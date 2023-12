Bad Sachsa. Ein Feuer zerstört an Heiligabend im Jahr 1962 das Hotel Berghof in Bad Sachsa. So dramatisch sind die Löscharbeiten damals.

Heiligabend. Berge voller Schnee, klirrende Kälte und dazu ein festlich geschmücktes Haus – eine Idealvorstellung für die Festtage. Doch so schön die Ausgangslage auch klingt, das Weihnachtsfest im Jahr 1962 begann in Bad Sachsa mit einer Katastrophe für Einwohner und Gäste gleichermaßen. „Der Turm brennt“ – diese Nachricht verbreitete sich im Südharz in Windeseile. Ein Feuer war im Nebengebäude des bekannten Hotels auf dem Ravensberg ausgebrochen, sprang von dort auf das eigentliche Gebäude über und vernichtete es innerhalb weniger Stunden komplett.