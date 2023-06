Starkes DFB-Pokallos: Eintracht empfängt Schalke 04 in Runde 1

Die Fans der Eintracht mussten lange warten, ehe die Kugel mit dem blau-gelben Logo am Sonntagabend im ZDF von Stabhochspringerin Sarah Vogel und DFB-Präsident Bernd Neuendorf gezogen wurde. Kurz vor 18 Uhr war dann aber klar: In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die Zweitliga-Fußballer aus Braunschweig auf den FC Schalke 04.

Die Eintracht genießt Heimrecht, die Partie wird vom 11. bis zum 14. August ausgetragen. Die genaue Terminierung folgt noch.

„Das Spiel gegen Schalke ist ein super Los. Wir treffen auf einen Traditionsverein in einem sicherlich vollen Stadion. Es ist eine Partie, auf die wir uns freuen können“, kommentiert Eintrachts Chef-Trainer Jens Härtel das Los.

Auf die Schalker traf die Eintracht zuletzt in der Bundesliga-Saison 2013/2014. Da gab es daheim eine 2:3- und in Gelsenkirchen eine 1:3-Niederlage. Der letzte Braunschweiger Sieg in einem Pflichtspiel datiert vom 6. August 1989. Da gewannen die Blau-Gelben in der 2. Bundesliga mit 5:1, dreifacher Torschütze: Bernd Buchheister.

Die Bilanz im Pokal ist bisher ausgeglichen. 1990 gewann Schalke in Runde 2 mit 4:0, 1975 kam die Eintracht in Runde 3 mit einem 2:1 weiter. 1968 siegte Blau-Gelb mit 3:2 auf Schalke, und 1937 kam Schalke mit einem 1:0 nach Verlängerung in Braunschweig weiter.

FC Bayern reist zu Preußen Münster, Wolfsburg spielt gegen Makkabi Berlin

In der abgelaufenen Spielzeit empfingen die Blau-Gelben in Runde 1 die Hertha aus Berlin, die sie in einem spektakulären Spiel mit 10:9 nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb warfen. In der 2. Runde war dann allerdings im Nachbarschaftsduell gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2 Schluss.

Die Auslosung hielt einige knackige Duelle bereit: Der FC Bayern reist zu Preußen Münster, Wolfsburg spielt gegen das Oberliga-Team Makkabi Berlin, Eintracht Frankfurt muss bei Lok Leipzig ran, und Titelträger RB Leipzig bekommt es mit Wehen-Wiesbaden zu tun.