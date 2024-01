Walkenried. Welcher Zug fährt aufgrund des Bahnstreiks überhaupt im Harz? Welche Alternativen gibt es? Verkehrsexperte gibt diese Tipps.

Es wird erneut bundesweit Chaos im Bahnverkehr geben. Ab Mittwoch, 10. Janaur, hat die Lokführergewerkschaft GDL ihre Mitglieder zu einem deutschlandweiten Streik an. Bis Freitagabend, 12. Januar, sollen Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen. Bahnreisende müssen sich deshalb auf Beeinträchtigungen einstellen. Wie aber trifft der Streik den Harz? Welche Verbindungen werden überhaupt noch angeboten? Gibt es Alternativen zur Deutschen Bahn? Michael Reinboth, Sprecher der Initiative Höchste Eisenbahn für den Südharz, hat den Notfahrplan der Deutschen Bahn, aber auch die Angebote von anderen Anbietern analysiert und stellt vor, wie Interessierte in den kommenden Tagen den Zug oder aber auch den Bus nutzen könnten.

Grundsätzlich zeigt sich der Verkehrsexperte aus Walkenried mit dem Notfahrplan zufrieden. „Das Notprogramm der DB Regio ist exakt das, was wir uns für den Streikfall vorstellen, es sichert ein Minimum an Daseinsvorsorge, Schüler können fahren usw. - aber wegen der Stellwerke und anderer Unwägbarkeiten sollte man lieber jeden Morgen in den DB Navigator schauen, ob das, was angeboten wird, auch wirklich rollt.“

Laut Notfahrplan der DB Regio werden im Harz folgende Strecken bedient:

Braunschweig - Seesen - Herzberg und zurück (im 2-Stunden-Takt bis gegen 20 Uhr)

Northeim - Nordhausen und zurück (2-Stunden-Takt bis gegen 21 Uhr, Wegfall der ersten und letzten Fahrten)

Kreiensen - Seesen - Goslar (2-Stunden-Takt)

Alle 2 Stunden „Vollkreuz“ in Herzberg mit Rundumanschlüssen

Die Strecke Northeim - Göttingen wäre laut der Auswertung von Michael Reinboth nur mit Umstieg auf den Metronom möglich, „aber man käme auch dorthin und zurück“.

Die kompletten Notfahrpläne können online im DB Navigator unter GDL-Streik/Regio Niedersachsen und Bremen eingesehen werden, sind aber auch im Auskunftssystem hinterlegt. „Was da nicht mit fällt aus markiert ist, sollte also fahren“, betont der Walkenrieder. Fahrgäste können sich zudem über die kostenlose Rufnummer 08000 996633 über ihre Fahrtmöglichkeiten informieren. Die Deutsche Bahn rät ihren Kunden aber, geplante Fahrten zu verschieben. Die Zugbindung sei von Mittwoch bis Freitag aufgehoben. Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei storniert werden. Fahrgäste im Fernverkehr dürften ihre Reise auch vorverlegen, teilt des Unternehmen über seine Kommunikationskanäle mit.

Alternativen zur DB Regio für Strecken im und rund um den Harz:

Die Initiative Höchste Eisenbahn für den Südharz hat sich aber auch die weiteren Unternehmen, die im ÖPNV, speziell im Bahnverkehr tätig sind, angeschaut und analysiert, welche Strecken bedient werden. Dazu zählen:

Metronom Göttingen - Northeim - Kreiensen - Hannover - Hamburg (stündlich)

Cantus Göttingen - Bebra/Kassel

HLB Kassel - Gießen - Frankfurt

Erixx Bad Harzburg - Goslar - Hannover (stündlich)

Erixx Bad Harzburg - Braunschweig (stündlich)

Abellio Nordhausen - Kassel (alle 2 Stunden)

Abellio Nordhausen - Halle (stündlich)

Abellio Goslar - Halberstadt - Halle (alle 2 Stunden)

Abellio Goslar - Halberstadt - Magdeburg (alle 2 Stunden)

ODEG Magdeburg - Berlin (stündlich)

Michael Reinboth hat hierzu noch folgenden Tipp: „Nach Bad Harzburg kommt man ab Bad Sachsa und Walkenried gut mit dem Bus, ab Osterode kommt man nach Goslar.“

Ein Linienbus wartet an einer Haltestelle in Wieda. © FMN | Thorsten Berthold

Buslinien im Südharz sind nicht vom Streik betroffen:

Von den Streiks nicht betroffen sind alle Buslinien im und am Harz. Sie verkehren nach den aktuell möglichen Fahrplänen, also im Fall der Firma Hahne weiterhin nach dem eingeschränkten, aber stabilen Notfahrplan.

Schlechter sehe es mit den Verbindungen im Westen aus, auch da die Nordwestbahn bestreikt werde, „und, anders als die DB, nicht auf Beamte bzw. anderswo organisierte Lokführer zurückgreifen kann.“ Abschließend betont der Sprecher der Initiative ausdrücklich, dass alle Informatuonen unter Vorbehalt stünden, da sich aufgrund der Streiksituation noch Änderungen ergeben könnten.

So hilft das neue Harz-Kursbuch im Streikfall:

Im „Harz-Kursbuch“ ist auf rund 250 Seiten alles Wissenswerte über Bahn und Bus im Harz zusammengestellt.

Es liefert einige Hinweise für die Streiktage. Aus diesem kann man zum Beispiel die parallel zu Bahnstrecken verkehrenden Buslinien ersehen. Die gibt es ja durchaus: Langelsheim – Goslar – Bad Harzburg, Herzberg – Bad Lauterberg/Bad Lauterberg – Bad Sachsa – Walkenried, Ellrich – Nordhausen, um ein paar Beispiele zu nennen.

Das Buch ist wieder einbändig, kostet 5 Euro und kann – bei Postversand zuzüglich Porto und Verpackung – bei der Initiative (Michael Reinboth, Klettenberger Weg 15, 37445 Walkenried, michael.reinboth@suedharzstrecke.de) bestellt werden.

Eine elektronische Version in Form einer pdf-Datei steht hier zum Download bereit.

Ein Bezug ist aber auch über den Harzer Tourismusverband in Goslar möglich.

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

HK Kompakt - kurz, knapp, krass informiert. Das ist der neue Newsletter vom Harz Kurier, der wichtige News aus Osterode und dem Südharz zusammenfasst: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter anmelden!