Löschkübel-Aktion bringt neue Mitglieder

Was ist zu tun, wenn es einmal brennt? Klar, die Feuerwehr alarmieren. Doch was ist, wenn diese mangels Personal nicht kommen kann? Genau diesen Denkansatz hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Zorge im Mai 2019 an die Einwohner des Ortes weitergegeben – in Form einer provokanten Werbeaktion mit sogenannten Löschkübeln und einem Anschreiben . Und die Aktion war erfolgreich: Von 18 auf 24 stieg die Anzahl der aktiven Feuerwehrleute, wie Ortsbrandmeister Martin Neulen auf der Jahreshauptversammlung der Brandschützer bekanntgab. „Unterm Strich muss man sagen, die Aktion hat sich gelohnt, sicherlich nicht nur für uns, denn auch andere Feuerwehren werden davon profitiert haben.“

In seinem Jahresbericht wies Neulen noch einmal darauf hin, warum man den Fokus im Jahr 2019 so stark auf die Mitgliederwerbung gelenkt hatte. „Wir waren nur noch 17 aktive Mitglieder, eindeutig viel zu wenig um die Einsatzfähigkeit sicher zu stellen. Daher haben wir uns im Kommando immer wieder Gedanken gemacht, wie wir uns verstärken können.“

Im Internet recherchiert

Nach einigen Recherchen im Internet einigte man sich auf die Idee mit den Löscheimern. „Wir nahmen Kontakt mit der Werbeagentur auf und ließen uns ein Angebot machen. Natürlich kann man ja nicht einfach was nachmachen. Nachdem wir uns preislich einig waren suchten wir noch einen Sponsor und wurden mit der Harz Energie auch fündig“, beschrieb der Ortsbrandmeister das weitere Vorgehen.

Im Mai 2019 wurden dann 500 Löschkübel inklusive einem Anschreiben und einer nicht ganz ernst gemeinten Gebrauchsanleitung verteilt. Das mediale Interesse sei daraufhin groß gewesen, die Resonanz der Zorger erst einmal nicht .

Wenig Interesse beim Infoabend

Beim Informationsabend nach der Aktion zählte man gerade einmal einen Interessent für den aktiven Dienst und zwei für fördernde Mitgliedschaft. In den nächsten Monaten kamen aber noch weitere neue Mitglieder für die aktive Wehr hinzu, so dass diese mittlerweile 24 umfasse, erklärte Martin Neulen unter großem Applaus der Besucher der Versammlung.

Inklusive der fördernden Mitglieder und weiterer zähle man jetzt 143 Mitglieder insgesamt, „bei nicht mehr ganz 1.000 Einwohnern nicht ganz schlecht, aber einen Aufnahmestopp haben wir nicht.“

In seinem Bericht sprach Martin Neulen aber auch das Thema Dienstbeteiligung an, wo „bei einigen noch viel Luft nach oben sei. Namen nenne ich natürlich nicht, die Betroffenen werden es schon wissen.“

In Bezug auf das Einsatzgeschehen 2019 konnte der Ortsbrandmeister von 18 Einsätzen berichten, wobei insbesondere der Einsatz im benachbarten Ellrich in besonderer Erinnerung bleibe .

Martin Neulen erinnerte aber auch daran, dass Feuerwehren gerade in den kleineren Orten auch für das allgemeine und kulturelle Ortsleben wichtig seien. So nehme man in Zorge nicht nur an Umzügen wie zum Schützenfest und Aktionstagen wie dem Fischerstechen teil, sondern lade auch selbst zu Veranstaltungen ein. „Die Veranstaltungen sind immer sehr gut besucht, ich würde sogar sagen, wir steigern jedes Jahr die Besucherzahlen. Von dem Erlös werden Ausrüstungsgegenstände und Bekleidung gekauft, die über den normalen bedarf hinausgehen.“

Für das Jahr 2020 kündigte er dazu die Ausrichtung des Osterfeuers, die Vatertagswanderung oder aber den Grillnachmittag im Dezember an. Für die Wehrmitglieder seien zudem verschiedene Lehrgänge vorgesehen.

All diese ehrenamtliche Arbeit nehme viel Zeit neben Beruf und Familie in Anspruch, wofür Martin Neulen noch einmal den Mitgliedern für ihr Engagement wie auch deren Familien für ihr Verständnis dankte.

Generationenwechsel eingeleitet

Im Rahmen der Versammlung wurden auch wichtige personelle Entscheidungen getroffen. Auf Vorschlag des Kommandos wurde Desiree Bothe zur neuen stellvertretenden Ortsbrandmeisterin gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Holger Niede an, der das Amt zwölf Jahre inne hatte. „Hier leiten wir einen gewissen Generationenwechsel ein“, erklärte Martin Neulen.

Ehrungen, Wahlen, Beförderungen:

Beförderungen: Oberfeuerwehrfrau: Emely Hundt, Oberfeuerwehrmann: Mirco Bothe

Ehrungen: 10 Jahre Mitgliedschaft: Emely Hundt, Mirco Bothe, 40 Jahre Mitgliedschaft: Holger Niede, Hans Peter Allewelt, 50 Jahre Mitgliedschaft: Hans Bothe

Wahlen: Stellvertretende Ortsbrandmeisterin: Desiree Bothe, Schriftführerin: Katja Degenhadt

Einsätze: 18, darunter 3 Brandeinsätze, 5 Hilfeleistungen, 1 Öleinsatz, 9 Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen

Mitgliederzahlen: Einsatzabteilung: 24, Altersabteilung: 11, Jugendfeuerwehr: 7, Kinderfeuerwehr: 6, Fördernde: 95

Geehrte, gewählte und beförderte Mitglieder mit dem Ortskommando und Ehrengästen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Zorge / Verein