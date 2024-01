Braunschweig. Nach der Technikpanne bei Eintracht Braunschweigs Jahreshauptversammlung folgt am Sonntag ein Neuanlauf. Hier geht‘s zum Live-Ticker.

15.57 Uhr: Kumpis ist von einem Teil der Fans mangelnde Kommunikation vorgeworfen, unter anderem bezüglich eines stets nur angedeuteten Strategiekonzepts. Diese Kritik sei ihr bewusst. Und deshalb soll‘s nun einen Einblick geben.

14.44 Uhr: Den lautesten Applaus bislang kassiert Harald Schäfer - langjähriger Vizepräsident -, dem die goldene Ehrennadel verliehen wurde. Herzlichen Glückwunsch.

14.33 Uhr: Die ersten abzuarbeitenden Punkte sind eher so trocken wie der Streuselkuchen im Pressebereich des Eintracht-Stadions. Es geht um die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung. Viel Bürokratie, viele Abstimmungen. Aber so ist das eben in einer Demokratie, in der es um Mitbestimmung geht. Und gerade in diesen Zeiten lernen wir ja erneut, wie wertvoll dieses Gut ist.

14.30 Uhr: Die Stimmung auf so einer JHV könnte sich von der im Stadion übrigens kaum mehr unterscheiden. Es geht weitgehend ruhig und nüchtern zu ... eher wie im Theater, falls jemand noch einen Vergleich sucht.

14:25 Uhr: Und es hat doch geklappt. Die Anträge auf Einzelabstimmung und geheime Wahl sind angenommen worden.

14.22 Uhr: Die erste Abstimmung steht an. Es gibt leichte Verzögerungen - was Geschäftsführer des Gesamtvereins Sven Rosenbaum kurz die Schweißperlen auf die Stirn treibt.

14.09 Uhr: So ... alle sind von der Präsidentin begrüßt, die Fußballer mit besonderem Enthusiasmus. Auch wenn die Lage noch immer nicht „rosig“ sei, jeder aber die Bodenhaftung behalten habe, verkündet Kumpis.

14.05 Uhr: Los geht‘s. Präsidentin Nicole Kumpis eröffnet Jahreshauptversammlung.

14.04 Uhr: Läuft. Bei der Testabstimmung hatte nur ein Mann im Publikum Probleme. Da ging den Verantwortlichen also nur kurz der Puls hoch.

14.01 Uhr: Es wird spannend. Die erste Testabstimmung steht an. Daumen drücken.

13.50 Uhr: Während wir auf den Presseplätzen hinten in der Ecke noch unser Pausenbrot herunterwürgen, ist zumindest ein Eintracht-Fan noch siegestrunken vom Erfolg am Freitag in Kiel ... und brüllt „Auswärtssieg“ durch die VW-Halle.

13.46 Uhr: Die Plätze vor der Bühne sind allerdings rund 15 Minuten vor dem Startschuss noch recht spärlich besetzt. Vielleicht hat der kalte Wind das eine oder andere Eintracht-Mitglied von der Türschwelle direkt wieder ins Haus geblasen. Oder die Einträchtler wollen es jetzt wissen, setzen alles auf eine Karte - und hoffen, dass die Technik dieses Mal hält und sie tatsächlich von zu Hause aus abstimmen können.

13.40 Uhr: Die Atmosphäre in der VW-Halle wirkt auf jeden Fall etwas pompöser als im Business-Bereich des Eintracht-Stadions. Über dem Podium hängt eine riesige Videoleinwand, auf der die Tagesordnungspunkte visualisiert werden. Das Fußball-Flair des Stadions fehlt freilich ein wenig.

12.22 Uhr: Die Wahlen des Präsidiums und des Vorstands stehen übrigens erst auf Punkt 15 der Tagesordnung. Stellt euch also lieber etwas Wolters kalt. Es wird ein langer Tag. Na ja, zumindest wenn die Technik mitmacht.

11.30 Uhr: Immerhin: Es sieht doch schon wieder ein ganzes Stück rosiger aus rund um die Blau-Gelben unter dem neuen Trainer Daniel Scherning kehrte ein Hauch von Aufbruchstimmung zurück an die Hamburger Straße. Das wird sicherlich auch Auswirkungen auf die Mitgliederversammlung haben. Schließlich zahlt die Lage der Fußballer immer auch auf das Stimmungsbarometer ein. Die Brisanz konnte der leichte sportliche Aufschwung aber nicht gänzlich wegpusten. Nicole Kumpis, die sich zur Präsidentin wiederwählen lassen will, wird von vielen Fußball-Fans kritisch beäugt – weil sie sich in Sachen Profi-Fußball zurückhält und ihr Kommunikationsgebaren längst nicht jedem schmeckt. Auch der gesamte Aufsichtsrat erfreut sich nicht unbedingt der aller größten Beliebtheit.

