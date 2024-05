Oberharz. Bei Pullman City im Harz können sich Besucher fühlen wie ein richtiger Cowboy. Das müssen Sie zum besonderen Freizeitpark wissen.

Pullman City gehört zu den spannendsten Sehenswürdigkeiten im Harz und zeigt, dass die Region mehr zu bieten hat als nur Wandern. Wer gerade einmal keine Lust hat, durch den Weltwald bei Bad Grund zu laufen oder den beliebten Blauen See zu entdecken, findet hier ein echtes Juwel. Auf einem riesigen Gelände haben die Betreiber eine beeindruckend authentische Westernstadt aufgebaut.

Ein buntes Programm von Shows und Unterhaltung begeistert Groß und Klein. Wir haben die wichtigsten Fragen zum Freizeitpark Pullman City im Harz beantwortet.

Erlebnis im Harz: Was ist das Besondere an Pullman City?

Im Erlebnispark Pullman City im Harz können Gäste eine Zeitreise in den wilden Westen erleben. Auf einem 200.000 Quadratmeter großen Areal wurde hier eine echte Westernstadt errichtet. Authentische Darsteller regen die Fantasie an und begeistern nicht nur Kinder. Eine Vielzahl von verschiedenen Shows runden das außergewöhnliche Angebot ab.

Pullman City Harz: Wo ist der authentische Western-Freizeitpark?

Pullman City Harz befindet sich in Hasselfelde, einem Ortsteil in Oberharz in Sachsen-Anhalt. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus Norddeutschland zum Freizeitpark reist, steuert am besten den Hauptbahnhof Wernigerode an. Von dort fährt regelmäßig der Bus 260 oder 263 direkt zu Pullman City Harz. Gäste, die aus Süddeutschland kommen, müssen hingegen zum Hauptbahnhof Berga-Kelbra und steigen dort in den Bus mit der Nummer 450 oder 23 um. Für alle Besucher, die mit dem Auto kommen, gibt es außerdem kostenfreie Parkplätze.

Wie viel kostet ein Tag bei Pullman City im Harz?

Für Kinder zwischen 5 und 14 Jahren kostet die Tageskarte 15 Euro. Für Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren kostet der Eintritt 18 Euro und Erwachsene zahlen 25 Euro. Ein Familienticket für zwei Erwachsene und bis zu sechs Kinder gibt es für 60 Euro. Authentiker mit historisch korrekter Kleidung im Stil ab des 18. Jahrhunderts bekommen freien Eintritt, dasselbe gilt für Wanderreiter. Freitag und Samstag kostet es ab 18 Uhr lediglich 10 Euro. Darüber hinaus gibt es verschiedene Rabattaktionen und Vergünstigungen. Vor einem Besuch in der Westernstadt lohnt sich also ein Blick auf pullmancityharz.de.

Pullman City im Harz: Kann man im Freizeitpark übernachten?

Im Themenpark gibt es mehrere Möglichkeiten, die Nacht zu verbringen. Die Möglichkeiten reichen von dem authentischen „Grand Silver Star Hotel“ auf der Mainstreet des Themenparks im Oberharz bis zu stilechten „Ranch Houses“ , „Trapperhütten“ und mehr. Wer sich für ein Wochenende fühlen möchte, als sei er im wilden Westen, ist hier genau richtig. Genauere Informationen finden Interessierte unter pullmancityharz.de/uebernachtungen.

Wann hat Pullman City im Harz geöffnet?

Die Hauptsaison im Freizeitpark ist dieses Jahr vom 16. März 2024 bis zum 3. November 2024. In dieser Zeit hat Pullman City Harz jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der „Big Moose Saloon“ oder die „Dance Hall“ haben zusätzlich bis mindestens 23 Uhr offen. Die Wintersaison startet am 15. November 2024 und endet am 2. Februar 2025. In dieser Zeit hat der Park freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die „Big Moose Dance Hall“ hat am Freitag und Samstag bis etwa Mitternacht geöffnet.

Löscheinsatz auf dem Brocken: Was in Pullman City im Harz passiert?

Am ersten Mai hat es unweit des Brockens gebrannt. Der Königsberg im Harz stand in Flammen. Bereits gegen Mittag galt das Feuer laut Feuerwehr unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten liefen jedoch bis in den späten Nachmittag. Auch im Einsatz: Ein Löschflugzeug des Landkreises Harz hat die Feuerwehr aus der Luft unterstützt. Dies sorgte bei Pullman City jedoch für Aufregung. Vier Personen wurden leicht verletzt, als Pferde erschraken - vermutlich wegen des Löschflugzeuges.

Hat es in Pullman City im Harz gebrannt?

Am 21. Januar standen eine Vielzahl von Gebäuden bei Pullman City in Flammen - hier handelte es sich jedoch um den Freizeitpark in Bayern, nicht im Harz. Das Feuer hat einen erheblichen Schaden angerichtet. Von mehreren Gebäuden stand später nur noch das Gerippe: Es entstand ein Millionenschaden. Das vordere Drittel der Main Street war laut Berichten komplett abgebrannt. Bereits im April konnte der Park allerdings wieder geöffnet werden.

