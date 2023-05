Niedersachsen: Lkw kippt auf Auto – drei Schwerverletzte

Auf der Autobahn 1 ist am Samstag ein Lastwagen auf ein Auto gekippt. Die Insassen wie auch der Lkw-Fahrer wurden teils schwer verletzt.

Auf der Autobahn 1 zwischen Oyten im Landkreis Verden und dem Bremer Kreuz ist am Samstag ein Lkw auf ein Auto gekippt. Dabei seien drei Erwachsene schwer und ein Kleinkind leicht verletzt worden, teilte die Autobahnpolizei mit. Die A1 in Richtung Osnabrück sollte wegen der Bergungsarbeiten bis Sonntagfrüh gesperrt bleiben.

Aufgrund eines geplatzten Reifens hatte der 72-jährige Lkw-Fahrer am späten Samstagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dabei klemmte der Lkw das Auto eines 42-Jährigen Fahrers zunächst an der Leitplanke ein und kippte schließlich auf das Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei wurden der Lkw-Fahrer, der Autofahrer, sowie die 34-Jährige Beifahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein zweijähriges Kleinkind wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden war zunächst nicht bekannt.

Bad Bentheim: Vierjähriger Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Vierjähriger, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, ist von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Junge war am frühen Samstagabend mit seinem Fahrrad in Bad Bentheim im Landkreis Grafschaft Bentheim auf einer Straße unterwegs, als ein 70 Jahre alter Autofahrer ihn in einem Kreuzungsbereich mit seinem Pkw erfasste. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

