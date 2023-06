Unwetter-Liveticker: 2000 Notrufe in 2 Stunden in Braunschweig

Braunschweig Alles News aus der Region Braunschweig-Wolfsburg rund um das Unwetter in Niedersachsen am Donnerstag, 22. Juni.

Schäden auch im Pflaster, hier in der Schuhstraße, wo extreme Mengen in sehr kurzer Zeit heruntergekommen sein müssen. Das erklärt auch, dass in der Innenstadt die meisten Keller vollgelaufen sind, zum Beispiel auch im La Vigna am Ziegenmarkt.

Der Keller des Altstadtrathauses steht 30 Zentimeter unter Wasser. Die Ausstellung zur Stadtgeschichte ist in Mitleidenschaft gezogen. Es tropft unaufhörlich direkt am Modell der alten Fachwerkstadt.

In Timmerlah stand nach dem Starkregen das Wasser in der frisch sanierten Turnhalle.

Nicht nur in der Neuen Straße in der Braunschweiger Innenstadt mussten die Einsatzkräfte anpacken.

Der ehemalige Oker-Umflutgraben am Ruhfäutchenplatz (in Hintergrund das Hotel Deutsches Haus) war nach dem unwetterartigen Regen am Donnerstagabend randvoll.

Update um 22.35 Uhr: Beide Unwetter sind durch. Stand jetzt gibt es keine Toten oder Schwerverletzten. Feuerwehr und Polizei haben mutmaßlich noch eine lange Nacht vor sich. Wir danken den Einsatzkräften und melden uns morgen, sobald es neue Infos gibt.

Update um 22.04 Uhr von der DPA: „Die Feuerwehr Braunschweig stellt sich auf eine lange und einsatzreiche Nacht ein.“ Im Einsatz seien die zwei Wachen der Berufsfeuerwehr, alle 30 Ortsfeuerwehren, Sonderfahrzeuge und das Technische Hilfswerk. Es handle sich um einen Großeinsatz.

Update um 22.03 Uhr: Zugverkehr der DB Regio Niedersachsen und Bremen erheblich beeinträchtigt. Aufgrund von Unwetterschäden kommt es in Niedersachsen und Bremen zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffene Linien:

RB 44 (Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen aufgrund von Unwetterfolgen.

RB 45 (Braunschweig Hbf – Schöppenstedt): Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen aufgrund von Unwetterfolgen.

RB 46 (Braunschweig Hbf – Herzberg(Harz): Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen aufgrund von Unwetterfolgen.

RB 48 (Braunschweig–Salzgitter-Lebenstedt): Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen aufgrund von Unwetterfolgen.

RB 80/81 (Göttingen/Bodenfelde – Nordhausen): Gegenstände im Gleis zwischen Northeim(Han) und Herzberg(Harz). Aktuell kein Zugverkehr möglich.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen kann leider witterungsbedingt nicht eingerichtet werden.

Update um 21.58 Uhr: Der DWD meldet für die Region Braunschweig-Wolfsburg die Warnstufe 2 - Warnungen von markantem Wetter.

Update um 21.50 Uhr: Der Landkreis Gifhorn kommt bislang wohl glimpflich beim Unwetter davon.

Update um 21.43 Uhr: Runde 2 - Über Braunschweig blitzt, donnert und regnet es erneut.

Update um 21.36 Uhr von der DPA: Für die Nacht zu Freitag warnt der DWD vom Süden bis nach Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg vor schweren Gewittern. Es könne lokal bis zu 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben. Zu dem Starkregen seien schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer sowie „großer Hagel bis 5 cm Korngröße“ möglich. Das teilte der DWD am Donnerstagabend mit. Eine Steigerung von extremen Orkanböen um 140 Stundenkilometer sowie sehr großer Hagel bis sieben Zentimetern sei „nicht gänzlich ausgeschlossen“. Insgesamt sei aber mit einer nachlassenden Gewitteraktivität im Laufe der Nacht zu rechnen, so der DWD. Von Nordrhein-Westfalen über Niedersachsen bis nach Mecklenburg hinein gebe es zudem schauerartige Regenfälle. Bis in den Freitag hinein kann es demnach dort über mehrere Stunden heftigen Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter geben. Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst von Vorpommern bis nach Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie weiter östlich zunächst gebietsweise mit schauerartigem Regen, vereinzelt auch Gewitter. Lokal eng begrenzt sei nochmal Starkregen möglich.

