Bad Sachsa. 2 Länder, 2 Städte, 2 Sprachen, eine Freundschaft: Was Bad Sachsa und Castelnau-de-Médoc verbindet ist beispielhaft für Europa.

Zwei Länder, zwei Städte, zwei Sprachen, eine Freundschaft – exakt das ist es, was Bad Sachsa und Castelnau-de-Médoc in Frankreich verbindet. Auch wenn die Kommunen knapp 1.500 Kilometer trennen, was gelebte Völkerverständigung ist, beweisen die Bewohner der beiden Kommunen seit mehr als 50 Jahren eindrucksvoll. „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig und aktueller denn je, dass wir der Jugend den berühmten Blick über den Tellerrand vorleben und vermitteln“, betont die Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) in Bad Sachsa, Saskia Liebing.