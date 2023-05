Braunschweig. Am 17. Juni 2023 wird das Eintracht-Stadion 100 Jahre alt. Zu diesem Anlass gibt’s ein Rendezvous mit den Meistern, Legenden in Aktion und Livemusik.

100 Jahre Eintracht-Stadion So feiert Eintracht Braunschweig den 100. Stadiongeburtstag

Die meisten Anhänger Eintracht Braunschweigs nennen es schlicht Tempel: Das Eintracht-Stadion. Und das feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Am 17. Juni 2023 wird die Sportstätte an der Hamburger Straße 100 Jahre alt – wenn das kein Grund zum Feiern ist?!

Der Gewinn der deutschen Meisterschaft 1967, das erste Spiel im Profi-Fußball mit Trikotwerbung, zahlreiche Auf-, aber auch Abstiege. Das Eintracht-Stadion war die Stätte zahlreicher historischer Vereinsmomente der Blau-Gelben. Am 17. Juni veranstaltet der Fußball-Zweitligist zu Ehren des 100-jährigen Bestehens den Tag der Eintracht.

Domi Kumbela und Marc Pfitzner in Aktion

Und da darf eine Ehrung der Meister natürlich nicht fehlen. Von 11 Uhr an steigt die offizielle Benennung des Vorplatzes in „Platz der 67er“. Mit dabei: Einige der Meisterspieler von damals. Später werden auch noch die Fußball-Schuhe geschnürt. Die Eintracht-Traditionsmannschaft – um Klub-Ikonen wie Domi Kumbela,Marc Pfitzner oder Matthias Hain – tritt gegen das Traditionsteam des 1. FC Magdeburg an.

Zudem sind für diesen Tag besondere Aktionen geplant – unter anderem einer Stadion-Entdeckungstour, bei der die Fans auch einen Blick in die Heimkabine der Profi-Fußballer werfen dürfen. „Die tiefe Verbundenheit der Eintracht-Familie zu unserem Stadion zeigte sich zuletzt eindrucksvoll in unserer erfolgreichen Namensretter-Aktion. Wir wollen dieses Jubiläum zu einem einzigartigen blau-gelben Tag machen, mit vielen Gesichtern, Legenden und Menschen, die untrennbar mit der Eintracht verbunden sind.“, wird Wolfram Benz, Sprecher der Geschäftsführung von Eintracht Braunschweig, in einer Klubmitteilung zitiert.

100 Jahre Eintracht-Stadion: Konzert zum Abschluss

Aber das Eintracht-Stadion war nicht nur zentraler Ort blau-gelber Historie. Auch ein anderes Braunschweiger Team feierte dort zahlreiche Erfolge. Und deshalb sind auch die Rekordmeister im American Football der Lions mit einer Aktion auf dem Stadion-Vorplatz vertreten. „Wir haben 2006 den Betrieb des Eintracht-Stadions übernommen und durften es zu dem machen, was es heute ist. Seitdem wurden tolle Sportveranstaltungen, aber auch viele Formate abseits des Sports, hier initiiert und durchgeführt. Unsere Gäste, Besucher und Veranstalter kommen hierher, weil es eben das Eintracht-Stadion ist, ein besonderer Ort mit Tradition, Geschichte und ganz viel Emotionen“, sagt Stephan Lemke, Geschäftsführer der Stadthallen Braunschweig Betriebs GmbH, in der Mitteilung.

Mit diesen „Formaten“ meint Lemke unter anderen die Konzerte, denen das Stadion an der Hamburger Straße als Stätte diente. Unter anderem traten schon Herbert Grönemeyer oder die Toten Hosen auf. Und deshalb endet der „Tag der Eintracht“ am 17. Juni auch musikalisch. Im Stadioninnenraum wird es in Kooperation mit der Braunschweiger Kulturnacht ein Open-Air-Konzert mit der Braunschweiger Band Maniax sowie der Top-40-Band „Ever’So“ aus Hamburg“ geben.