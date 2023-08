News direkt aufs Handy: Die neue App des Harz Kurier ist da

Altkreis Osterode Zum 175. Geburtstag bringt der Harz Kurier eine App heraus, mit der es lokale News jetzt direkt aufs Smartphone gibt. So kann man sie herunterladen.

175 Jahre Geschichte und kein Stillstand: In diesem Jahr feiert der Harz Kurier sein 175-jähriges Bestehen - und startet digital richtig durch. Wir bringen eine News-App heraus, die ab sofort in den gängigen App-Stores zum Download zur Verfügung steht. Mit der App HK News erweitert der Harz Kurier sein digitales Angebot, um Sie als Leserinnen und Leser künftig noch schneller und umfassender mit lokalen Nachrichten aus dem Altkreis Osterode und der Region zu versorgen.

Hier geht es zum Download (Alternativ den QR-Code scannen):

Über den QR-Code geht es direkt zum Download der neuen Nachrichten-App des Harz Kurier, „HK News“. Foto: FMN

Um in der schnelllebigen Medienlandschaft bestehen zu bleiben und auch den Ansprüchen einer zunehmend an digitalen Inhalten interessierten Leserschaft gerecht zu werden, ist es nötig, neue Wege zu gehen. Das betrifft die Inhalte einer lokalen Tageszeitung wie des Harz Kurier, aber auch seine Plattformen und Ausgabekanäle.

Digital auf vielen Kanälen unterwegs

Mit harzkurier.de hat der Harz Kurier bereits ein Online-Nachrichtenportal, um aktuelle Inhalte schnell und bequem auf die Bildschirme von Nutzerinnen und Nutzern zu bringen - hier ist die neue App die ideale Ergänzung. In den Sozialen Medien ist die Redaktion bei Facebook und neuerdings auch bei Instagram präsent. Mit dem E-Paper und der HK E-Paper-App steht eine elektronische Version der gedruckten Zeitung für Abonnentinnen und Abonnenten schon am Vorabend zur Verfügung - ein bequemer Weg, den Harz Kurier in seinem gewohnten Format zum Beispiel auch im Urlaub im Ausland zu lesen.

Die neue HK News-App geht jedoch darüber hinaus: Sie ist darauf ausgerichtet, Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzern ein optimales Lese-Erlebnis zu geben - kompakt, übersichtlich und personalisierbar. Unter der Rubrik „Meine Region“ können Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel die Ressorts auswählen, die sie besonders interessieren, und finden die entsprechenden News dann dort auf einen Blick. Wer keine speziellen Vorlieben hat, kann per Durchswipe-Funktion einfach durch die Inhalte stöbern und Neues entdecken.

HK News - Diese Vorteile hat unsere neue App

Doch das sind längst nicht alle Vorteile, die „HK News“ mitbringt. Neben Übersichtlichkeit und Personalisierbarkeit im mobilen Format, ist die App auch noch bequem. Nutzerinnen und Nutzer müssen sich nur einmal anmelden und bleiben danach eingeloggt. In der News App entfällt demnach das lästige neu einloggen.

Wer bereits Kunde unserer gedruckten Zeitung ist, kann die App nach einmaliger, kostenloser Premium-Registrierung nutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter https://www.harzkurier.de/freischalten. Und natürlich sind die Inhalte der App nach dem Download auch für alle voll umfänglich nutzbar, die bereits ein digitales Abo für den Harz Kurier haben.

Mit der Push-Funktion der App verpassen interessierte Leserinnen und Leser keine wichtige Nachricht aus der Region. Wann immer die Redaktion eine brandaktuelle Nachricht von besonderer Wichtigkeit heraus gibt, werden App-Nutzer darüber benachrichtigt. Auch hier können Sie als Leser oder Leserin selbst entscheiden: Wählen Sie selbst aus, zu welchen Themen Sie alles Wichtige wissen wollen. In einer praktischen Push-Inbox werden die Benachrichtigungen für den Fall gesammelt, dass Sie sie einmal nicht aktuell öffnen können oder wollen. Auf diese Weise entgeht Ihnen keine wichtige Meldung.

Inhalte mit den Liebsten teilen

Täglich arbeitet die Harz-Kurier-Redaktion hart daran, Ihnen spannende Inhalte aus der Region zu liefern, die Sie wirklich interessieren - ob brandaktuelle Nachrichten, Hintergrundgeschichten oder Meinungsbeiträge. Dabei legen wir den Schwerpunkt zunehmend aufs Digitale, um als Medium zukunftsfähig zu bleiben und uns gemeinsam mit den Ansprüchen unserer Leserschaft zu verändern. Umso mehr freuen wir uns, wenn Ihnen unsere Inhalte gefallen und Sie sie teilen wollen. Auch das ist mit der App einfach möglich: Mit HK News können Sie unsere Inhalte mit nur einem Klick mit Ihren Liebsten weiterleiten.

Ein neues Produkt mit neuer Technik bringt auch immer einige Kinderkrankheiten mit, die sich trotz intensiver Arbeit und ständigen Verbesserungen nicht immer im Vorfeld ausräumen lassen. Daher ist die konstruktive Kritik unserer treuen Leserschaft gefragt: Wer nach dem Download der App bei der täglichen Nutzung noch technische Fehler bemerkt oder Verbesserungsvorschläge anbringen möchte, kann sich per E-Mail an redaktion-harzkurier@funkemedien.de wenden.