11.07 Uhr: Antworten auf die wichtigsten Fragen zur JHV haben wir euch in einem FAQ zusammengefasst. Eine Spitzenlektüre zur Vorbereitung auf einen langen Tag.

21. Januar, 11 Uhr: Sooooo, zweiter Versuch. Nachdem die Jahreshauptversammlung von Eintracht Braunschweig im November aufgrund technischer Probleme abgebrochen worden ist, folgt nun die Neuauflage. Wir halten euch hier im Ticker auf dem Laufenden. Mal sehen, ob‘s dieses Mal klappt. Also Daumen drücken.

20.15 Uhr: Gut, dann machen wir jetzt auch Feierabend - und zwar deutlich früher als gedacht. Der Business-Bereich leert sich. Ein paar Menschen stehen noch an der Theke. Wir machen den Ticker an dieser Stelle dicht - und stellen uns vielleicht noch mal dazu. Aber nur ganz kurz. Im Fernsehen läuft „Hubert und Staller“, hören wir gerade. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen eine Alternative. In diesem Sinne: Schönen Abend noch.

20.11 Uhr: „Die Inhalte sind dermaßen wichtig für den Verein, dass wir die Sitzung seriös vertagen. Wir wollen sicherstellen, dass jeder, der teilnehmen möchte, auch in der Lage ist, teilzunehmen“, sagt Nicole Kumpis.

20.02 Uhr: Die Versammlung abzubrechen sei „die fairste und rechtssicherste Lösung, für die sich die anwesenden Mitglieder auch mit überwältigender Mehrzeit bei nur zwei Gegenstimmen entschieden haben“, sagt Anwalt Dr. Martin Mack, Eintrachts Rechtsbeistand.

19.59 Uhr: Unklar ist übrigens auch, ob sich nun doch noch Gegenkandidaten fürs Präsidentenamt bewerben kann. Diese Frage konnte am heutigen Abend niemand seriös beantworten.

19.50 Uhr: Präsidentin Nicole Kumpis nimmt der Abbruch sichtlich mit. Sie aber kann sicher nichts dafür, dass die Technik streikt.

19.47 Uhr: Wann die Sitzung nachgeholt wird? Unklar. Da müssen jedenfalls wieder die üblichen bürokratischen Hürden genommen werden. Zum Beispiel müssen die Mitglieder mit wochenlangem Vorlauf eingeladen werden.

19.39 Uhr: Und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, oder wie das heißt. So reagiert das Netz freilich vorwiegend mit Sarkasmus.

19.35 Uhr: „Es gibt nichts, was du bei Eintracht nicht erlebst“, sagt einer im Plenum. Und tatsächlich: Irgendwie passt‘s zur Gesamtsituation - leider.

19.34 Uhr: Die Sitzung wird vertagt. Wann sie nachgeholt wird, ist noch unklar.

19.32 Uhr: Kannst du dir nicht ausdenken. Das war‘s. Nach Abstimmung wird die Jahreshauptversammlung abgebrochen.

19.23 Uhr: Nun wird über eine Vertagung abgestimmt. Wer nicht digital abstimmen kann, soll die Hand heben. Mal sehen, ob wenigstens das klappt. Das Gelächter nimmt jedenfalls zu.

19.21 Uhr: Eintrachts rechtlicher Berater Dr. Martin Mack erklärt: „So eine Situation habe ich als Anwalt auch noch nicht erlebt.“ Das können wir uns vorstellen.

19.18 Uhr: Die Eintracht-Profis laben sich weiter an den Brezeln. Es scheint immerhin zu schmecken.

19.16 Uhr: Ein letzter Versuch wird gestartet.

19.15 Uhr: Läuft super bis jetzt. Es wird sich beraten und an der Technik gearbeitet. Wenn die nicht wieder zum Laufen gebracht wird, droht der Abbruch.

