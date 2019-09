Brandserie geht weiter: Holzstapel stehen in Flammen

Die Serie von Bränden in Neuhof geht weiter: In der Nacht zum 15. September sowie am Mittag des gleichen Tages wurden Holzstapel bzw. ein Unterstand ein Opfer der Flammen. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei Bad Lauterberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zunächst wurde die Freiwillige Feuerwehr Neuhof um 3.45 Uhr zu einem Brand eines Holzstapel in die Nähe des Kranichteichs zum Gipsbrandofen alarmiert. Dort brannten etwa vier Meter aufgestapeltes Holz sowie die Überdachung des Holzstapels. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte mittels Einsatz von zwei C-Rohren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Sachsa nachalarmiert. Im Einsatz waren knapp 30 Feuerwehrmitglieder sowie eine Streife der Polizei Bad Lauterberg, später war auch die Tatortermittlungsgruppe. Um 12 Uhr wurden die Neuhofer und Bad Sachsaer Einsatzkräfte schon wieder gerufen. Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte an einem schwer zugänglichen Bereich am Kranichteich Rauch und ein Feuer entdeckt, erneut stand ein Holzstapel in Flammen. Die Anfahrt zum Einsatzort gestaltete sich für die Einsatzkräfte schwierig, das Feuer selbst war schnell gelöscht. Auch hier war die Polizei Bad Lauterberg wieder vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln. Von der Feuerwehr waren erneut knapp 30 Einsatzkräfte vor Ort. dx

