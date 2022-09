Dirndl, Bier und Brezeln: Fanfarenzug Neuhof feiert Oktoberfest

Das Oktoberfest des Fanfarenzugs Neuhof ist ein wahrer Publikumsmagnet – und das so sehr, dass die Menschen die mittlerweile 10. Auflage am Sonntag kaum erwarten konnten. Sollte es offiziell um 11 Uhr losgehen, kamen die ersten Gäste bereits mitten im Aufbau der Mitglieder ab 8 Uhr. Ab 10 Uhr waren dann die Tische im Dorfgemeinschaftshaus nahezu komplett besetzt – und gespannt warteten alle auf den obligatorischen Fassbieranstich.

Leichte Probleme bis „O’zapft is“

Diesen übernahm Ortsratsmitglied Frank Hartmann für den erkrankten Ortsbürgermeister. Doch obwohl er gerade einmal drei Schläge benötigte, um den Zapfhahn einzuschlagen, dauerte es aufgrund kleinerer Probleme noch ein paar Minuten, ehe es „O’zapft is“ hieß.

Der guten Laune tat dies aber keinen Abbruch, merkte man doch den Gastgebern wie ihren Gästen die Freude an, dass nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie endlich wieder bayerisch im Südharz gefeiert werden konnte.

Bildergalerie- 10. Oktoberfest vom Fanfarenzug Neuhof Bildergalerie- 10. Oktoberfest vom Fanfarenzug Neuhof Die Mitglieder vom Fanfarenzug Neuhof feiern im und rund um das Dorfgemeinschaftshaus mit Einwohnern und Gästen ihr 10. Oktoberfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Für das 40-köpfige Helferteam bedeutet der Tag aber auch Schwerarbeit. In drei Schichten wurde gearbeitet, sei es an der Getränketheke oder dem Grillstand, um die Gäste mit Bier, Brezeln, Haxen oder Kuchen zu versorgen. Allerdings gab es kein traditionelles Oktoberfestbier, wie der Fanfarenzug-Vorsitzende Conny Böge erklärte. „Wir hätten im Sommer bestellen müssen und das war aufgrund der unklaren Lage wegen der Pandemie nicht möglicht“. Geschmeckt hat den Gästen aber auch der Ersatz.

Blasmusik begeistert

Für die stilechte Musik zur bayerischen Party sorgte zunächst die Original Südharzer Blaskapelle Lonau sowie zu späterer Stunde der gastgebende Fanfarenzug selbst. Spätestens jetzt hielt es die Besucher nicht mehr auf ihren Sitzen und es wurde ausgelassen mitgefeiert.

Die zehnte Auflage Oktoberfest war aber nicht nur aufgrund der Musik, der Dekoration oder aber des kulinarischen Angebots eine Hommage an das Original aus Bayern. Auch der Großteil der Besucherinnen und Besucher sowie alle Spielleute des Fanfarenzugs selbst sorgten dank des passenden Outfits für bayerische Stimmung: Die Herren kamen passend in Lederhose und Karohemd, die Damen in feschem Dirndl. Das erfreute vor allem Conny Böge. „Immer mehr Menschen kommen in Tracht, es macht einfach Spaß zu sehen, wie ihr das Fest damit bereichert.“