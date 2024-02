Walkenried. Kosten, Maßnahmen und der zeitliche Ablauf: Das müssen Eltern zur millionenschweren Bildungsoffensive im Südharz wissen. Ein Überblick.

Moderner, schöner, effizienter - und auch auf Inklusion ausgerichtet - das soll die Grundschule Walkenried werden. Was und wann gebaut wird, wie man die Einschränkungen für Schüler und Lehrer gering halten will und welche Mammutaufgabe dies für die Kommune in finanzieller Hinsicht bedeutet, darüber informierten Verwaltung und Planungsbüro auf der Sitzung des Ausschusses für Schule und Kindergärten der Gemeinde Walkenried.