Update um 21.24 Uhr: Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend in Osterode am Harz gekommen. Nach ersten Informationen ereignete sich das Unglück im Bereich der Schnellstraße B243 in Richtung Herzberg. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Auch ein Notarzt ist im Einsatz.

Update um 21.23 Uhr: Die Feuerwehr Braunschweig korrigiert - der Notruf war durchgängig erreichbar. Seit 19 Uhr hat die Feuerwehr über 2000 Anrufer entgegengenommen. Einsatzkräfte aus der ganzen Region sind im Stadtgebiet Braunschweig im Einsatz.

Update um 21.16 Uhr: In der Gaußschule fällt der Unterricht am Freitag aus, wie unserer Zeitung mitgeteilt wurde. Der Keller ist voll Wasser, darunter auch der frisch renovierte Freizeitraum.

Update um 21.08 Uhr: Auch im Werk Wolfsburg ist Land unter. In den Hallen kommen die Gullydeckel hoch.

Update um 20.59 Uhr von der DPA: Im Landkreis Harz gibt es durch das Unwetter zahlreiche vollgelaufene Keller. Die Integrierte Leitstelle Harz sprach am Donnerstagabend von unzähligen Einsätzen, eine genaue Zahl konnte sie zunächst nicht nennen. Weiterer Einsatzschwerpunkt neben den vollgelaufenen Kellern seien Bäume auf Straßen. Ein dpa-Reporter berichtete außerdem von Überflutungen, unter anderem in Blankenburg.

Update um 20.44: Der DWD meldet für die Region Braunschweig-Wolfsburg wieder die Stufe 3: Unwetterwarnungen. In Salzgitter verstärkt sich das Gewitter und der Starkregen erneut.

Update um 20.30 Uhr: In der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Wolfsburg laufen die Telefone heiß. Ein Mitarbeiter sagte unserer Zeitung kurz und knapp: „Es gehen zig Notrufe ein.“

Update um 20.21 Uhr: Aktuell eilen die Wolfenbütteler Feuerwehrkräfte von einem Einsatzort zum nächsten Einsatzort. Wasser im Keller ist dabei Haupteinsatzgrund. Besonders betroffen sind zum Beispiel der Nordring oder die Leopoldstraße. Vereinzelte Sturmschäden an Bäumen wurden bisher ebenfalls gemeldet. Details zu den Einsätzen können derzeit noch nicht mitgeteilt werden, da die Kräfte im Dauereinsatz sind. Bisher wurden 40 Einsätze in Wolfenbüttel erfasst.

Update um 20.19 Uhr: Der Notruf 112 ist kurzzeitig nicht mehr erreichbar.

Update um 20.11 Uhr: In Salzgitter ist unter der Brücke von Lebenstedt nach Salder ein See entstanden, die Leute haben zumeist beigedreht. An der Straße nach Broistedt waren jede Menge Straßenbäume entwurzelt.

Update um 20.10 Uhr: Im östlichen Ringgebiet schwimmen Autokennzeichen aus der gesamten Region Braunschweig-Wolfsburg umher.

Update um 20.05 Uhr: Update um 19.58 Uhr: Das östliche Ringgebiet scheint es besonders getroffen zu haben. Hier liefen einige Keller voll. Einzelne Helfer versuchen die Gullys wieder freizumachen. Es scheint so, als würde der Rindenmulch von der Finnenbahn im Prinzenpark verteilt im östlichen Ringgebiet zu liegen.

Update um 20 Uhr: Die Feuerwehr Braunschweig hat nach eigenen Angaben bereits etwas 1600 unwetterbedingte Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Braunschweig entgegengenommen. Sie haben bereits in Vorbereitung auf die Extremwetterlage zwei örtliche Einsatzleitungen in den Feuerwehrhäusern Wenden und Querum mit Personal aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig besetzt. 15 Ortsfeuerwehren wurden den beiden örtlichen Einsatzleitungen zugeordnet, die alle im Unwettereinsatz sind. Außerdem wurden zusätzliche Kräfte der Berufsfeuerwehr alarmiert.

