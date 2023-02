Karneval in Köln und Braunschweig: Neuhof sorgt für die Musik

Erstmals in seiner Vereinsgeschichte konnte der Fanfarenzug Neuhof im Jahr 20202 beim traditionellen Rosenmontagsumzug in Köln teilnehmen. Auch in diesem Jahr treten die Spielleute wieder auf.

Er ist der größte Karnevalsumzug in der Region – der Schoduvel in Braunschweig an diesem Sonntag, 19. Februar. Den passenden Rhythmus, nach dem die Närrinnen und Narren laufen, liefern seit mehr als drei Jahrzehnten die Musiker des Fanfarenzuges Neuhof. Bei ihrer mittlerweile 31. Teilnahme an der Traditionsveranstaltung führen die Spielleute aus dem Südharz wie seit vielen Jahren bereits den Umzug als 1. Musikzug im Sonderblock an.

Auftritte werden live im Fernsehen übertragen

Abfahrt für die Spielleute mit dem Bus ist um 9.30 Uhr am DGH. Zu sehen sind die Südharzer auch wieder im TV, ab 13 Uhr überträgt das NDR Fernsehen live den Umzug.

Für den Fanfarenzug ist das aber noch nicht der Höhepunkt ihrer Karnevalsauftritte. Bereits um 3.30 Uhr geht es am Rosenmontag, 20. Februar, wieder mit dem Bus für den Fanfarenzug nach Köln. Trotz gestiegener Kosten erhielten die Spielleute nach ihrem ersten Auftritt im Jahr 2020wieder eine Einladung, um am größten Rosenmontagsumzug Deutschlands teilzunehmen. 12.000 Teilnehmer werden ab 10 Uhr durch die Kölner Innenstadt und um dem Dom ziehen. Die Neuhofer Musiker werden auch hier im 1. Block an der Spitze marschieren.

Auch dieser wird im Fernsehen übertragen: Ab 9 Uhr vom WDR und ab 13 Uhr von der ARD.