19.02 Uhr: Es gibt erstmal eine außerplanmäßige Pause.

19.01 Uhr: Auch der Stream für die Mitglieder, die die Versammlung zu Hause verfolgen wollen, funktioniert nicht. Es gibt erstmal eine Pause. Passt ja irgendwie zur bisherigen Saison der Fußballer: Alle bemühen sich und dann fällt doch auf, dass essenzielle Dinge nicht funktionieren.

18.56 Uhr: Update zur Abstimmungstechnik: Geht immer noch nicht.

18.42 Uhr: Die Stimmung an den Endgeräten zu Hause ist eher so mittel.

18.39 Uhr: Derweil erweist sich Fabio Kaufmann als Ehrenmann - und holt für die halbe Mannschaft Brezeln und Pommes.

18.31 Uhr: Und übrigens: Die Abstimmungstechnik funktioniert noch immer nicht.

18.30 Uhr: Es geht weiter mit Ehrungen.

18.16 Uhr: Kumpis kündigt an, heute „genauer“ auf die „brisante Situation“ der Zweitliga-Fußballer schauen zu wollen. Mal sehen ...

18:10 Uhr: Viele bekannte Gesichter sind vor Ort. Neben den Aktiven haben sich beispielsweise auch Horst Wolter, Bernd Gersdorff und Jasmin Fejzic eingefunden und verfolgen die JHV.

18:09 Uhr: Geht schon los. Technisches Problem bei der Probe-Abstimmung.

18:05 Uhr: Präsidentin Kumpis begrüßt die Mitglieder. Erstmal gibt‘s reichlich Paragrafen und Bürokratie. Interessant: Die Redezeit ist auf fünf Minuten begrenzt. Mal sehen, ob das klappt ...

18.02 Uhr: Es geht los. Vereinsmanager Sven Rosenbaum eröffnet die Sitzung. Und direkt gibt‘s ein erstes Störgeräusch ... allerdings nur in Form eines klingelnden Handys.

16.30 Uhr: Was passiert bei der JHV? Wie viele Mitglieder sind stimmberechtigt? Wie lautet der Ablaufplan? Wer stellt sich zur Wahl? Und was passiert eigentlich, sollte Kumpis nicht die nötige Stimmenmehrheit auf sich vereinen können? Antworten auf die wichtigsten Fragen vorab findet Ihr in unseren FAQ.

16.00 Uhr: Nicht nur das Präsidium, auch der Aufsichtsrat steht ob der prekären sportlichen Lage im Fokus. Und nicht nur die Fans beäugen die Arbeit mittlerweile mit Sorge. Auch Klub-Legende Horst Wolter meldete sich in einem Brief zu Wort – mit einem drastischen Wunsch.

15.40 Uhr: Am vergangenen Freitag stellten sich Nicole Kumpis, Aufsichtsratsvorsitzender Jens-Uwe Freitag, Sportdirektor Benjamin Kessel und Finanz-Geschäftsführer Wolfram Benz den Fragen der Fans. Wobei: Auch an diesem Konzept gab‘s Kritik. Die Anhänger mussten ihre Fragen vorher einschicken, Eintracht konnte sie sortieren. Nachfragen waren nicht möglich. Und die Protagonisten? Die schlugen sich nicht alle gut.

15.30 Uhr: Der wohl entscheidende Punkt auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung: Die Präsidentschaftswahlen. Nicole Kumpis stellt sie erstmals zur Wiederwahl. Gerade unter bei den Fußball-Fans steht sie in der Kritik. Unter anderem wird ihr mangelnde Kommunikation vorgeworfen. Zudem würde sie sich bei Themen rund um den Profi-Fußball zu sehr zurückhalten. Im Interview mit unserer Zeitung sagte Kumpis in Bezug auf die Zweitliga-Kicker: „Die Situation ist nach wie vor besorgniserregend.“ Sie habe aber „leisen Hauch von Hoffnung“.

15:02 Uhr: In den vergangenen Wochen ist viel passiert bei den Blau-gelben. Auf die Entlassung von Ex-Trainer Jens Härtel und Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann folgte die Verpflichtung von Coach Daniel Scherning – und der erste Saisonsieg seit Monaten. Das alles dürfte aber nur ein wenig Schärfe aus der Jahreshauptversammlung genommen haben.

15 Uhr: Am Freitag gilt‘s – und damit herzlich willkommen in unserem Live-Blog zur Jahreshauptversammlung von Eintracht Braunschweig. Das Mitgliedertreffen birgt einiges an Brisanz. An dieser Stelle halten wir euch darüber auf dem Laufenden.