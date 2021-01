Ob virtuell oder mit Paketen, die Freundschaft wird gepflegt

Per Whats App oder anderen Messanger-Diensten Sprachnachrichten und Fotos versenden, Videoanrufe via Facetime oder Skype führen oder einfach E-Mails schreiben - die Technik war aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und wird es wohl ebenso im Jahr 2021 sein, die Menschen zumindest virtuell zusammenbringt, wenn sie sich gerade real nicht sehen können. Das Führen von Beziehungen, Freundschaften und Familienleben hat sich durch die Pandemie deutlich verändert. Was mancher dabei aber erst lernen musste, ist für die Mitglieder der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) in Bad Sachsa schon lange gelebter Alltag. Denn die 1.500 Kilometern Entfernung zur Partnerstadt Castelnau-de-Médoc lassen sich virtuell ganz unkompliziert überwinden. "Für uns ist schon ewig ganz normal, dass wir Messangerdienste nutzen oder Videotelefonate führen, um uns mit unseren Freunden in Frankreich auszutauschen", erklärt die DFG-Vorsitzende Saskia Liebing.

Planungen der Besuche per Whats App

Sogar die Planungen für die gegenseitigen Fahrten, für Arbeiten am DFG-Haus in Castelnau-de-Médoc und auch andere Aufgaben zwischen ihrem Vorstand und dem Comitée de Jumelage wie das DFG-Pendant in Frankreich heißt, würden ganz normal so geführt.

„Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig und aktueller denn je, dass wir der Jugend den berühmten Blick über den Tellerrand vorleben und vermitteln“, hatte Saskia Liebing bei der Jahreshauptversammlung im Jahr 2020 betont - und auch hierfür hat der Verein bereits vorausschauend neben den normalen Besuchen seine digitale Alternative parat. Bereits im Jahr 2019 stellte man eine Internet-Arbeitsplattform vor.

Eigene Internetplattform für Schüler im Jahr 2019 gestartet

„Die Schüler können an 365 Tagen im Jahr miteinander kommunizieren – und nicht nur sieben Tage im Schüleraustausch“, erklärt Thomas Koch, Leiter der Oberschule Bad Sachsa, der auch die Idee für die Plattform und die technische Umsetzung vorgenommen hat. Die Plattform, die von den Schülern in beiden Städten in beiden Sprachen kosten- und werbefrei genutzt werden kann, besticht vor allem dadurch, dass sie eben auch zeit- und ortsunabhängig funktioniert. „Gerade mit dem Handy sind die Jugendlichen gern dabei, man kann chatten, sein eigenes Wiki erstellen, die Möglichkeiten, die das Programm lo-net bietet, sind nahezu unbegrenzt“, betont Koch. Dabei würden natürlich auch alle Kriterien beim Daten- und Jugendschutz eingehalten.

Aber auch ganz pragmatisch unterstützt man sich in diesen Tagen in Bad Sachsa und Castelnau-de-Médoc. Denn da die Fahrten zur jeweiligen Partnerstadt im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnten, konnte niemand kulinarische Köstlichkeiten im jeweils anderen Land erwerben. Beispielsweise wird beim traditionellen Essen der DFG Bad Sachsa in der Oberschule Bads Sachsa immer Wein serviert, der in Castelnau-de-Médoc gekauft wurde. Aber im kleinen gab es dennoch etwas: So erhielt die DFG-Vorsitzende ein Paket mit Rotwein und Konserven passend noch vor Weihnachten. Und auch von ihr gab es natürlich etwas für den Vorstand des Comitée de Jumelage. Saskia Liebing schickte Wurstspezialitäten aus dem Harz und Eichsfeld sowie ein paar Getränke zur Partnerstadt. "Ich habe glaube ich allein 60 Euro an Port für die Pakete ausgegeben", erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung lachend.

Hoffen auf Besserung der Lage

Sie hofft natürlich auch, dass die Corona-Pandemie im Jahr 2021 besser in den Griff bekommen wird - und eventuell auch wieder gegenseitige Reisen möglich sind. "Ich war jetzt fast zwei Jahre nicht in Castelnau-de-Médoc, dass hat es glaube ich in den letzten 20 Jahren nicht gegeben."

Aktuell richten sie Blicke beider Vereine aber erst einmal auf den 22. Januar, den Tag der Deutsch-Französischen Freundschaft. 1963 wurde dieser durch den berühmten Freundschaftsvertrag initiiert. Der Kontakt zwischen der DFG und dem Comitée de Jumelage und den weiteren Freunden und Bekannten in Castelnau-de-Médoc wird dann wohl wieder nur virtuell sein. Aber darin sind beide Seiten wie erwähnt erprobt - und die Freundschaft ist auch mit diesen Bedingungen bis ins aktuell laufende, 47. Jahr der Städtepartnerschaft zwischen Bad Sachsa und Castelnau stets gewachsen.