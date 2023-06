Vorsicht: Fake-News-Videos zu Unwetter in Braunschweig im Umlauf

Braunschweig Zwei Videos, angeblich vom Unwetter in Braunschweig, kursieren auf Tiktok, WhatsApp und Co. Recherchen zeigen: Sie stammen wohl aus Kassel.

Ein Video zeigt, wie ein weißer Kleinwagen in einem Wohngebiet weggeschwemmt wird. Es kursiert unter Braunschweigern in Sozialen Netzwerken Doch es stammt sehr wahrscheinlich aus Kassel.

Echt oder Fake? Ein weißer Fiat, der angeblich von Wassermassen des gestrigen Unwetters eine Straße im Östlichen Ringgebiet von Braunschweig heruntergeschwemmt wird. Eine durch den Wind tosende Riesen-Pfütze vor dem Braunschweiger Hauptbahnhof. Oder doch nicht?

Der Eindruck entsteht zumindest im Internet. Seit dem Unwetter kursieren in Sozialen Netzwerken wie Instagram oder Tiktok aber auch in Messengerdiensten wie WhatsApp abertausende Videos von den Überschwemmungen in Braunschweig in der vergangenen Unwetter-Nacht, die für hohe Schäden gesorgt hat. Viele davon sind echt. Wir haben sie verifiziert oder selbst angefertigt. Sie verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Unsere Redakteurinnen und Redakteure erreichten gestern im Minutentakt neue Videos aus dem Netz, von Freunden, Verwandten oder Bekannten. Mit meist demselben Problem: Urheber, Aufnahmedatum und Aufnahmeort sind unbekannt oder nicht klar zuzuordnen.

Eines dieser Videos schickten Braunschweigerinnen und Braunschweiger uns besonders oft: Ein schockierender Clip, in dem ein kleiner weißer Fiat mit rotem Dach durch die Unmengen an Regenwasser eine leicht abschüssige Straße heruntergespült wird. Es erreicht uns am Abend mehrfach über private Kanäle.

Auch bei Tiktok unter den Suchbegriffen „Braunschweig Unwetter“ ist ein Video zu finden. Ein Nutzer hat es hochgeladen und den Zusammenschnitt mit „Braunschweig Hochwasser“ betitelt. Wir entdecken es unter dem Schlagwort nach kurzer Zeit gleich drei weitere Male. Das eingangs erwähnte Video von Nutzer „hallo_bs38“ wurde seit gestern bereits etwa 18.300 Mal aufgerufen.

Nach einem kurzen Faktencheck ist klar: Das Video mit dem weißen Auto stammt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus Kassel. Erstes Indiz: Das im Video klar zu erkennende Kasseler Autokennzeichen („KS“, Rest von der Redaktion verpixelt). Ein deutlich klarerer Hinweis jedoch: Unter dem Hashtag #Kassel ist der weiße Fiat sehr schnell zu finden – und zwar in einem Zusammenschnitt des redaktionell betreuten Instagram-Auftritts der Zeitung „Hessisch-Niedersächsische Allgemeine“(hna.de), die ihren Sitz in Kassel hat und das Video klar in „Nordhessen“ einordnet. In den Kommentaren des Beitrages wird sogar über die konkrete Straße, den „Philosophenweg“, diskutiert. Nach einer kurzen Google-Bildersuche unserer Redaktion ist auch dies wahrscheinlich.

Fiat weggeschwemmt: Video wohl in Kassel zu verorten – doch auch in Braunschweig Autos in Not

Knifflig: Wenngleich das Video wohl in Kassel zu verorten ist, hat es durchaus Szenen aus Braunschweig gegeben, in denen Autos durch Wassermassen die Bodenhaftung verloren haben, wie uns Polizeisprecher Lars Dehnert auf Anfrage bestätigt: „Das gab es mehrfach in der Stadt. Am

Bohlweg Bohlweg An dieser Stelle sollte am Freitag am Bohlweg wie in früheren Jahren eigentlich der Startschuss für den Braunschweiger Nachtlauf fallen. Dieser wurde nun aber abgesagt. Foto: Stefan Lohmann

Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt: die Feuerwehren aus dem Kreis Goslar werden am Schlossplatz von Feuerwehrchef Torge Malchau begrüßt und eingewiesen. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt, weggeschwemmter Park-Weg an der Kreuzung Georg-Eckert-Straße / Magnitorwall /Museumstraße. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt, Simones Seifenmanufaktur an der Magnikirchstraße: „Heute ist Waschtag. Drei Naturseifen nach Wahl....“ Foto: Bernward Comes

Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt, die Feuerwehr aus Gollar unterstützt am Bohlweg. Foto: Bernward Comes



Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt: Die Feuerwehren aus dem Kreis Goslar werden eingewiesen. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt Foto: Bernward Comes

Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt: Schlamm und Kies aus dem Museumspark auf der Kreuzung Magnitorwall/ Georg-Eckert-Straße/Museumstraße. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt: Meist sind nur ein paar Äste heruntergefallen, wie hier in der Fasanenstraße. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt, Magni-Pfarrer Henning Böger pumpt Wasser aus dem Keller unter dem Kinderschutzbund. Foto: Bernward Comes



Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstad: Ölschlägern im Magniviertel. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt: Ölschlägern im Magniviertel. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt: Ölschlägern im Magniviertel. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt: Im Magniviertel müssen viele Keller ausgepumpt werden. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt: Tür-Schutz im Magniviertel. Foto: Bernward Comes



Bohlweg Dauereinsatz der Feuerwehren nach dem Dauerregen. Hier die gesperrte Kaiserstraße. Foto: Stefan Lohmann

Bohlweg Einsatzkräfte diverser Feuerwehren aus dem Braunschweiger Umland, wie hier die aus Schöningen und Peine in den Straßen Am Marstall und Schild, kamen den Braunschweiger Wehren zur Bewältigung der Unwetterschäden am Freitag zu Hilfe. Foto: Stefan Lohmann

Bohlweg Ein Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Harzburg steht am Freitagvormittag nach dem Unwetter vor dem Braunschweiger Rathaus. Zahlreiche Wehren aus umliegenden Kreisen und Städten halfen bei der Bewältigung der Unwetterschäden aus der Nacht. Foto: Stefan Lohmann

Bohlweg Land völlig unter am nördlichen Ende des Ölpersees nach dem heftigen Dauerregen des Unwetters. Foto: Stefan Lohmann

Bohlweg Land völlig unter am nördlichen Ende des Ölpersees nach dem heftigen Dauerregen des Unwetters. Foto: Stefan Lohmann



Bohlweg Land völlig unter am nördlichen Ende des Ölpersees nach dem heftigen Dauerregen des Unwetters. Foto: Stefan Lohmann

Bohlweg Wie diese Optiker-Filiale an der Schuhstraße mussten am Freitag einige Geschäfte aufgrund der Wasserschäden durch das Unwetter in der vorangegangenen Nacht geschlossen bleiben. Foto: Stefan Lohmann

Bohlweg Der Brodweg ist am Freitagvormittag gesperrt. Unter der neuen Eisenbahnbrücke steht das Wasser meterhoch, ein PKW ist steckengeblieben. Foto: Stefan Lohmann / Braunschweig

Bohlweg Die Oker an der Brücke Bammelsburger Straße hat am Freitagvormittag nach dem Dauerregen einen bedrohlichen Hochstand. Foto: Stefan Lohmann

Bohlweg Am Werkstättenweg hat es in der Unwetternacht zu Freitag auch mehrere Bäume zerlegt. Foto: Stefan Lohmann



Bohlweg Eine Unterführung an der Helmstedter Straße ist in Braunschweig unterspült. Foto: Markus Hörster

Bohlweg Auch die Tierwelt leidet: Eine kleine Ratte während des Unwetters in Braunschweig. Foto: Markus Hörster

Bohlweg Die überschwemmte Kurt-Schuhmacher-Straße in Braunschweig am Donnerstagabend. Foto: Markus Hörster

