Nachtlauf in Braunschweig abgesagt – alle Informationen

Wie schon die Jahre zuvor sollten die Nachtläufer und Nachtläuferinnen am Freitag in Braunschweig starten. Aufgrund des Unwetters wurde der Lauf nun abgesagt.

Der für heute Abend geplante 37. Braunschweiger Nachtlauf ist abgesagt. „Die Stadt hat uns soeben ihre Entscheidung mitgeteilt“, erklärte MTV-Sprecherin Katja Stenzel am Vormittag. Die Verhältnismäßigkeit sei angesichts der Unwetterschäden nicht gegeben, zudem sei auch heute Abend mit Räumungsarbeiten zu rechnen.

Die Vereinsverantwortlichen wollen jetzt beratschlagen, wie es weitergeht und ob eventuell ein Nachholtermin denkbar ist. „Wir werden die Läufer auf jeden Fall so bald wie möglich informieren, wie es in Bezug auf ihre Startplätze aussieht“, so Stenzel. Für die insgesamt neun Läufe hatten sich mehr als 10.000 Menschen angemeldet, der erste Startschuss sollte um 18.15 Uhr erfolgen.

Auch der MTV Braunschweig veröffentlichte die Nachricht: „Besonders der Bohlweg, als einer der zentralen Punkte der Strecke mit Start und Zielbereich, ist besonders schwer von den Auswirkungen der starken Regenfälle betroffen“, meldet der Verein.

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum sagte bei einer Pressekonferenz am Freitagvormittag: „Derzeit ist es so, dass der Bohlweg nicht freigegeben werden kann. Dort ist Einsatzgebiet. Zudem kann man nicht mit dem Aufstellen von Sperrungen beginnen, weil die Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet die Bereiche braucht. Das tut mir sehr, sehr leid für die Vielen, die sich darauf gefreut haben, für die das ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Stadt ist.“

Feuerwehr-Chef Torge Malchau bekräftigte: „Wir brauchen den Bohlweg. Wir pumpen da noch große Keller leer, die teilweise noch sehr hoch unter Wasser stehen. Wir können überhaupt noch nicht abschätzen, wann die Einsatzstelle beendet sein wird.“