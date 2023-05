Wolfsburg. Sommerfestival mit Top-Stars in der Autostadt Wolfsburg: Alle Infos zu den Konzerten, Terminen, Tickets und mehr in der Übersicht.

Die Fantastischen Vier (von links), Max Giesinger, No Angels, Johannes Oerding, Hollywood Vampires, Nico Santos: Unter dem Motto „Summer in the Autocity“ veranstaltet die Autostadt Wolfsburg über sieben Wochenenden 22 Konzerte mit einigen Top-Stars auf zwei Open-Air-Bühnen.

Sommerfestival Sommerfestival in der Autostadt Wolfsburg: Was Sie wissen müssen

Das Sommerfestival in der Autostadt Wolfsburg startet in diesem Jahr am 7. Juli. Bis zum 20. August ist jedes Wochenende mit internationalen Gästen und Musik-Acts zu rechnen – von Alice Coopers und Johnny Depps Band Hollywood Vampires, über Sarah Connor und Eros Ramazzotti bis hin zu den No Angels und den Fantastischen Vier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Noch dazu gibt es ein großes Rahmenprogramm mit Klettertürmen, einer Spielinsel mit Tobe-Attraktionen, Beachbars, Fahrten mit Elektrobooten, aber auch Video-und Bienen-Workshops sowie weitere Mitmachangebote für Kinder und Jugendliche. Alles was Sie wissen müssen zu Tickets und Terminen lesen Sie hier.

Sommerfestival in der Autostadt: Tickets und Preise

Der Vorverkauf startet online am Montag, 8. Mai, um 10 Uhr bei Eventtim. Vor Ort in der Autostadt gibt es Tickets ab Donnerstag, 11. Mai, am WelcomeDesk im KonzernForum. Ab Donnerstag sind Tickets für die Konzerte, sofern noch verfügbar, dann auch bei der Konzertkasse unserer Zeitung in der Porschestraße 22-24 erhältlich. Die Anzahl der Festivaltickets an Konzerttagen ist limitiert.

Der Einheitspreis für alle Shows beträgt 25 Euro. Mit dem Festivalticket kommen Besucher ganztägig ab 10 Uhr in die Autostadt und zu allen Sommer-Attraktionen sowie Konzerten. Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren zahlen 10 Euro. Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. Besitzer einer Jahreskarte müssen diese am Einlass vorzeigen und einen Aufpreis von 10 Euro zahlen.

Der Preis für das Festivalticket an Tagen mit und ohne Konzerte ist gleich, an konzertfreien Tagen umfasst das Festivalticket aber, anders als an Konzerttagen, ein Verzehrguthaben. Weitere Infos dazu finden Sie auf der Internetseite der Autostadt unter www.autostadt.de.

Anfahrt und Parken beim Sommerfestival in der Autostadt

Über die A39 empfehlen wir die Abfahrt Wolfsburg-West. Laut Website der Autostadt befinden sich vier verschiedene Autoparkplätze in unmittelbarer Nähe zur Autostadt – einer davon ist allerdings ein Kurzzeit- und Hausparkplatz. Sie sind für einen Euro pro Stunde von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Zwischen 18 und 6 Uhr kostet das Parken 50 Cent. Auf dem Parkplatz am ServiceHaus der Autostadt stehen mehrere Ladestationen zum Laden von E-Autos bereit.

Hinweis der Autostadt: in das Navigationsgerät „Berliner Brücke“ oder „Parkstraße“ anstatt „Stadtbrücke“ eingeben, um direkt zu den Parkplätzen und der Autostadt geleitet zu werden.

Summer in the Autocity: Auftritte und Termine

Unter dem Motto „Summer in the Autocity“ veranstaltet die Marketing- und Erlebnis-Plattform des Volkswagen-Konzerns über sieben Wochenenden 22 Konzerte mit einigen großen Namen auf den beiden Open-Air-Bühnen der Autostadt. Alle Konzerte und Zeiten:

Freitag, 7. Juli, 19 Uhr: Max Giesinger

Sonntag, 9. Juli, 16 Uhr: James Morrison Samstag, 15. Juli, 19 Uhr: No Angels

Sonntag, 16. Juli, 16 Uhr: Elif Samstag, 22. Juli, 19 Uhr: Nico Santos

Sonntag, 23. Juli, 16 Uhr: Kaiser Quartett

Sonntag, 23. Juli, 19 Uhr: Hollywood Vampires Freitag, 28. Juli, 19 Uhr: Sarah Connor

Samstag, 29. Juli, 16 Uhr: Gregor Meyle

Samstag, 29. Juli, 19 Uhr: Lord od the Lost

Sonntag, 30. Juli, 19 Uhr: Eros Ramazzotti Freitag, 4. August, 19 Uhr: Johannes Oerding

Samstag, 5. August, 16 Uhr: Tina Dico

Samstag, 5. August, 19 Uhr: Clueso

Sonntag, 6. August, 16 Uhr: ClockClock Samstag, 12. August, 16 Uhr: Marius Neset

Samstag, 12. August, 19 Uhr: Calum Scott

Sonntag, 13. August, 16 Uhr: Lina Freitag, 18. August, 19 Uhr: Lea

Samstag, 19. August, 16 Uhr: Alice Merton

Sonntag, 20. August, 16 Uhr: Ina Forsman

Sonntag, 20. August, 19 Uhr: Die Fantastischen Vier

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!