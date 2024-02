Zorge. Hochwasserschutz in Zorge: Diese Strategien und Maßnahmen sollen Einwohner und Gebäude künftig vor Starkregen schützen

Das Hochwasser über die Weihnachtsfeiertage 2023 – es bewegt die Menschen im Südharz auch weiterhin – erst Recht mit der Frage, welche Lehren daraus zu ziehen sind. „Wir in Zorge sind am Ende glimpflich davongekommen“, erklärt Ortsbürgermeister Martin Neulen auf der Sitzung des Ortsrates. Natürlich sei die Feuerwehr in Zorge über die Feiertage vielfach alarmiert worden, um beim Auspumpen von Kellern zu helfen.