuerwehren aus Bad Sachsa und Schornsteinfeger arbeiten zusammen. Mehr Bilder vom Einsatz gibt es auch hier.

Alarm für die Freiwilligen Feuerwehren Steina und Bad Sachsa: Die Einsatzkräfte wurden am 19. Februar gegen 19.10 Uhr zu einem Feuer gerufen. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Lindenstraße war der Schornstein in Brand geraten.

Brand bei Bad Sachsa: So verlaufen die Löscharbeiten der Feuerwehr

Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Feuerwehrmitglieder nur unter Atemschutz die Löscharbeiten vornehmen. Dabei begaben sich die Einsatzkräfte zur Kontrolle mittels Wärmebildkamera in das Innere des Gebäudes. Parallel wurde die Drehleiter der Feuerwehr Bad Sachsa in Stellung gebracht. So konnte von oben der Schornstein gefegt werden, während der Trupp unter Atemschutz unten die Glut aus dem Schornstein schaufelte.

Der ebenfalls alarmierte Bezirksschornsteinfeger überprüfte den Schornstein im Anschluss, sodass die Einsatzstelle nach kurzer Zeit an den Hausbesitzer übergeben werden konnte. Gegen 21 Uhr konnten die Wehrmitglieder den Einsatz beenden. Neben den Mitgliedern der Feuerwehren Steina und Bad Sachsa und dem Schornsteinfeger war auch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei vor Ort. Die Schadenshöhe des Feuers ist noch unbekannt.

