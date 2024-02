Zorge. Diebstahl? Absicht? Das Ortsschild von Zorge ist ein Wegweiser auf Abwegen. So kurios können Verkehrszeichen sein.

Ein Wegweiser, ein Orientierungspunkt, aber auch ein Verkehrszeichen – das sind Ortsschilder. In Zorge ist dies aber vor allem eines – ein gewisses Rätsel seit Monaten. Mal ist es da, mal weg, mal steht es verkehrt. Aktuell ist das Schild am Ortsausgang in Richtung Wieda wieder nicht zu finden. Den Grund warum konnte Ortsbürgermeister Martin Neulen jüngst auf der Sitzung des Ortsrates mitteilen. „Der Bauhof des Landkreises hat es abgebaut, warum weiß ich leider auch nicht genau“, erklärte er. „Ich gehe davon aus, dass es bald wieder angebracht wird“, führte Neulen weiter aus, was auch Gemeindebürgermeister Lars Deiters bekräftigte.