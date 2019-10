18. Feuer in Neuhof: Holzunterstand und Strohballen brennen ab

Fall Nummer 18 der Neuhofer Brandserie: eine Gartenlaube stand am Morgen des 30. Oktober in Flammen und brannte ab.

Die Serie von Bränden in Neuhof geht weiter: Am frühen Morgen des 30. Oktober gegen 4.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Neuhof zu einem brennenden Holzunterstand an einer Gartenlaube sowie einem Strohballen am Ortsausgang Neuhof in Richtung Klettenberg gerufen. Der Brand Nummer 18 im Laufe der letzten Monate war schnell unter Kontrolle und mit etwa 600 Litern Wasser abgelöscht. Im Anschluss wurde das Gelände noch mit einer Wärmebildkamera auf eventuelle Brandnester untersucht. Um 6 Uhr war der Einsatz wieder beendet. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.