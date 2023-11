Bad Sachsa. Nach Diskussionen über die Abwasserentsorgung beantragen SPD und Grüne im Kreistag Göttingen nun die Freigabe der Gelder für die Erschließung des Ravensbergs.

Die Stadt Bad Sachsa soll Fördermittel für die Erschließung des Ravensbergs mit Wasser- und Stromleitungen erhalten - zumindest stellt die Mehrheitsgruppe SPD/Grüne im Göttinger Kreistag einen entsprechenden Antrag. Das teilen die Fraktionen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. „Um nachhaltigen Tourismus zu fördern und die Region Westharz zu stärken, stellt die Mehrheitsgruppe SPD/Grüne im kommenden Kreistag den Antrag zur Aufhebung des Sperrvermerks für entsprechende Fördermittel“, heißt es darin.

Mit 1,7 Millionen Euro soll die Stadt Bad Sachsa unterstützt werden, um die Erschließung des Ravensberges mit Wasser- und Stromleitungen zu ermöglichen. „Mit der Freigabe der genannten Mittel ermöglichen wir nachhaltige Investitionen und Tourismus im Westharz“, so Saskia Liebing (SPD), „ein tolles Ergebnis der Bemühungen von SPD und Grünen“.

Einst war der Ravensberg ein Zentrum für Wintersport. Diese Zeiten sind wegen zu wenig Schnee vorüber. Darum soll der Ravensberg in Zukunft mit Familien-, Action- und Wanderbereich Besucherinnen und Besucher anlocken, wenn es nach der Stadt Bad Sachsa geht. © HK | Katharina Franz

Weniger Geld als die Stadt Bad Sachsa fordert

Ursprünglich hatte die Stadt Bad Sachsa für das Bauvorhaben 2,7 Millionen Euro vom Landkreis gefordert. Die Summe wurde mit einem Sperrvermerk in den Haushalt eingestellt. Ein von der Mehrheitsgruppe initiiertes Gutachten zur Lage des Gebiets in einem Wasserschutzgebiet hat nun aber belegt, dass eine teure doppelwandige Abwasserleitung entbehrlich ist. Stattdessen ist es laut Gutachten rechtlich zulässig, das Abwasser auf dem Ravensberg zu sammeln und abzutransportieren.

Der Antrag der Mehrheitsgruppe sieht vor, dass der Landkreis Göttingen mit der Stadt Bad Sachsa einen Vertrag abschließt, der die klaren Rahmenbedingungen für die Auszahlung der Fördermittel enthält. „Mit dem Antrag, der im Detail auch eine deutlich reduzierte Rückzahlungsvereinbarung enthält, wird die Erwartung verbunden, dass besonders in nachhaltige und umweltverträgliche Maßnahmen investiert wird“, betont Dietmar Linne, grüner Co-Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Deshalb werden 200.000 Euro an den Nachweis innovativer Methoden und Maßnahmen geknüpft. Ohne den Antrag zum Gutachten wären die Belastungen für Landkreis Göttingen und Stadt Bad Sachsa in der sich verschärfenden Finanzsituation der Kommunen zu hoch gewesen. „Auf der Basis reduzierter Kosten ermöglicht die Mehrheitsgruppe mit einer angemessenen Fördersumme das Leuchtturmprojekt Ravensberg und lässt dabei aber die Zukunftsfähigkeit des Haushalts nicht außer Acht“, so Dr. Thorsten Heinze, Fraktionsvorsitzender der SPD im Kreistag.

Bad Sachsa soll ein nachhaltiges Verkehrskonzept für den Ravensberg erstellen

Die Mehrheitsgruppe erwartet von der Stadt Bad Sachsa ein nachhaltiges Verkehrskonzept mit Einbindung des Bahnhofes – was SPD und Grünen schon immer wichtig war. Bisher führen mehrere Wanderrouten auf den Ravensberg. Aber man erreicht die Kuppe auch mit dem Auto über die Ravensbergstraße.