Update um 19.59 Uhr: Die Tiefgarage im Schlosscarree in Braunschweig ist voll gelaufen. Ebenso das Finanzamt in der Wilhelmstraße.

Update um 19.55 Uhr: Der Regen hat sich gelegt. Der Bohlweg ist gesperrt für den Straßenverkehr. Der Verkehr im Östlichen Ringgebiet beruhigt sich wieder. Die Feuerwehr sorgt dafür, dass Autos, die liegen geblieben sind, wieder ins Rollen kommen.

Update um 19.53 Uhr: Die Bahnhaltestelle am Bohlweg ertrinkt, der Straßenbahnverkehr in der Innenstadt ist eingestellt. Am Rathaus stehen die Leute knietief.

Update um 19.46: Der Altewiekring in Braunschweig ist überschwemmt. Ebenso das Lokal „Lindi“ am Bohlweg - das stört die Gäste jedoch nicht, auf den Hochhockern bestellen sie sich entspannt die nächste Runde Getränke.

Update um 19:45: Der Aldi in der Wilhelmstraße steht unter Wasser.

Update um 19.42 Uhr: Im Konrad-Koch-Quartier ist aus unerklärlichen Gründen die Alarmanlage ausgelöst worden. Die Straßen um das Gebäude stehen bis zu 20 Zentimeter unter Wasser.

Update um 19.22 Uhr: Die Lange Straße, Ecke Gördelinger Straße, ist vom Regen überschwemmt. Auch im Östlichen Ringgebiet in Braunschweig stehen schon Straßen und Tiefgaragen unter Wasser.

Update um 18.46: Die Einsatzleitstelle des Landkreises Gifhorn teilt mit, dass für das Unwetter personell aufgestockt wurde.

Update um 18.49 Uhr: Gewitter und Regen ziehen über die Region Braunschweig-Wolfsburg. Der DWD meldet für die Städte Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg sowie die Landkreise Peine, Wolfenbüttel, Helmstedt und Gifhorn die höchste Stufe 4 - Warnungen vor extremem Unwetter.

Update um 18.24 Uhr von der DPA: Schwere Gewitter mit Hagel haben in Göttingen am Donnerstag Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Das sagte ein Sprecher der Leitstelle am Abend. Es seien beispielsweise Keller vollgelaufen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand des Sprechers hat es bislang keine schweren Verkehrsunfälle gegeben. Es sei auch gegenwärtig nicht bekannt, dass ein Baum auf ein Auto oder ein Haus gekracht sei.

Update um 17.21 Uhr von der Deutschen Presse-Agentur (DPA): Ein Open-Air-Konzert des Musikers Sting am Donnerstag in Lingen ist abgesagt worden. Das gab das Pressereferat der Stadt Lingen am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt. „Die vorhergesagte Unwetterlage ist massiv und begründet eine konkrete Gefährdungslage, die eine Absage erforderlich macht“, heißt es in der Mitteilung. Der Veranstalter bemühe sich um einen Ersatztermin. Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten.

Gefahrenmitteilung in Niedersachsen: Extremes Gewitter, Starkregen und Tornadowarnung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat aufgrund der Wetterlage am Donnerstag, 22. Juni, eine amtliche Gefahrenmitteilung herausgegeben, die auch Süd-Niedersachsen betrifft. Ein extremes Gewitter mit Tornadogefahr, Orkanböen, Starkregen und großem Hagel bewegt sich von Nordhessen ins südliche Niedersachsen, wie der DWD mitteilte.

Der DWD rät von dem Aufenthalt im Freien ab. Von Bäumen, Türmen, Gebäuden, Gerüsten und Masten soll Abstand gehalten werden. Zu Hochspannungsleitungen soll eine Distanz von mindestens 20 Metern bestehen. Fenster und Türen sollen geschlossen werden. Es besteht Lebensgefahr durch Blitzschlag, Sturmschäden und umstürzende Bäume. Gegenstände im Freien sollen gesichert werden.