Bohlweg Das Unwetter über der Autobahn in Höhe Rüningen. Foto: Michael Strohmann

Bohlweg Auch Teile der Münstraße hatte der Starkregen überflutet. Foto: Stefan Lohmann / regios24



Bohlweg Der ehemalige Oker-Umflutgraben am Ruhfäutchenplatz (in Hintergrund das Hotel Deutsches Haus) war nach dem unwetterartigen Regen am Donnerstagabend randvoll. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Bohlweg Feuerwehreinsatz in der Neuen Straße nach dem Starkregen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Bohlweg Die Casparistraße stand nach dem ersten Starkregen des Abends zwischen Ruhfäutchenplatz und Hagenmarkt komplett unter Wasser. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Bohlweg Der Bohlweg zwischen Steinweg und Schlossplatz stand nach dem Unwetter zweitweise komplett unter Wasser. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Bohlweg Ein Polizeibeamter befreit auf dem Bohlweg einen Gulli von Müll, damit das Wasser ablaufen kann. Foto: Stefan Lohmann / regios24



Bohlweg In der Innenstadt sind Teile der Straßen unter Wasser, hier die Gördelingerstraße. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Regen legt Braunschweig lahm: Wilhelmstraße und Bohlweg sind gesperrt. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Regen legt Braunschweig lahm: Wilhelmstraße und Bohlweg sind gesperrt. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Die Buchhandlung Graff versucht, sich mit Sandsäcken am Haupteingang vor eindringenden Wassermassen zu schützen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Bohlweg Verzweifelt versuchen Mitarbeiter des Friseurgeschäfts Istanbul Coiffeur in den Rathaus-Kolonnaden, das nach dem ersten Starkregen bis zu 30 Zentimeter hoch eingedrungene Wasser aus dem Laden zu bekommen. Foto: Stefan Lohmann / regios24



Bohlweg Die Casparistraße stand nach dem ersten Starkregen des Abends metertief unter Wasser. Foto: Stefan Lohmann / Braunschweig

Bohlweg Die Straßenbahnhaltestelle am Rathaus kurz nach dem ersten Starkregen des Abends. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Bohlweg Das Unwetter über der Autobahn in Höhe Rüningen. Foto: Michael Strohmann

Bohlweg Regen legt Braunschweig lahm: Wilhelmstraße und Bohlweg sind gesperrt. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Der Bohlweg steht unter Wasser. Foto: Bernward Comes



Bohlweg Der Regen legt Braunschweig lahm. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Der Bohlweg steht unter Wasser. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Der Regen legt Braunschweig lahm. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Der Regen legt Braunschweig lahm. Foto: Bernward Comes

Bohlweg Blick auf die Güldenstraße an der Petrikirche. Foto: Henning Noske



Bohlweg Luft anhalten und treten, treten, treten... Foto: Henning Noske

Bohlweg Nicht nur in der Neuen Straße in der Braunschweiger Innenstadt mussten die Einsatzkräfte anpacken. Foto: Henning Noske

Bohlweg Der Rewe-Markt im Konrad-Koch-Quartier musste evakuiert werden. Foto: Henning Noske

Bohlweg Wasser im Keller des Konrad-Koch-Quartiers, hier der Asia-Shop. Foto: Henning Noske

Bohlweg Facebook-User Dirk Lüke schickte uns diese Aufnahme vom Meinhardshof in der Braunschweiger Innenstadt: Blick zum Welfenhof. Foto: Dirk Lüke



Bohlweg In Timmerlah stand nach dem Starkregen das Wasser in der frisch sanierten Turnhalle. Eltern von Grundschulkindern helfen beim Wischen. Foto: Katja Dartsch

Bohlweg In Timmerlah stand nach dem Starkregen das Wasser in der frisch sanierten Turnhalle. Foto: Katja Dartsch

Bohlweg Casparistraße unter Wasser. Foto: Stefan Lohmann

Bohlweg Für das Altstadtrathaus wird eine Tauchpumpe angefordert. Foto: Henning Noske

