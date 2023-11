Bad Sachsa. Bares für Rares im Südharz: Liegt denn das Geld im Keller und auf Dachböden? Wer es wissen will, sollte diesen Termin in Bad Sachsa nicht verpassen.

Eine große, geschwungene Form: bestes weißes Porzellan, verziert mit Goldrand: Roman Rahmannn gießt Kaffee in die prunkvolle Kaffeetasse ein, die jeder so meist bei den eigenen Großeltern im Schrank der guten Stube einmal gesehen hat. „Das war immer das besondere Geschirr für wichtige Anlässe. So teuer, dass man es kaum benutzte.“ Solche Schätze finden sich auch hier in der Region in Wohn- oder Esszimmern. Roman Rathmann hat beinahe täglich solche Schätze vor Augen – löst er doch bei der Firma „Alles Entrümpeln“ Haushalte auf.