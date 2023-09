11. Oktoberfest im Südharz: Fanfarenzug Neuhof lädt zur Party ein

Neuhof Dirndl, Bier und Brezeln im Südharz: Der Fanfarenzug Neuhof lädt Einheimische und Gäste zu seinem Oktoberfest ein. Das wird am 24. September geboten.

„O’zapft is“ – auf diese Worte freut man sich nur in München, sondern auch im Südharz: Am Sonntag, 24. September, laden die Mitglieder des Fanfarenzuges Neuhof zur mittlerweile elften Auflage ihres Oktoberfestes in und rund um das Neuhofer Dorfgemeinschaftshaus ein.

„Zum elften Mal wollen wir gemeinsam mit Euch ein schönes Oktoberfest auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses Neuhof verbringen“, erklären die Verantwortlichen der Spielleute.

Festbier, Weißwürste und Haxen: Das erwartet die Gäste kulinarisch beim Oktoberfest in Neuhof

Die Gäste erwartet mit bayrischem Paulaner-Bier, Grillhaxen, Weißwürsten, Leberkäse, Brezeln, Bratwurst sowie Kaffee und Kuchen kulinarisch all das, was zu einem standesgemäßen Oktoberfest dazu gehört.

Aber auch für die passende Musik wird gesorgt: Neben den Gastgebern selbst wird das in der Region bestens bekannte Blasorchester Sieber zum Konzert aufspielen. Im und auch vor dem Dorfgemeinschaftshaus können die Gäste daher beste Blasmusik erleben – und mitfeiern, klatschen und singen.

Keine Kosten: Der Eintritt zur Feier im Südharz ist frei

Nicht nur bei Essen und Trinken sowie der Musik erwartet die Besucherinnen und Besucher stilechte bayerische Atmosphäre, auch die Mitglieder des Fanfarenzugs sowie die Gäste sorgen optisch dafür, dass Neuhof für einen Tag in Bayern liegt. „Unser Oktoberfest zeichnet sich dadurch aus, dass es besonders reich an Trachten ist. Also die Lederhose und das Dirndl aus dem Schrank holen und anziehen, Familie und Freunde mitbringen und los geht es. Wir freuen uns auf Euch und eure zünftigen Outfits“, betonen die Verantwortlichen unisono.

Das Beste dabei: Der Eintritt zu der beliebten Veranstaltung ist wie in den vergangenen Jahren zuvor auch frei.

Dann erfolgt der Fassbieranstich in Neuhof, danach gibt es Freibier

Auftakt zum bunten Treiben in Neuhof ist am 24. September. Um 11 Uhr startet man mit dem offiziellen Fassanstich und anschließendem Freibier für Besucherinnen und Besucher.

