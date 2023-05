Wolfsburg: Pkw fährt auf Traktor auf – Fahrer bemerkt nichts

Am Donnerstagvormittag kam es gegen 10.15 Uhr zu einem Unfall auf der Landstraße 321 bei Sülfeld. Wie die Polizei berichtet, ist eine 77-Jährige aus dem Landkreis Helmstedt mit ihrem Skoda Octavia auf der Landstraße aus Wettmershagen kommend in Richtung Sülfeld unterwegs gewesen. Zu spät bemerkte sie am Kreisel der Einmündung der L 292 / Gifhorner Straße einen dort haltenden grünen Traktor, sodass sie auf die landwirtschaftliche Zugmaschine auffuhr.

Der Fahrzeugführer des Traktors schien den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben, denn er setzte seine Fahrt unvermindert fort, wie die Polizei ausführt. Die 77-jährige Skoda-Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Nach ersten Schätzungen dürfte sich die Schadenshöhe auf 7.000 Euro belaufen. Der Skoda Octavia war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall und bittet den Fahrer des Traktors und Zeugen sich bei der Polizei in Fallersleben unter (05362) 947410 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

66-Jähriger mit 2,53 Promille unterwegs – Zwei Fahrzeuge beschädigt

Ein 66-jähriger Wolfsburger hat am Dienstagnachmittag gegen 14.42 Uhr zwei Fahrzeuge beschädigt. Er stand unter Alkoholeinfluss. Der Fahrer fuhr zunächst mit seinem VW Caddy im Osseweg neben der Ecke Karl-Werner-Straße in einen am Fahrbahnrand abgestellten Seat. Zeugen berichten der Polizei, dass der Pkw in Schlangenlinien unterwegs gewesen sei und der Fahrer sich vom Unfallort entfernte ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Einige Minuten später fuhr der Mann dann erneut in ein Auto. Zu Schaden kam ein in der Straße Westerbreite auf einen an der roten Ampel wartenden BMW.

Ein durch Polizeibeamten durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Dem 66-Jährigen wurde daraufhin im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

