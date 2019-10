Schuppen brennt: Neuhofer Brandserie setzt sich fort

Neuhof. Am Sonntag wurden die Feuerwehren Neuhof und Bad Sachsa zu einem Schuppenbrand an den Kranichteich nach Neuhof gerufen.

Die Brandserie in Neuhof geht weiter: Am gestrigen Sonntag um 9.40 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Neuhof und Bad Sachsa zu einem Schuppenbrand an den Kranichteich nach Neuhof gerufen. Dort schwelte ein Feuer an der Rückseite des Schuppens der örtlichen Fischereigemeinschaft.

Eine Spaziergängen hatte den Brand entdeckt und mit einem Eimer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte erste Löschmaßnahmen vorgenommen. Die alarmierten Feuerwehrmitglieder aus Neuhof konnten den Schwelbrand schnell löschen, so dass die mitalarmierten Kräfte aus Bad Sachsa nicht mehr tätig werden mussten.

Vor Ort waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuhof mit Löschfahrzeug, Rüstwagen und Mannschaftstransportfahrzeug sowie die Polizei Bad Lauterberg mit einem Streifenwagen.