Bohlweg Blick in eine Ladenfläche im Handelsweg. Foto: Henning Noske



Bohlweg Der Keller des Altstadtrathauses steht 30 Zentimeter unter Wasser. Die Ausstellung zur Stadtgeschichte ist in Mitleidenschaft gezogen. Es tropft unaufhörlich direkt am Modell der alten Fachwerkstadt. Das sieht gar nicht gut aus. Foto: Henning Noske

Bohlweg Der Keller des Altstadtrathauses steht 30 Zentimeter unter Wasser. Die Ausstellung zur Stadtgeschichte ist in Mitleidenschaft gezogen. Es tropft unaufhörlich direkt am Modell der alten Fachwerkstadt. Foto: Henning Noske

Bohlweg Blick auf den Ackerhof im Magniviertel, am Rand Ohlendorf. Foto: Privat / privat

Bohlweg Das Team von Decathlon im Konrad-Koch-Quartier ist konsterniert. Und dann aufräumen und wischen, was man kann. Foto: Henning Noske

Bohlweg Schäden auch im Pflaster, hier in der Schuhstraße, wo extreme Mengen in sehr kurzer Zeit heruntergekommen sein müssen. Das erklärt auch, dass in der Innenstadt die meisten Keller vollgelaufen sind, zum Beispiel auch im La Vigna am Ziegenmarkt. Foto: Henning Noske



Bohlweg Das große Wischen hat begonnen: Salatbar in der Straße Vor der Burg. Foto: Henning Noske

Bohlweg Keine Schäden im Dom, aber der Notenkeller im Dompfarramt gegenüber steht unter Wasser. Foto: Henning Noske

war ein Auto durch die Wassermassen manövrierunfähig und stand quer auf der Straße.“ Ein Abschleppdienst musste es wegbringen. Auch im Bereich Bebelhof sei es zu solchen Szenen gekommen. Wir legten der Polizei aus Braunschweig das Video vor: „Die relativ freie Hinterbebauung (mit Einfamilienhäusern) beim Rechtsschwenk passt weder ins Östliche, noch ins Westliche Ringgebiet“, gibt Dehnert auf unsere Bitte seine Einschätzung ab.

Auch für unsere Redaktion sind trotz Ortskenntnissen nicht alle Videos zweifelsfrei zuzuordnen. Ein Nutzer gab sich selbst gegenüber unserer Zeitung als Urheber des Auto-Videos an und versicherte, es stamme aus Braunschweig, das von dem Unwetter besonders hart getroffen wurde.

Dieses eindeutig dem Bahnhof in Kassel-Wilhelmshöhe zuzuordnende Video kursierte in einer Instagram-Story. Nutzer „Dani“ meint, den hiesigen Hauptbahnhof erkannt zu haben. Foto: Privat / privat

Es ist nicht der einzige Fall, in dem Nutzer in den Sozialen Medien Donnerstagabend Clips voreilig weiterleiteten: Über WhatsApp erreichte uns ein Video, auf dem jemand ein Smartphone abfilmt, das wiederum eine Instagram-Story zeigt. Der Nutzer namens „Dani“ postete es laut dem Zeitstempel im Video bereits um 18.30 Uhr. Es zeigt, so ein Textfeld im Video, „Einfach BS (Braunschweig, Anm.) Hauptbahnhof“.

Doch hier ist bereits für Laien mit Ortskenntnissen erkennbar: Bis auf den Busbahnhof haben die umliegenden Gebäude keinerlei Ähnlichkeit mit der Umgebung des Hauptbahnhofes in Braunschweig. Das Video ist ebenso im Zusammenschnitt aus „Nordhessen“ bei hna.de zu sehen. Während das Braunschweiger Bahnhofsgebäude ein kastenförmiges 60er-Jahre-Gebäude ist, sind hier ein Bahnhofsgebäude und Wohnhäuser, die im späten 19. Jahrhundert des wilhelminischen Kaiserreichs entstanden sind, zu erkennen. „Ich würde ebenfalls sagen, das ist Kassel-Wilhelmshöhe“, sagt Polizeisprecher Dehnert nach Vorlage des Videos.