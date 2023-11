Bad Sachsa. Kein Denkmal wie jedes andere: Im Südharz warnt ein majestätischer Adler vor den Fehlern der Vergangenheit.

Denkmal - exakt beide Silben des Wortes sind es, die Einwohner wie Gäste in Bad Sachsa verinnerlichen sollen, wenn sie künftig den majestätischen steinernen Adler am Fuße der St. Nikolai-Kirche in Bad Sachsa passieren. „Das Kriegerdenkmal ist einzig und allein eines - ein Mahnmal. Es geht nicht um Heldenverehrung“, betont Bad Sachsas Stadtarchivar und Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum, Ralph Boehm. Exakt diesen Gedanken - „Denk mal (wieder)„ - habe der Verein deshalb auch der erklärenden Infotafel neben dem frisch sanierten Denkmal in den Mittelpunkt der Erklärungen gestellt, wie Boehm beim offiziellen Termin zum Abschluss der Sanierungsarbeiten erläuterte. „Und die Bedeutung des Monumentes ist Mahnmal aufgrund der weltweiten Kriege aktueller denn je.“