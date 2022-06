Schulzentrum Bad Sachsa feiert 50. Geburtstag

Bad Sachsa. In fünf Jahrzehnten haben Schüler und Lehrer in Bad Sachsa viel erlebt und geleistet. Der Festakt ist aber nur ein Teil der Feierlichkeiten.

Das Schulzentrum in Bad Sachsa besteht in diesem Jahr 50 Jahre. Das Jubiläum wurde mit einem Festakt gefeiert.

Im Jahr 1972 wurde das heutige Schulzentrum Bad Sachsa, damals noch Mittelschule genannt in Bad Sachsa eröffnet. „Ist das Schulzentrum wirklich schon so alt?“, fragte Schulleiter Thomas Koch beim offiziellen Festakt zum Jubiläum vor Schülern und geladenen Gästen. Seine klare Antwort: Alt sei die Einrichtung keinesfalls, es habe sich stetig weiterentwickelt und sei jung geblieben. „Heute besuchen 280 Schülerinnen und Schüler aus 20 Ländern im friedlichen Zusammenleben diese Schule. Jegliche Herausforderungen wurden und werden nach wie vor angenommen und pragmatisch gelöst“, betont Koch sichtlich stolz. Gemeinsam mit seinen aktuellen Kollegen Anja Wachsmann und Sebastian Gatzemeier, ehemaligen Schulleitern und Lehrern, Schülern und den Gästen ließ er die abwechslungsreiche Geschichte des Schulzentrums im Zusammenhang mit Zeit- und Weltgeschichte in Form einer musikalisch untermalten Zeitreise noch einmal Revue passieren.

Ehemaliger Schulleiter erinnert an Anfangsschwierigkeiten

Als Zeitzeuge und Ehrengast zugleich hatte Martin Homagk als ehemaliger Lehrer und Rektor des Schulzentrums in seiner Rede Gelegenheit, von den Schwierigkeiten des Anfangs ebenso zu berichten, wie von geglückten baulichen und pädagogisch notwendigen Erweiterungen. In seiner Mitte begrüßte er am Rednerpult ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die diese Zeit aktiv miterlebten und gestalteten. „Es war eine gute Zeit“, beendete er seine Rede.

Am Ende der Zeitreise betonte Thomas Koch, dass sich die Welt im ständigen Wandel befindet und daher erfolgreiches Arbeiten nur möglich ist, wenn man sich ständig anpasst und weiterbildet. Als ebenso wichtig erachtet er die Öffnung nach außen, ob in der Zusammenarbeit mit Nachbarschaftsschulen, Firmen, Kooperationspartnern, Auslandsfahrten und dem Schüleraustausch. „Gerade die internationalen Beziehungen waren immer ein Schwerpunkt in dieser Schule.“, hob der Schulleiter hervor.

Appell: „Schüleraustausch und Völkerverständigung aufrechterhalten“

Im Anschluss wurde Hermann Seifert, ehemaliger Realschullehrer, ans Mikrofon gebeten, der ebenfalls als Zeitzeuge gerade in diesem gelebten Schüleraustausch während seiner Zeit als Lehrer eine große Bereicherung für Schüler, Eltern und Lehrer sah. So berichtete er von der Städtepartnerschaft mit Frankreich, dem Schüleraustausch mit Schulen in Großbritannien, Weißrussland, Frankreich und der großen Freundschaft, dem Spaß und der Hilfsbereitschaft. Er bat darum: „Möge dieser Schüleraustausch auch in der Zukunft möglich sein, denn er macht Völkerverständigung möglich.“

Viel Dank und Wertschätzung erhielten Thomas Koch und sein Kollegium für ihr Engagement in den nachfolgenden Reden von Marcel Riethig, Landrat im Landkreis Göttingen, Lutz Rockendorf, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Bad Sachsa, Lars Deiters, Bürgermeister der Gemeinde Walkenried sowie Frau Rowe, Schulelternsprecherin.

Digitalisierung wird in der Oberschule hervorragend umgesetzt

Landrat Marcel Riethig betonte die große Bedeutung der Digitalisierung, die bis zum heutigen Tag an der Oberschule hervorragend umgesetzt wurde ebenso wie die Zwischenmenschlichkeit, die gleichberechtigt immer im Blick behalten werden müsse. Der Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und der Schule gelte großer Dank.

Bildergalerie- 50 Jahre Schulzentrum in Bad Sachsa Bildergalerie- 50 Jahre Schulzentrum in Bad Sachsa Das Schulzentrum in Bad Sachsa besteht in diesem Jahr 50 Jahre. Das Jubiläum wurde mit einem Festakt gefeiert. Foto: Julia Höpke / Oberschule

Lutz Rockendorf ehrte die Entscheidung des damaligen Bürgermeisters, ein Schulzentrum zu errichten, als weitsichtige Entscheidung, die prägend für die Stadt Bad Sachsa war und ist. Er wünschte für die Zukunft gute Netzwerke und eine pädagogische Arbeit, die von Leidenschaft geprägt sei.

Förderung der Schüler steht im Mittelpunkt

Als ehemaliger Schüler der Schule stellte sich Lars Deiters vor und wünschte, dass das Lernen auch zukünftig in einer guten Atmosphäre möglich sein kann, „so dass weiterhin viele junge Menschen erfolgreich die Schule verlassen werden“. Eine Kultur der Offenheit an dieser Schule, in der jederzeit lösungsorientierte Gespräche möglich sind, erwähnte Frau Rowe als Schulelternsprecherin anerkennend. Sie warb zum Schluss in ihrer Rede dafür, auch künftige Schülergenerationen an der Oberschule Bad Sachsa, „einer Schule an der die individuelle Förderung im Mittelpunkt steht“, anzumelden.

Umrahmt wurde diese erste Auftaktveranstaltung der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen durch festliche Musik am Flügel, Gesang und Tanz (Samuel und Nicole Krämer, Schulchor und Tanzgruppe). Alle Beiträge wurden von Schülern und Schülerinnen unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie einstudiert und präsentiert.

Ehemaligentreffen ist nächster Termin

Zum Schluss erhob der Schulleiter sein Glas und stieß mit allen Anwesenden auf die letzten und die nächsten 50 Jahre Schulzentrum Bad Sachsa an.

Nach dem offiziellen Anlass findet als nächste eine öffentliche Party der besonderen Art statt. Am Samstag, dem 11. Juni, wird ab 11 Uhr wieder auf das Gelände in der Ringstraße 27 eingeladen – dieses Mal aber zum Ehemaligentreffen. Viele Generationen an Schülerinnen und Schülern haben die Oberschule besucht, von vielen sind es bereits die Kinder und Enkelkinder, die nun dort ihre schulische Ausbildung erhalten.

Das Ehemaligentreffen soll nun aber den Startschuss bilden für eine Veranstaltung, die – wenn es gut angenommen wird – möglichst jedes Jahr abgehalten werden soll.

Der Abschluss der Feierlichkeiten ist am 8. Juli geplant. Dann wird es noch einmal ein öffentliches Schulfest nach dem Abschluss der jährlichen Projektwoche geben.

Daten zum Schulzentrum:

1969: Grundsteinlegung des Gebäudekomplexes

1972: Aufnahme des Schulbetriebs

2004: Aufnahme der Orientierungsstufe

2006: Einrichtung der Offenen Ganztagsschule

2007: Zusammenlegung der Schulen in Haupt- und Realschule

2011: Bildung der Oberschule

2014: Inklusive Schule

2016: Landkreis Göttingen übernimmt die Trägerschaft.