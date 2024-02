Zorge. Neuanfang in Zorge: Industrie-Vergangenheit wird abgerissen, um Platz zu schaffen, für eine touristische Attraktion. Darum geht es.

Das Ziel ist sportlich: im Frühjahr der Abriss, im Herbst der Einzug. Worum es geht? Den neuen Ferienpark in Zorge. Im vergangenen Jahr hatte die „ELSwhere GmbH“ die ehemalige Produktionsstätte der Firma Schmidt, Kranz & Co. im Südharz gekauft und erklärt, dass an diesem Standort eine Ferienanlage mit 18 Wohneinheiten und einem Wellnessbereich entstehen soll. Im Gespräch erklärten die Investoren, dass sobald das Tauwetter einsetzt, die Abrissarbeiten auf dem Firmengelände, auf dem in der Vergangenheit Bohrgestänge und Zubehör produziert wurden, beginnen sollen. Und exakt danach sieht es jetzt auch aus.