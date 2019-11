Feuer Nummer 21 in Neuhof: Tür an Gaststätte brennt

Die Brandserie in Neuhof hat eine neue Qualität erreicht, erstmals stand ein Wohnhaus in Flammen. Am Morgen des 28. November um 3.48 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Neuhof und Bad Sachsa zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand an einer ehemaligen Gaststätte in der Langen Straße gerufen. „Vor Ort stellte sich aber heraus, dass ein Feuer an einem Hintereingang zum Saalbereich entstanden war. Bei unserem Eintreffen hatten sich die Flammen bereits durch die Tür in den Bereich dahinter – darunter einige Balken im Zwischenboden – gefressen“, erklärt Neuhofs Ortsbrandmeister Nicko Kratzin auf Nachfrage unserer Zeitung. Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte die Flammen und weitere freigelegte Glutnester, suchten im Anschluss das gesamte Gebäude mit einer Wärmebildkamera ab und lüfteten es. Bemerkt hatte die Familie, die das Haus bewohnt, das Feuer durch einen ausgelösten Brandmelder. Der Ehemann suchte daraufhin das Gebäude ab, entdeckte die Flammen und versuchte bis zum Eintreffen der Feuerwehr noch selbst mit Wassereimern zu löschen. „Verletzt wurde zum Glück niemand“, fasste Kratzin zusammen. Der Schaden wird aber auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Die Arbeiten der Feuerwehr waren um 6.45 Uhr beendet. Neben den Feuerwehren Neuhof und Bad Sachsa war auch der Rettungsdienst, die Polizei Bad Lauterberg sowie die Spurensicherung aus der Polizeiinspektion Göttingen vor Ort.

Brand Nummer 21 in Neuhof. Dieses Mal stand der Eingangsbereich zum Saal einer ehemaligen Gaststätte im Ort in Flammen. Foto: Nicko Kratzin / Freiwillige Feuerwehr Neuhof