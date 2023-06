Unwetter: Rettungskräfte suchen nach Kind in Salzgitter

Salzgitter-Bad In Salzgitter soll ein Mann am Donnerstagabend beobachtet haben, wie ein etwa 9-jähriger Junge im Fluss Warne trieb – ein Großeinsatz

Wird in Salzgitter ein Kind vermisst? Ein Mann meldete, dass er bei dem schweren Unwetter am Donnerstag ein Kind in der Warne hat treiben sehen. (Symbolbild)

Während des Unwetters in Niedersachsen am Donnerstag, das vor allem Braunschweig heftig getroffen hat, Ein namentlich bekannter Hinweisgeber hatte der Polizei am Donnerstag gegen 19.15 Uhr gemeldet, dass er einen etwa 9-jährigen Jungen mit einem roten T-Shirt treibend im Fluss Warne gesehen hatte. Das Kind habe sich nach Angaben des Zeugen in einer hilflosen und sehr gefährlichen Situation befunden, informierte die Polizei in einer Pressemitteilung.

Daraufhin wurden sofort Rettungskräfte der Feuerwehr, der DLRG, der Malteser und des THW alarmiert. „Bei einer gemeinsamen Suche im Flussverlauf, bei der auch Strömungsretter zum Einsatz kamen, konnten keine Anhaltspunkte erlangt werden, die auf ein gefährdetes Kind hingedeutet haben“, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Es wurde umfangreich zwischen Salzgitter-Bad, Höhe Tierheim, bis zu einem Wehr hinter Groß Mahner abgesucht.

Die Rettungs- beziehungsweise Suchmaßnahmen wurden sukzessive zurückgefahren

Der Polizei liegt in der Nacht zu Freitag keine Vermisstenanzeige zu einem Kind vor. Die Rettungs- beziehungsweise Suchmaßnahmen wurden nach Absuche des Flussverlaufes sukzessive zurückgefahren und gegen 23 Uhr komplett eingestellt.

Zeugen, die dennoch ergänzende Angaben zu dem Sachverhalt machen können, melden sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250.