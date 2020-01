Brandserie prägte das Jahr 2019 der Feuerwehr Neuhof

Die Brandserie, eine Fahrzeugübergabe sowie der Triple-Gewinn bei Wettbewerben – „das Jahr 2019 war sehr ereignisreich“, stellte Ortsbrandmeister Nicko Kratzin bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Neuhof, an der 23 aktive Wehrmitglieder teilnahmen, mit.

Besonders hob er in seinem Bericht die Fahrzeugübergabe des in 2018 beschafften gebrauchten RW II am 19. Mai 2019 hervor, welche gebührend gefeiert wurde, sowie die Ausrichtung der Kreisfeuerwehrpokalwettbewerbe am 22. September 2019. Besonders stolz war er auf den Triple-Gewinn bei den Pokalwettbewerben, wobei die Gruppe Neuhof I den Kreispokal, den Stadtpokal und den Hahnereiher-Pokal gewann.

26 Einsätze im Jahr 2019

Einsatztechnisch wurde das vergangene Jahr durch die von August bis Dezember anhaltende Brandserie geprägt (wir berichteten ).

Insgesamt ist die Wehr zu 26 Einsätzen ausgerückt, die sich in 17 Brandeinsätze, sechs technische Hilfeleistungen, einem Umwelteinsatz und zwei Fehlalarme aufteilen.

Bei insgesamt 103 Diensten und Einsätzen leisteten die Kameradinnen und Kameraden 4.275 Stunden für die Sicherheit der Allgemeinheit.

Im vergangenen Jahr hat die Wehr an den Kreispokalwettbewerben des Altkreises Osterode, sowie an den Heini-Hennecke-Pokalwettbewerben in Uehrde teilgenommen und gute Platzierungen erreicht. An der NABK Celle wurde ein Lehrgang und an der Feuerwehrtechnischen Osterode drei Lehrgänge besucht.

Neue Ausrüstung erhalten

„Zahlreiche Beschaffungen, darunter diverse Schutzausrüstung und Geräte für die technische Hilfeleistung wurden durch die Stadt Bad Sachsa und den Förderverein getätigt, die den guten Ausrüstungsstand und die gute persönliche Schutzausrüstung weiter sicherstellen“, berichtete Kratzin weiter.

Zum Schluss bedanke er sich stellvertretend in Namen der Ortsfeuerwehr für die gute Zusammenarbeit beim Stadtbrandmeister Stefan Keil, Ordnungs- und Bauamtsleiter Stefan Spieweck, bei der Stadtverwaltung und beim Förderverein der Wehr.

Jugendwehr auf stabilem Niveau

Jugendfeuerwehrwart Jonas Kurth verlas seinen Bericht. Der Mitgliederbestand sei im Berichtsjahr stabil geblieben. Aufgrund der guten Dienstbeteiligung konnten die geplanten Dienste und Übungen erfolgreich durchgeführt werden. Highlight im vergangenen Dienstjahr waren wieder das Aufbauen des Osterfeuers und der traditionelle 24-Stunden-Dienst im Feuerwehrhaus.

Geehrte, beförderte und gewählte Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neuhof. Foto: Freiwillige Feuerwehr Neuhof / Verein

Sein Dank gilt allen Helferinnen und Helfern sowie seiner Stellvertreterin Melanie Kurth für die Unterstützung. Bei den Neuwahlen wurden die Amtsinhaber allesamt in ihren Ämtern bestätigt und wiedergewählt.

Besondere Ehrungen konnte das Ortskommando im Anschluss vornehmen: Ernst-Wilhelm Kratzin erhielt das Ehrenzeichen für 50-jährige aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Zudem wurden Thorsten Gugat für 40-jährige sowie Dennis Klinke für 25-jährige aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet.

Als Gäste wohnten unter anderem der Abschnittsleiter Nord Martin Dannhauer, Stadtbrandmeister Stefan Keil und Ordnungs- und Bauamtsleiter Stefan Spieweck der Versammlung bei. In ihren Grußworten als Gäste wurde die professionelle Arbeit und Einsatzbereitschaft, sowie die gute Jugendarbeit der Neuhofer Wehr gelobt.

Im Anschluss folgte die Versammlung des Fördervereins, in der Kassenwart Ernst-Wilhelm Kratzin und der Vorsitzende Nicko Kratzin über eine stabile Kassenlage berichten konnten.

Stabiler Mitgliederbestand

Kratzin führte weiter aus, dass sich der Mitgliederbestand weiter stabil entwickelt hat und sich auf einen Stand von 132 fördernden Mitgliedern beläuft. Auch im vergangenen Jahr wurde die Feuerwehr wieder finanziell und personell unterstützt.

Im Anschluss stand die Wahl zum Kassenwart an, bei der Ernst-Wilhelm Kratzin in seinem Amt bestätigt und wiedergewählt wurde.

Des Weiteren wurde Günther Klapproth als neuer Kassenprüfer gewählt. Zum Schluss bedankte sich Kratzin bei allen Helfern und Sponsoren für die gute Unterstützung im Jahr 2019.

