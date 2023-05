Heftige Kritik: Ärger und Wut über Sparprogramm bei VW

„Sparen, denn das Chef-Blümchen könnte ja hungern“, heißt es in den Facebook-Kommentaren: Der Autobauer Volkswagen will seine gewinnschwache Kernmarke VW Pkw mit einem neuen Spar- und Effizienzprogramm wieder auf Trab bringen. Das stößt übel bei VW-Mitarbeitenden und anderen VW-Fans auf. In den sozialen Medien häufen sich kritische Reaktionen.

„Sparen für die Bonis der Manager“, „Beim Vorstand anfangen und Gehälter drastisch kürzen“, „Sparen, um sich die Millionen für die Manager leisten zu können“, oder „RIP VW“, schreiben einige Facebook-Nutzerinnen und Nutzer unter unserem Artikel „Milliarden-Sparprogramm bei VW geplant: Das will der Autobauer“ im sozialen Netzwerk. Facebook-Nutzerinnen und Nutzer zeigen sich verärgert über die neuesten VW-Pläne, kommen teilweise mit anderen Leserinnen und Lesern ins Gespräch.

Lesen Sie auch:

VW: „Wirtschaftlich noch nicht solide aufgestellt“

Zum Hintergrund: „Wir sehen, dass unsere Marke – bei allen Stärken – wirtschaftlich noch nicht solide genug aufgestellt ist“, hieß es von Markenchef Thomas Schäfer in einem Artikel am Mittwoch im VW-Intranet. So soll die Modellpalette unter anderem verschlankt und die Prozesse insgesamt schneller werden. Auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnte gespart werden, indem Stellen beispielsweise nicht neu nachbesetzt werden.

Mehr zu den Sparmaßnahmen lesen Sie hier.

Wut, Trauer und Humor: So reagieren die VW-Fans und -Gegner auf den Sparplan

Einige Facebook-Nutzerinnen und Nutzer reagieren auf diese Nachricht mit wütenden, traurigen, entsetzten aber auch lachenden Emojis. Andere nehmen es mit Humor und schreiben: „Erstmal eine Currywurst“ oder „Die sparen doch schon am Design, an Technologie, an Ladeleistung, an allem“ oder „Man könnte sich auch kaputt sparen“.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!